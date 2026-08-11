ETV Bharat / Videos

ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଦେଖାଇଲେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ ସାଧାରଣଜନତା - SHRAVAN SECOND MONDAY 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସେବାରେ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 11, 2026 at 6:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କୋରାପୁଟ: ଜିଲ୍ଲାର ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସେବାରେ ନିଆରା ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଜୟପୁର ଏସଡିପିଓ ତଥା ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ମିତ୍ତଲ । ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୀଠରେ କାଉଡ଼ିଆ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ସହିତ ମହିଳା କାଉଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସେବା ଓ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏହି ମାନବିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଭକ୍ତ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିଣିଛି । 

କେବଳ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀର ନିଆରା ପରିଚୟ ପାଲଟିଛି । ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏଭଳି ମାନବିକ ସେବା ଓ ସରଳ ବ୍ୟବହାରକୁ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି ।

ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାରେ ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ରାସ୍ତା ଅନେକ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭକ୍ତି ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ମାମୁ-ଭଣଜାଙ୍କ ନିଆରା ସ୍ନେହ । ଭଣଜାର ଓଜନ ଯେତିକି, ସେତିକି ଓଜନର ପାଣି ଆଉ କାଉଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭଣଜା, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପବିତ୍ର ଜଳ । ଏଭଳି ନିଆରା କାଉଡ଼ି ଧରି ଦୂର ମାଲକାନଗିରିରୁ କୋରାପୁଟ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ମାମୁଁ । ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ 

କୋରାପୁଟ: ଜିଲ୍ଲାର ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସେବାରେ ନିଆରା ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଜୟପୁର ଏସଡିପିଓ ତଥା ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ମିତ୍ତଲ । ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୀଠରେ କାଉଡ଼ିଆ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ସହିତ ମହିଳା କାଉଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସେବା ଓ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏହି ମାନବିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଭକ୍ତ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିଣିଛି । 

କେବଳ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀର ନିଆରା ପରିଚୟ ପାଲଟିଛି । ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏଭଳି ମାନବିକ ସେବା ଓ ସରଳ ବ୍ୟବହାରକୁ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି ।

ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାରେ ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ରାସ୍ତା ଅନେକ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭକ୍ତି ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ମାମୁ-ଭଣଜାଙ୍କ ନିଆରା ସ୍ନେହ । ଭଣଜାର ଓଜନ ଯେତିକି, ସେତିକି ଓଜନର ପାଣି ଆଉ କାଉଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭଣଜା, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପବିତ୍ର ଜଳ । ଏଭଳି ନିଆରା କାଉଡ଼ି ଧରି ଦୂର ମାଲକାନଗିରିରୁ କୋରାପୁଟ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ମାମୁଁ । ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ 

For All Latest Updates

TAGGED:

HUMANITY SHOWN BY POLICE OFFICER
KORAPUT GUPTESWAR TEMPLE
SECOND SHRAVAN SOMVAR
SHRAVAN SECOND MONDAY 2026
GUPTESWAR CAVE AND TEMPLE

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

'Aam Ganjam Swachh Ganjam' campaign gives message of patriotism to cleanliness, District Collector distributes tricolor at every door

ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଶପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା ‘ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗଞ୍ଜାମ’ ଅଭିଯାନ, ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବିତରଣ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

August 11, 2026 at 9:10 PM IST
ANUGOLA RENGALI DAM

Watch: ଖୋଲିଲା ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ, ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ୟା ଭୟ

August 10, 2026 at 1:11 PM IST
Shavan sombar Kanwariyas at Lingaraj Temple

ଶ୍ରାବଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାରରେ ଶିବମୟ ଶୈବପୀଠ, ଲିଙ୍ଗରାଜରେ କାଉଡିଆଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ

August 10, 2026 at 12:20 PM IST
Hatakeswar Temple

ଶ୍ରାବଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର; ଜଳାଭିଷେକ ପାଇଁ ଅଟ୍ରି ହଟକେଶ୍ୱର ପୀଠରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼

August 10, 2026 at 6:58 AM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.