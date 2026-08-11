ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଦେଖାଇଲେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ ସାଧାରଣଜନତା - SHRAVAN SECOND MONDAY 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 11, 2026 at 6:01 PM IST
କୋରାପୁଟ: ଜିଲ୍ଲାର ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସେବାରେ ନିଆରା ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଜୟପୁର ଏସଡିପିଓ ତଥା ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ମିତ୍ତଲ । ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୀଠରେ କାଉଡ଼ିଆ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ସହିତ ମହିଳା କାଉଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସେବା ଓ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏହି ମାନବିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଭକ୍ତ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିଣିଛି ।
କେବଳ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀର ନିଆରା ପରିଚୟ ପାଲଟିଛି । ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏଭଳି ମାନବିକ ସେବା ଓ ସରଳ ବ୍ୟବହାରକୁ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି ।
ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାରେ ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ରାସ୍ତା ଅନେକ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭକ୍ତି ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ମାମୁ-ଭଣଜାଙ୍କ ନିଆରା ସ୍ନେହ । ଭଣଜାର ଓଜନ ଯେତିକି, ସେତିକି ଓଜନର ପାଣି ଆଉ କାଉଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭଣଜା, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପବିତ୍ର ଜଳ । ଏଭଳି ନିଆରା କାଉଡ଼ି ଧରି ଦୂର ମାଲକାନଗିରିରୁ କୋରାପୁଟ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ମାମୁଁ । ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ
କୋରାପୁଟ: ଜିଲ୍ଲାର ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସେବାରେ ନିଆରା ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଜୟପୁର ଏସଡିପିଓ ତଥା ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ମିତ୍ତଲ । ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୀଠରେ କାଉଡ଼ିଆ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ସହିତ ମହିଳା କାଉଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସେବା ଓ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏହି ମାନବିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଭକ୍ତ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିଣିଛି ।
କେବଳ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀର ନିଆରା ପରିଚୟ ପାଲଟିଛି । ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏଭଳି ମାନବିକ ସେବା ଓ ସରଳ ବ୍ୟବହାରକୁ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି ।
ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାରେ ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ରାସ୍ତା ଅନେକ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭକ୍ତି ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ମାମୁ-ଭଣଜାଙ୍କ ନିଆରା ସ୍ନେହ । ଭଣଜାର ଓଜନ ଯେତିକି, ସେତିକି ଓଜନର ପାଣି ଆଉ କାଉଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭଣଜା, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପବିତ୍ର ଜଳ । ଏଭଳି ନିଆରା କାଉଡ଼ି ଧରି ଦୂର ମାଲକାନଗିରିରୁ କୋରାପୁଟ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ମାମୁଁ । ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ