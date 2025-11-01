ETV Bharat / Videos

କାର୍ତ୍ତିକମାସର ପହିଲି ପଞ୍ଚୁକ, ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 1, 2025 at 4:28 PM IST

କଟକ: ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପହିଲି ପଞ୍ଚୁକ। ପୁର ଠାରୁ ପଲ୍ଲୀ ସବୁଆଡେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ।  ଏହି କ୍ରମରେ ବେଶ ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ଶୈବ ପୀଠ ବାବା ଧବଳେଶ୍ଵର ପୀଠ। ପଞ୍ଚୁକର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆଶୁତୋଷ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର। ଭୋରରୁ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯିବା ପରେ ବାବା ସୁସଜିତ ବେଶରେ ସଜାଯାଇ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ଯାଇଥିଲା । 

ପଞ୍ଚୁକ ଓ ବଡଓଷା ଯାତ୍ରାରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଦର୍ଶନ କରିଵା ଲାଗି କଂକ୍ରିଟ ପୋଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ଦିର ବେଢା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାରିକେଟ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 4 ଦିନ ପଞ୍ଚୁକ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ପଞ୍ଚୁକ ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ 5ଟି ବେଶ କରାଯିବା ପାଇଁ ପୂଜକ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତି କରାଯାଇଛି। 

ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 15 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ସମେତ 2 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି, 8 ଜଣ ଡିଏସପି, 20 ଜଣ ଆଇଆଇସି ସମେତ 200 ରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ 32 ଟି ସ୍ଥାନରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯିବ ସହିତ ଓଡ୍ରାଫ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ କରାଯିବା ସହ ପୀଠ ବାହାରେ 8 ଟି ସ୍ଥାନରେ, ମନ୍ଦିର ପୀଠରେ 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। କଟକ ଠାରୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ଦୁଇ ଚକିଆ ଗାଡି ନେଇ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ମାନେ ନୂଆପାଟଣା ଛକ ଠାରୁ ପାଇକେରାପୁର ଗାଡି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କୁ ଯାଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ମାନେ 4 ଚକିଆ ଯାନ ଧରି ଆସିବେ ସେମାନେ ନୂଆପାଟଣା ଛକ ଠାରୁ 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦେଇ ବାଳି ଛକ ଠାରୁ ସୁନିଆମୁଂହ ରାସ୍ତାରେ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଓ ଧବଳେଶ୍ୱର ଫାଣ୍ଡି ପଡିଆ ଦୁଇଟି ପାର୍କିଂ କୁ ଆସି ପାରିବେ।
 

