ନୂଆବର୍ଷ 2026: ବ୍ରହ୍ମପୁର ମା' ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ - BERHAMPUR MAA BUDHI THAKURANI
Published : January 1, 2026 at 7:02 PM IST
Maa Budhi Thakurani ବ୍ରହ୍ମପୁର: ନୂଆବର୍ଷ 2026 ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ । ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ଭଣ୍ଡାର ନେଇ ଆସୁ । ପରିବାର ସହ ବିଶ୍ବର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷରେ ଏହି କାମନା କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା' ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦିନତମାମ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନେ ଭିଡ ଜମାଇଥିଲେ । ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଲମ୍ୱା ଧାଡିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ଆଜି ସକାଳ 4ଟାରେ ମା'ଙ୍କ ପହୁଡ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ମା'ଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ସରିବା ପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଭକ୍ତମାନେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଇ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ନୂତନ ବର୍ଷରେ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରେଶମ ସହରବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା । ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳକାମନା କରିବା ସହିତ ଏହି ନୂତନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ବୋଲି କାମନା କରି ମା'ଙ୍କ ନିକଟରେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ । ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର
