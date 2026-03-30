ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଭାରତ: ଲୋକସଭାରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ LIVE - HOME MINISTER AMIT SHAH
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 30, 2026 at 6:07 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ନକ୍ସଲବାଦର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ପାଇଁ ଡେଡଲାଇନ ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା । ଆସନ୍ତାକାଲି ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ସରୁଥିବା ବେଳେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲୋକସଭାରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ । ତେବେ ମାଓ ବିରୋଧି ଅପରେସନ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ମାଓବାଦୀ ସ୍ଥିତି କଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ । ତେବେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ସଂସଦରେ ସରଗରମ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ବିଜେପି ସାଂସଦ ତଥା ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ମାଓବାଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସଂସଦରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
