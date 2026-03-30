ETV Bharat / Videos

ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଭାରତ: ଲୋକସଭାରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ LIVE - HOME MINISTER AMIT SHAH

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଲୋକସଭାରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ (File Pic IANS)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 30, 2026 at 6:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ନକ୍ସଲବାଦର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ପାଇଁ ଡେଡଲାଇନ ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା । ଆସନ୍ତାକାଲି ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ସରୁଥିବା ବେଳେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲୋକସଭାରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ । ତେବେ ମାଓ ବିରୋଧି ଅପରେସନ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ମାଓବାଦୀ ସ୍ଥିତି କଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ।   ତେବେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ସଂସଦରେ ସରଗରମ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।  ବିଜେପି ସାଂସଦ ତଥା ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ମାଓବାଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସଂସଦରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ନକ୍ସଲବାଦର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ପାଇଁ ଡେଡଲାଇନ ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା । ଆସନ୍ତାକାଲି ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ସରୁଥିବା ବେଳେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲୋକସଭାରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ । ତେବେ ମାଓ ବିରୋଧି ଅପରେସନ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ମାଓବାଦୀ ସ୍ଥିତି କଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ।   ତେବେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ସଂସଦରେ ସରଗରମ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।  ବିଜେପି ସାଂସଦ ତଥା ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ମାଓବାଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସଂସଦରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।

For All Latest Updates

TAGGED:

LOK SABHA
AMIT SHAH LIVE
NAXAL FREE INDIA
NAXALISM
HOME MINISTER AMIT SHAH

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

...view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

ଲୋକସଭାରେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ: ଲୋକସଭାରେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, LIVE

March 23, 2026 at 2:01 PM IST
Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi during a press conference

WATCH LIVE: 4ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା

March 15, 2026 at 4:03 PM IST
Ministry of External Affairs (MEA) spokesperson Randhir Jaiswal

WATCH Live: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ଯ ସଙ୍କଟ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ

March 14, 2026 at 4:01 PM IST
Amit Shah Odisha

ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ; CISF ରାଇଜିଂ ଡେ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ, ଦେଖନ୍ତୁ LIVE..

March 6, 2026 at 10:06 AM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.