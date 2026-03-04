ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜମିଲା ରଙ୍ଗର ପର୍ବ, ଯାଜପୁର ଓ ଅନୁଗୋଳରେ ନେତା ଖେଳିଲେ ହୋଲି - ANGUL HOLI CELEBRATION
Published : March 4, 2026 at 3:48 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର/ଅନୁଗୋଳ/ଯାଜପୁର: ଆଜିର ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି । ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ରାଜନେତା ସଭିଏଁ ଆଜି ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ହୋଲି ପର୍ବର ମାହୋଲ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ସମେତ ସଙ୍ଗଠନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମାନସ ମହାନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ଓ ନେତା, କର୍ମୀ ଆନନ୍ଦରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି l
ଏହା ସହିତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ହୋଲି ମନାଇଛନ୍ତି ମନମୋହନ । ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ମିଠା ଖୁଆଇଛନ୍ତି । "ଆଜି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି । ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବ । ରାଜନୀତି ଭୁଲି ରଙ୍ଗ ଖେଳ ଚାଲିଛି । ଏ ରଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ରଙ୍ଗ ଭାରି ଦେଉ" ବୋଲି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି ।
ଯାଜପୁରରେ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ:
ରାଜଧାନୀ ଭଳି ଯାଜପୁରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି । ଯୁବକ,ଯୁବତୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏହି ଖେଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହର୍ବଲ ରଙ୍ଗରେ ଲୋକେ ଖେଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗତକାଲି ବିରଜା ପାଞ୍ଜି ଅନୁଯାୟୀ ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଲି ଖେଳ ହେଇଯାଇଛି । ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର ବରୀ, ବଡ଼ଚଣା, ଧର୍ମଶାଳା, ରସୁଲପୁର, କୋରେଇ, ସୁକିନ୍ଦା, ଦାନଗଦି ଓ ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଧୂମଧାମରେ ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି । ସେପଟେ ହୋଲି ଖେଳକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଵ୍ୟପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।
ଅନୁଗୋଳରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଖେଳ:
ଅନୁଗୋଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲିକୁ ବେଶ୍ ଜାକଜମକରେ ପାଳିଛନ୍ତି । ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ । ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ବିଧାୟକ ହୋଲି ଖେଳିଛନ୍ତି । ଅନୁଗୋଳ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଜ ବାସଭବନରେ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ଓ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭେଟି ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବା ସହ ହୋଲିର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସହର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାନ ଠାରୁ ନେଇ ବଡ଼ ସଭିଏଁ ଏକାଠି ହୋଇ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର, ଯାଜପୁର, ଅନୁଗୋଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର, ଯାଜପୁର, ଅନୁଗୋଳ