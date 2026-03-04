ETV Bharat / Videos

କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଉଡିଲା ଅବିର: ନେତା ଖେଳିଲେ ହୋଲି, ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା

କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଉଡିଲା ଅବିର (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 4, 2026 at 6:05 PM IST

Holi 2026 ଭୁବନେଶ୍ବର: ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲିରେ ଆଜି ସାରା ଦେଶ ଉତ୍ସବ ମୁଖର । ସବୁଠି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ମାହୋଲ । କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମାନଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଖେଳରେ ମସଗୁଲ । କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ, ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ହୋଲି ଖେଳିଥିଲେ ।

 

ଖୁସି ସମୃଦ୍ଧି ଆଣୁ ହୋଲି..

କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଗହଣରେ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲିକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ।
ଏହି ଅବସରରେ ପିସିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି, ‘ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ହୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଦେଉ ।
ଦାୟିତ୍ୱ ସହ ସମସ୍ତେ ନିଜର କର୍ମ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ତାହାଲେ ହୋଲି ପର୍ବ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିବ । ଲୋକ ଯଦି ଦୁଃଖରେ ରହିବେ ତେବେ ଏହି ହୋଲି ପର୍ବର କଣ ମହାନତା ରହିବ ।’

 

ଖୁସି ଭରି ଦେଉ ହୋଲି:

ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ହୋଲି ପାଳିଛନ୍ତି । ନିଜର ପ୍ରଶଂସକ, ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ମାନଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇ,ରଙ୍ଗ ବୋଳି ହୋଲି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ । ‘ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଭରିଦେଉ, ଆଜି ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଭଳି ଚାଲିଛି, ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଯାହା ହୋଇଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି । ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ତେଣୁ ହୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଭରିଦେଉ ।’ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁର ରାଉତରାୟ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଆସି କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ହୋଲି ଖେଳିଥିଲେ । 

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

