ଧୂମଧାମରେ ପାଳନ ହେଲା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା: ରଙ୍ଗ ବୋଳି, ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ୍ ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ - HOLI 2026
Published : March 2, 2026 at 7:43 PM IST
Dola Purnima ବଲାଙ୍ଗୀର: ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଧୂମଧାମରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ରଙ୍ଗର ପର୍ବରେ ଯାଦବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାନେ ରଙ୍ଗ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଧା ମାଧବଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ହୋଇ ନାଚ ଗୀତ ସହ ରଙ୍ଗର ମଜା ନେଇଛନ୍ତି ।
ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ଅବସରରେ ଆଜି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଧୂମଧାମରେ ପାଳନ ହେଉଛି । ଯେଉଁଥିରେ ବିଶେଷ କରି ଯାଦବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏକାଠି ହୋଇ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ରାଧା ମାଧବଙ୍କ ପୂଜା ଓ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ବାଡ଼ି ଖେଳ ସହ ଘଣ୍ଟ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଯାଦବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଝୁମିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ସେମାନେ ରଙ୍ଗ ବୋଲି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଧୂମଧାମରେ ଦୋଳ ପାଳନ:
ରଙ୍ଗ ଖେଳ ଯାଦବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପର୍ବ ଅଟେ । ଆବହାମାନ କାଳରୁ ଏମାନେ ଏଠି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ଧୂମଧାମରେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଏମାନେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଏଠି ପାଳନ କରନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏକାଠି ହୋଇ ନିଜ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମା’ ଚଣ୍ଡୀ, ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି । ସେହିପରି ରାଧା ମାଧବଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରି ଏମାନେ ରଙ୍ଗର ଖେଳ ଖେଳିଥାନ୍ତି । ଏହା ସହ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜା ବାଡ଼ି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ।
ସମସ୍ତେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ସହ ବାଡ଼ି ଖେଳର ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି । ସମାନ ଭାବରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ବୋଲି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଓ ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି ।
ତେବେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦମୟନ୍ତି ବାଗ କହିଛନ୍ତି, ‘ସବୁ ବର୍ଷ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରୁଛୁ । ପ୍ରଥମେ ଯାଦବ ଭବନରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ମା’ ସମଲେଶ୍ବରୀ ମା’ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୂଜା କରିଛୁ । ସେହିପରି ରାଧା ମାଧବଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଛୁ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଉତ୍ସାହ ରହିଛି । ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି ନୀତିରେ ରଙ୍ଗର ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିଛୁ ।’
ସେହିପରି ଯାଦବ ସଂଗଠନ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୀବ ବାଗ ଓ ଟାଉନ ଉପସଭାପତି ସରୋଜ ଗହୀର କହିଛନ୍ତି, 'ଏଥର ଜାତୀୟ ଯାଦବ ମହାସମାଜ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ ତିରିଶ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଯେଉଁଠି ଏକାଠି ହୋଇ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରିଥାଉ । ସେହିପରି ସବୁ ରାଗ ରୁଷା ଭୁଲି ସବୁ ଶତ୍ରୁତା ଭୁଲି ଆମେ ଆଜି ରଙ୍ଗର ପର୍ବକୁ ଧୂମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛୁ ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର