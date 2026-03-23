ଅଟଳ ଟନେଲରେ ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ, ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ - HIMACHAL ROADS BLOCKED

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 23, 2026 at 11:07 AM IST

ସିମଲା: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପାଗ ବଦଳି ଯାଇଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଗରମ ବଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ଜାରି ରହିଛି । ବିଶେଷକରି କିନ୍ନୌର ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତର ଏକ ଘନ ଆସ୍ତରଣ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ତୁଷାରପାତ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।

କିନ୍ନୌର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ତୁଷାରପାତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ଉଚ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁଷାରପାତ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 7 ଇଞ୍ଚ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଛି । ନିରନ୍ତର ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ମାଲିଂ ନାଲା ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି ।

କେବଳ କିନ୍ନୌରରେ ନୁହେଁ, କୁଲୁ, ଲାହୌଲ-ସ୍ପିତି, ଚମ୍ବା ଏବଂ ଶିମଲାର ଉଚ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ତୁଷାରପାତ ଜାରି ରହିଛି । ମନାଲି ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ବରଫରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ରହିଛି । ଅଟଳ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତୁଷାରପାତ ଜାରି ରହିଛି ।

