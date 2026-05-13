Watch: ସୋନପ୍ରୟାଗରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼, କେଦାରନାଥ ଧାମ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସି ଫସିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ - CHAR DHAM YATRA 2026
Published : May 13, 2026 at 2:10 PM IST
ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ: ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପବିତ୍ର ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ନାହିଁ ନ ଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି । ଇତିମଧ୍ୟରେ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) କେଦାରନାଥ ଧାମର ସୋନପ୍ରୟାଗରେ ବିଚଳିତ କରିଦେବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସକାଳ ସମୟରୁ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଥିବା ବେଳେ, କେଦାରନାଥ ଯାଉଥିବା ଶହ ଶହ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଏଠାରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ।
ମଙ୍ଗଳବାର ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ, ବହୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ରାସ୍ତାକଡରେ ବସି ରହି ନିଜର ପାଳିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ । ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଶିଶୁମାନେ ବେଶି କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ସୋନପ୍ରୟାଗରେ ଟ୍ରାଫିକ ଏବେ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ପ୍ରଶାସନର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ଭିଡ଼ ବଢିବା ସହିତ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାପରେ ଆସୁଛି । ଏହି ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅଧିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଓ ବହୁ ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରାଫିକ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ନାହିଁ ନ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗରେ ଯାନ ବାହାନ ଚଳାଚଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
ଗତ ଏପ୍ରିଲ 19 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ସାମିଲ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି । ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 50,000 ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗମନ ହେଉଛି । କେଦାରନାଥରେ ସର୍ବାଧିକ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ଗତ 20 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 4.5 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇସାରିଛି ।
