ETV Bharat / Videos

ଏନ୍ଏଚ୍-୫୫ ଓ ରେଳପଥ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ୪୦ ଟିକିଆ ହାତୀପଲ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଏନ୍ଏଚ୍-୫୫ ଓ ରେଳପଥ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ୪୦ ଟିକିଆ ହାତୀପଲ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 22, 2026 at 5:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Elephants Crosses NH-55 and Railway Tracks, ଢେଙ୍କାନାଳ: ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡର ମେରାମୁଣ୍ଡଳୀ ସେକ୍ସନ ଅଂଚଳରେ ହାତୀପଲ ରାଜପଥ ଓ ରେଳପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଏକ ନିତିଦିନିଆ ଘଟଣା ହୋଇଗଲାଣି । ତେବେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ହାତୀଙ୍କ କବଳରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସେପଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ହାତୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଫଳରେ ଏହି ଅଂଚଳରେ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହାତୀମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ଏପରିସ୍ଥଳେ ପୁଣି ମେରାମୁଣ୍ଡଳୀ ସେକ୍ସନ ଅଂଚଳରେ ହାତୀପଲ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓ ରେଳପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ହାତୀପଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ମିଶି ୪୦ଟି ହାତୀ ରହିଥିଲେ । ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ହାତୀପଲ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବାରୁ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ମଟର ଓ ଯାତ୍ରୀ ଅଟକି ରହିଥିଲେ । ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହି ହାତୀମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରାଇଥିଲେ । ପାଖରେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିବାବେଳେ ମଧ୍ୟ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହାତୀପାଲଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଗି ରହିଥିଲେ । ଏପରିକି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବ୍ୟାରିକେଡ ଗୁଡ଼ିକ ହାତୀମାନଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା । ଫଳରେ ଏହି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଫେରିବେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ; ଗୁଜରାଟରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାଲେଶ୍ବରରେ ନକଲି ମହୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗ ! ଧରିଲେ ଗାଁ ଲୋକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ

Elephants Crosses NH-55 and Railway Tracks, ଢେଙ୍କାନାଳ: ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡର ମେରାମୁଣ୍ଡଳୀ ସେକ୍ସନ ଅଂଚଳରେ ହାତୀପଲ ରାଜପଥ ଓ ରେଳପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଏକ ନିତିଦିନିଆ ଘଟଣା ହୋଇଗଲାଣି । ତେବେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ହାତୀଙ୍କ କବଳରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସେପଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ହାତୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଫଳରେ ଏହି ଅଂଚଳରେ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହାତୀମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ଏପରିସ୍ଥଳେ ପୁଣି ମେରାମୁଣ୍ଡଳୀ ସେକ୍ସନ ଅଂଚଳରେ ହାତୀପଲ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓ ରେଳପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ହାତୀପଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ମିଶି ୪୦ଟି ହାତୀ ରହିଥିଲେ । ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ହାତୀପଲ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବାରୁ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ମଟର ଓ ଯାତ୍ରୀ ଅଟକି ରହିଥିଲେ । ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହି ହାତୀମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରାଇଥିଲେ । ପାଖରେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିବାବେଳେ ମଧ୍ୟ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହାତୀପାଲଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଗି ରହିଥିଲେ । ଏପରିକି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବ୍ୟାରିକେଡ ଗୁଡ଼ିକ ହାତୀମାନଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା । ଫଳରେ ଏହି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଫେରିବେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ; ଗୁଜରାଟରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାଲେଶ୍ବରରେ ନକଲି ମହୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗ ! ଧରିଲେ ଗାଁ ଲୋକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ

For All Latest Updates

TAGGED:

ELEPHANT CROSS NH RAIL TRACK
ହାତୀପଲ ରେଳପଥ ଅତିକ୍ରମ
ଢେଙ୍କାନାଳ ହାତୀପଲ
DHENKANAL ELEPHANT
ODISHA ELEPHANT DEATHS

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

all political parties in one frame

ରାଜନୀତିରେ ଆରୋପ-ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ, ଭସାଣୀରେ ଭାଇଚାରା ବାର୍ତ୍ତା; ମା'ଙ୍କ ମେଲାଣି ଦିନ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ସବୁ ଦଳର ନେତା

October 22, 2026 at 6:08 PM IST
PAIKA AKHADA

ଗଡ଼ନୃସିଂହପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମରେ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ

October 21, 2026 at 7:58 PM IST
GOVINDA PURI VISIT

Watch: ପୁରୀ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା

October 21, 2026 at 1:44 PM IST
DCM Kanak Vardhan Singh Deo performed Laakh Bindha ritual on Vijaya Dasami Balangir

ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ 'ଲାଖବିନ୍ଧା' ନୀତି

October 21, 2026 at 12:10 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.