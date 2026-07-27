ପୁରୀ ସହରରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି; ମହାନଗର ନିଗମର ଖାମଖିଆଲ ନୀତିକୁ ସହରବାସୀଙ୍କ କଡା ସମାଲୋଚନା - ପୁରୀ ସହର ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 27, 2026 at 9:14 PM IST
ପୁରୀ: ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ପୁରୀ ସହରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ସଠିକ୍ ଭାବେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଡ୍ରେନ ସଫେଇ ହୋଇନଥିବାରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବଡଦାଣ୍ଡ ମେଡିକାଲ ଛକ, ବଳଗଣ୍ଡି ଛକ, ମାର୍କେଟ ଛକରେ ଜଳ ବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଡ୍ରେନ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ରଥ ଯାତ୍ରା ସମନ୍ଵୟ ବୈଠକରେ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମର ମିଛକୁ ଧରାପକାଇ ଦେଇଛି ।
ସେପଟେ ପୁରୀ ସହରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାହି ଗଳିରେ ଥିବା ଡ୍ରେନ ସଫା ହୋଇନି । ଫଳରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିତି ବେହାଲ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳ ପଶି ଯାଇଛି । ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଜମି ରହିଛି । ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ଵାସେଳି ସାହି ମୁଦୁଲି ଜାଗା ନିକଟ ନୀଳଚକ୍ର ଲେନ, ନବକଳେବର ରୋଡ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର ସାମନା ରାସ୍ତା, କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାରୁ ଅଠରନଳା ଯିବା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜଳ ବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳ ପଶି ସଙ୍ଗିନ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ୍ ବଲ୍ଲଭ, ମାଟି ତୋଟା, ସୁଜାତା ନଗର, ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର, ବଳିଆପଣ୍ଡା ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇ ନପାରି ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ପୁରୀ ବାସେଳି ସାହି ବାସିନ୍ଦା ଜଗନ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ସହରରେ ଥିବା ସବୁ ସାହିର ନଳା ସଫେଇ ନେଇ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ରଥଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଛି ଡ୍ରେନ ସଫେଇ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । କେବଳ ଡ୍ରେନ ସଫେଇ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ ଚାଲିଛି । ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାରୁ ମହାନଗର ନିଗମ ହେବା ପରେ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ଆଶା ରଖିଥିଲୁ । ହେଲେ ସେ ଆଶା ଏବେ ନିରାଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।
ପୁରୀ କମିଶନରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରୟା ନେବାକୁ ଆମେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇ ପାରିନି ।
ଏହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ- ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ପୁରୀ: ଜଳବନ୍ଦୀ ଲୋକେ, ଜଳ ନିଷ୍କାସନରେ ଲାଗିଛି ପ୍ରଶାସନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
ପୁରୀ: ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ପୁରୀ ସହରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ସଠିକ୍ ଭାବେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଡ୍ରେନ ସଫେଇ ହୋଇନଥିବାରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବଡଦାଣ୍ଡ ମେଡିକାଲ ଛକ, ବଳଗଣ୍ଡି ଛକ, ମାର୍କେଟ ଛକରେ ଜଳ ବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଡ୍ରେନ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ରଥ ଯାତ୍ରା ସମନ୍ଵୟ ବୈଠକରେ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମର ମିଛକୁ ଧରାପକାଇ ଦେଇଛି ।
ସେପଟେ ପୁରୀ ସହରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାହି ଗଳିରେ ଥିବା ଡ୍ରେନ ସଫା ହୋଇନି । ଫଳରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିତି ବେହାଲ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳ ପଶି ଯାଇଛି । ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଜମି ରହିଛି । ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ଵାସେଳି ସାହି ମୁଦୁଲି ଜାଗା ନିକଟ ନୀଳଚକ୍ର ଲେନ, ନବକଳେବର ରୋଡ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର ସାମନା ରାସ୍ତା, କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାରୁ ଅଠରନଳା ଯିବା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜଳ ବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳ ପଶି ସଙ୍ଗିନ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ୍ ବଲ୍ଲଭ, ମାଟି ତୋଟା, ସୁଜାତା ନଗର, ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର, ବଳିଆପଣ୍ଡା ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇ ନପାରି ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ପୁରୀ ବାସେଳି ସାହି ବାସିନ୍ଦା ଜଗନ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ସହରରେ ଥିବା ସବୁ ସାହିର ନଳା ସଫେଇ ନେଇ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ରଥଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଛି ଡ୍ରେନ ସଫେଇ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । କେବଳ ଡ୍ରେନ ସଫେଇ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ ଚାଲିଛି । ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାରୁ ମହାନଗର ନିଗମ ହେବା ପରେ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ଆଶା ରଖିଥିଲୁ । ହେଲେ ସେ ଆଶା ଏବେ ନିରାଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।
ପୁରୀ କମିଶନରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରୟା ନେବାକୁ ଆମେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇ ପାରିନି ।
ଏହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ- ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ପୁରୀ: ଜଳବନ୍ଦୀ ଲୋକେ, ଜଳ ନିଷ୍କାସନରେ ଲାଗିଛି ପ୍ରଶାସନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ