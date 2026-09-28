ବର୍ଷା ଦେଇଗଲା ବେଦନା; ଘରେ ଜମିଛି ପାଣି, ବାରଣ୍ଡାରେ କଟୁଛି ଦିନ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 28, 2026 at 1:35 PM IST
ନୂଆପଡ଼ା: ବର୍ଷା କମିଛି, ହେଲେ କମିନି ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା । ଗତ ସପ୍ତାହ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ପରିବାର ପାଇଁ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି । କେଉଁଠି ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଘର ଭିତରେ ଏବେ ବି ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହିଛି । ନିଜ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡି ଲୋକ ଅନ୍ୟଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି । ଅନେକ ପରିବାର ଏବେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି । ଏମିତି ଏକ ପରିବାର ହେଉଛି ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ସାନମହେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ କୁଳିଗାଁର ସୁମିତ୍ରା ରାଉତଙ୍କ ପରିବାର ।
ସୁମିତ୍ରା ରାଉତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଏବେ ନିଜ ଘର ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି । ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ମାଟି ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି । ଘର ତଳୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଝରୁଥିବାରୁ ଘରେ ରହିବା ଏକପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଘର କେତେବେଳେ ଧସି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ସେହି ଭୟରେ ପରିବାର । ଗତ ସପ୍ତାହେ ହେଲା ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ପରିବାର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି । ରୋଷେଇ କରିବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ । ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଆଉ ଓଳିଏ ଭୋକରେ ଦିନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏବେ ସେହି ଘର ହିଁ ପରିବାର ପାଇଁ ବିପଦର କାରଣ ପାଲଟିଛି ।
ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅଛନ୍ତି ମାନସିକ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ସ୍ୱାମୀ ସହଦେବ ଓ ଦୁଇ ନାବାଳକ ପୁଅ-ଝିଅ । ସୁମିତ୍ରା ନିଜେ ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ହିଁ ପରିବାର ଚଳେ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ନିଜ ଘରରୁ ପାଣି ବାହାର କରିବେ ନା ପରିବାର ପାଇଁ ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ, ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଘରେ ପାଣି ଜମିଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ।
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏଭଳି ଅସହାୟ ପରିବାର ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ କାହିଁକି ? ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌତମ ତାଣ୍ଡି କୁଳିଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ପରିବାରର ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି । ସେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ ଅନ୍ତୋଦୟ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଯଦି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆବାସ ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ତେବେ ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପରିବାରକୁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଘରଟିଏ ତିଆରି କରିଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ମାଲକାନଗିରିରେ ବନ୍ୟା ପରର ସ୍ଥିତି: ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରୁ ଘର ମୁହାଁ, ଭଙ୍ଗିଥିବା ଘରକୁ ସଜାଡୁଛନ୍ତି ଅସହାୟ
Ground Report: ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାସ୍ତା ଘାଟ ଜଳମଗ୍ନ, ଘରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡ଼ା
ନୂଆପଡ଼ା: ବର୍ଷା କମିଛି, ହେଲେ କମିନି ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା । ଗତ ସପ୍ତାହ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ପରିବାର ପାଇଁ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି । କେଉଁଠି ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଘର ଭିତରେ ଏବେ ବି ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହିଛି । ନିଜ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡି ଲୋକ ଅନ୍ୟଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି । ଅନେକ ପରିବାର ଏବେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି । ଏମିତି ଏକ ପରିବାର ହେଉଛି ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ସାନମହେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ କୁଳିଗାଁର ସୁମିତ୍ରା ରାଉତଙ୍କ ପରିବାର ।
ସୁମିତ୍ରା ରାଉତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଏବେ ନିଜ ଘର ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି । ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ମାଟି ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି । ଘର ତଳୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଝରୁଥିବାରୁ ଘରେ ରହିବା ଏକପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଘର କେତେବେଳେ ଧସି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ସେହି ଭୟରେ ପରିବାର । ଗତ ସପ୍ତାହେ ହେଲା ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ପରିବାର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି । ରୋଷେଇ କରିବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ । ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଆଉ ଓଳିଏ ଭୋକରେ ଦିନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏବେ ସେହି ଘର ହିଁ ପରିବାର ପାଇଁ ବିପଦର କାରଣ ପାଲଟିଛି ।
ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅଛନ୍ତି ମାନସିକ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ସ୍ୱାମୀ ସହଦେବ ଓ ଦୁଇ ନାବାଳକ ପୁଅ-ଝିଅ । ସୁମିତ୍ରା ନିଜେ ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ହିଁ ପରିବାର ଚଳେ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ନିଜ ଘରରୁ ପାଣି ବାହାର କରିବେ ନା ପରିବାର ପାଇଁ ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ, ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଘରେ ପାଣି ଜମିଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ।
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏଭଳି ଅସହାୟ ପରିବାର ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ କାହିଁକି ? ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌତମ ତାଣ୍ଡି କୁଳିଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ପରିବାରର ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି । ସେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ ଅନ୍ତୋଦୟ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଯଦି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆବାସ ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ତେବେ ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପରିବାରକୁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଘରଟିଏ ତିଆରି କରିଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ମାଲକାନଗିରିରେ ବନ୍ୟା ପରର ସ୍ଥିତି: ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରୁ ଘର ମୁହାଁ, ଭଙ୍ଗିଥିବା ଘରକୁ ସଜାଡୁଛନ୍ତି ଅସହାୟ
Ground Report: ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାସ୍ତା ଘାଟ ଜଳମଗ୍ନ, ଘରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡ଼ା