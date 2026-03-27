Watch: ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ବେଶରେ ୧୭ ବର୍ଷ, ଆଗକୁ ୪ ଧାମ ବୁଲିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ - RAM NAVAMI BHUBANESWAR
Published : March 27, 2026 at 8:19 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ପବିତ୍ର ରାମ ନବମୀ ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ହନୁମାନ ରୂପୀ ଦୁଇ ଅନନ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଜଣେ କଟକ ମାହାଙ୍ଗାର କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣ ହେଲେ ଆଠଗଡର ଅରୁଣ କୁମାର ମହାପାତ୍ର । ଉଭୟ କର୍ମ ଭିତରେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ହନୁମାନ ବେଶ ସାଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ହଜୁଥିବା ବେଳେ ସକଳ ଜୀବରେ ନାରାୟଣ ଥିବା ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି । ଆଜି ସକାଳୁ ଉଭୟେ ହନୁମାନ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାମକୁ ଭଜି ନାଚୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ମୁହଁରେ ସିନ୍ଦୁର ମାରି ହାତରେ ଗଦା ଧରି ମଣିଷ ରୂପୀ ହନୁମାନ ବେଶରେ ରାମ ନାମ ନେଇ ପୁରା ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ ନାଚି ନାଚି ଦର୍ଶନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଖୁସି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି । ଏହି ଖୁସି ଭିତରେ ହନୁମାନ ବେଶ ଭିତରେ ଥିବା କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲି ପରିଶ୍ରମକୁ ଭୁଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି । ସାରା ରାଜ୍ୟ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରେମର ସତ୍ୟର ଓ ଧର୍ମର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଥିବା ବେଳେ ପୁରୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ଏହି ବେଶ ନେଇ ରାମ ନାମର ପ୍ରଚାର ଓ ପରମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ।
ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ଧର୍ମ ଟିକିଏ କମାଇବା ପାଇଁ ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏଁ ଏଭଳି ହନୁମାଙ୍କ ବେଶ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଭଜିବାର ପଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ମାହାଙ୍ଗାର କୈଳାଶ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ୧୭ ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ବେଶରେ ପୁରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାମ ମନ୍ଦିର ସର୍ବୋପରି ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥଳ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ମୋର ଗୋଡ ଚାଲିବା ଯାଏଁ, ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଥିବି । ଆଉ ତାଙ୍କ ନାମରେ ହଜୁଥିବି, ଭିଜୁଥିବି, ତାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବି ।"
ସେ ଗାଁର ରାମ ଲୀଳାରେ ହନୁମାନ ସାଜୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହନୁମାନ ସାଜି ପ୍ରଭୁ ନାମ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଅରୁଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ୮ ବର୍ଷ ହେବ ନିଜ ଖୁସିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ ହନୁମାନ ବେଶ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି । ସାରା ରାଜ୍ୟ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି । ଆଉ ଜୀବନର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ବେଶ ଧାରଣ କରି ଆନନ୍ଦ ଓ ପରମ ତୃପ୍ତିକୁ ନେଇ ୪ ଧାମ ଉଭୟ ବୁଲିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ପବିତ୍ର ରାମ ନବମୀ ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ହନୁମାନ ରୂପୀ ଦୁଇ ଅନନ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଜଣେ କଟକ ମାହାଙ୍ଗାର କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣ ହେଲେ ଆଠଗଡର ଅରୁଣ କୁମାର ମହାପାତ୍ର । ଉଭୟ କର୍ମ ଭିତରେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ହନୁମାନ ବେଶ ସାଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ହଜୁଥିବା ବେଳେ ସକଳ ଜୀବରେ ନାରାୟଣ ଥିବା ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି । ଆଜି ସକାଳୁ ଉଭୟେ ହନୁମାନ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାମକୁ ଭଜି ନାଚୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ମୁହଁରେ ସିନ୍ଦୁର ମାରି ହାତରେ ଗଦା ଧରି ମଣିଷ ରୂପୀ ହନୁମାନ ବେଶରେ ରାମ ନାମ ନେଇ ପୁରା ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ ନାଚି ନାଚି ଦର୍ଶନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଖୁସି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି । ଏହି ଖୁସି ଭିତରେ ହନୁମାନ ବେଶ ଭିତରେ ଥିବା କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲି ପରିଶ୍ରମକୁ ଭୁଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି । ସାରା ରାଜ୍ୟ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରେମର ସତ୍ୟର ଓ ଧର୍ମର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଥିବା ବେଳେ ପୁରୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ଏହି ବେଶ ନେଇ ରାମ ନାମର ପ୍ରଚାର ଓ ପରମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ।
ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ଧର୍ମ ଟିକିଏ କମାଇବା ପାଇଁ ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏଁ ଏଭଳି ହନୁମାଙ୍କ ବେଶ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଭଜିବାର ପଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ମାହାଙ୍ଗାର କୈଳାଶ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ୧୭ ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ବେଶରେ ପୁରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାମ ମନ୍ଦିର ସର୍ବୋପରି ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥଳ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ମୋର ଗୋଡ ଚାଲିବା ଯାଏଁ, ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଥିବି । ଆଉ ତାଙ୍କ ନାମରେ ହଜୁଥିବି, ଭିଜୁଥିବି, ତାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବି ।"
ସେ ଗାଁର ରାମ ଲୀଳାରେ ହନୁମାନ ସାଜୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହନୁମାନ ସାଜି ପ୍ରଭୁ ନାମ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଅରୁଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ୮ ବର୍ଷ ହେବ ନିଜ ଖୁସିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ ହନୁମାନ ବେଶ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି । ସାରା ରାଜ୍ୟ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି । ଆଉ ଜୀବନର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ବେଶ ଧାରଣ କରି ଆନନ୍ଦ ଓ ପରମ ତୃପ୍ତିକୁ ନେଇ ୪ ଧାମ ଉଭୟ ବୁଲିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
