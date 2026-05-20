ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଙ୍ଗ୍ର ୪୫ତମ ବାର୍ଷିକୀ: ସତସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତି ଅଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, LIVE - N CHANDRABABU NAIDU
Published : May 20, 2026 at 6:53 PM IST
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରବି ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଙ୍ଗ୍ର ୪୫ତମ ବାର୍ଷିକୀ । ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଉଦୟପୁରା ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଙ୍ଗ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ସତସଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ.ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ।
ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରବି ଶଙ୍କର ଜଣେ ମାନବବାଦୀ ନେତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ଦୂତ । ତାଙ୍କର ଚାପମୁକ୍ତ, ହିଂସାମୁକ୍ତ ସମାଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦି ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଙ୍ଗ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସେବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଛି । ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରବି ଶଙ୍କର ଦି ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଙ୍ଗ୍କୁ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ, ଅଣ-ଲାଭକାରୀ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଏବଂ ମାନବିକ ସଂଗଠନ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୮୨ଟି ଦେଶରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ।
