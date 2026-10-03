ETV Bharat / Videos

Watch: ପମ୍ପରେ CNG କାର ବିସ୍ଫୋରଣ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା CCTV ଭିଡିଓ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ପମ୍ପରେ CNG କାର ବିସ୍ଫୋରଣ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା CCTV ଭିଡିଓ (ETV Bharat/ Special Arrangement)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 3, 2026 at 3:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଗାନ୍ଧୀନଗର: ଗୁଜୁରାଟର ଭଦୋଦରା ଜିଲ୍ଲାର କରଜନ ନିକଟରେ ଏକ ପମ୍ପରେ ଇନ୍ଧନ ଭରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ CNG କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣା ବେଳର ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ କାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ।

ସିସିଟିଭି ଭିଡିଓରେ, ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ରେନୋଲ୍ଟ (Renault) ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ କାର୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । କାରଟି ପମ୍ପରୁ ଏକ ସିଏନଜି (CNG) ରିଫ୍ୟୁଲର୍ ଏଥିସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିଲା । ବିସ୍ଫୋରଣରେ କାର୍‌ଟି ଖଣ୍ଡ-ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ କାର, ଏକ ସେଡାନ୍ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ହୋଇଛି । ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ବିସ୍ଫୋରଣ ସମୟରେ CNG କାରର ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ିରେ ନଥିଲେ । ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ପଛରେ ଥିବା କାରର ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରଣର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି ।

ଘଟଣାଟି ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରେ ଘଟିଥିବା ବେଳେ, ଶନିବାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ସମୟରେ ସିଏନଜି ପମ୍ପ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ମୋଟର ଚାଳକମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଟି କରଜନ-ଜାତୀୟ ରାଜପଥ-୪୮ ରେ ଅବସ୍ଥିତ । 

ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଏକ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ, CNG ଲିକ୍ ହେବାର ସଠିକ୍ କାରଣ, ଲିକ୍ ହେବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ CNG ଟ୍ୟାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଘଟଣାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ, ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନାରେ ଫାଟିଲା ବଏଲର, 4 ମୃତ

ଆଜାଦନଗର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା: ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜଶିଟ ଦାଖଲ କଲା NIA

ଗାନ୍ଧୀନଗର: ଗୁଜୁରାଟର ଭଦୋଦରା ଜିଲ୍ଲାର କରଜନ ନିକଟରେ ଏକ ପମ୍ପରେ ଇନ୍ଧନ ଭରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ CNG କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣା ବେଳର ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ କାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ।

ସିସିଟିଭି ଭିଡିଓରେ, ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ରେନୋଲ୍ଟ (Renault) ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ କାର୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । କାରଟି ପମ୍ପରୁ ଏକ ସିଏନଜି (CNG) ରିଫ୍ୟୁଲର୍ ଏଥିସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିଲା । ବିସ୍ଫୋରଣରେ କାର୍‌ଟି ଖଣ୍ଡ-ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ କାର, ଏକ ସେଡାନ୍ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ହୋଇଛି । ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ବିସ୍ଫୋରଣ ସମୟରେ CNG କାରର ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ିରେ ନଥିଲେ । ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ପଛରେ ଥିବା କାରର ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରଣର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି ।

ଘଟଣାଟି ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରେ ଘଟିଥିବା ବେଳେ, ଶନିବାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ସମୟରେ ସିଏନଜି ପମ୍ପ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ମୋଟର ଚାଳକମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଟି କରଜନ-ଜାତୀୟ ରାଜପଥ-୪୮ ରେ ଅବସ୍ଥିତ । 

ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଏକ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ, CNG ଲିକ୍ ହେବାର ସଠିକ୍ କାରଣ, ଲିକ୍ ହେବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ CNG ଟ୍ୟାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଘଟଣାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ, ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନାରେ ଫାଟିଲା ବଏଲର, 4 ମୃତ

ଆଜାଦନଗର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା: ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜଶିଟ ଦାଖଲ କଲା NIA

For All Latest Updates

TAGGED:

CAR EXPLOSION GUJARAT
CNG PUMP BLAST
କାର ବିସ୍ଫୋରଣ
ଗୁଜୁରାଟ ବିସ୍ଫୋରଣ
CNG CAR BLAST

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Sodasha Upachar Puja Kakatpur Maa Mangala Temple Begins

କାକଟପୁର ମାଆ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା , ୧୦୮ ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ ପରେ ପୂଜା ଆରାଧନା

October 3, 2026 at 12:42 PM IST
SAND ANIMATION ON INDIAN HOCKEY TEAM

ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳକୁ ବାଲୁକା ଆନିମେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା

October 3, 2026 at 11:37 AM IST
Sand Artist Manas Sahoo Salute To courage of Captain Smit Machchhar through sand art

ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛରଙ୍କ ସାହସକୁ ସଲାମ୍ ଜଣାଇଲେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ ସାହୁ

October 1, 2026 at 8:12 PM IST
MP Dharmendra at the 'Angan Ki Utsav' program in Bamur, Angul.

ଅନୁଗୋଳ ବାମୁରରେ 'ଆଙ୍ଗନ୍ କା ଉତ୍ସବ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର

September 28, 2026 at 11:30 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.