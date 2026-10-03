Watch: ପମ୍ପରେ CNG କାର ବିସ୍ଫୋରଣ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା CCTV ଭିଡିଓ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 3, 2026 at 3:48 PM IST
ଗାନ୍ଧୀନଗର: ଗୁଜୁରାଟର ଭଦୋଦରା ଜିଲ୍ଲାର କରଜନ ନିକଟରେ ଏକ ପମ୍ପରେ ଇନ୍ଧନ ଭରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ CNG କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣା ବେଳର ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ କାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ।
ସିସିଟିଭି ଭିଡିଓରେ, ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ରେନୋଲ୍ଟ (Renault) ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ କାର୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । କାରଟି ପମ୍ପରୁ ଏକ ସିଏନଜି (CNG) ରିଫ୍ୟୁଲର୍ ଏଥିସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିଲା । ବିସ୍ଫୋରଣରେ କାର୍ଟି ଖଣ୍ଡ-ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ କାର, ଏକ ସେଡାନ୍ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ହୋଇଛି । ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ବିସ୍ଫୋରଣ ସମୟରେ CNG କାରର ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ିରେ ନଥିଲେ । ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ପଛରେ ଥିବା କାରର ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରଣର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି ।
ଘଟଣାଟି ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରେ ଘଟିଥିବା ବେଳେ, ଶନିବାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ସମୟରେ ସିଏନଜି ପମ୍ପ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ମୋଟର ଚାଳକମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଟି କରଜନ-ଜାତୀୟ ରାଜପଥ-୪୮ ରେ ଅବସ୍ଥିତ ।
ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଏକ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ, CNG ଲିକ୍ ହେବାର ସଠିକ୍ କାରଣ, ଲିକ୍ ହେବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ CNG ଟ୍ୟାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଘଟଣାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ, ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।
ଗାନ୍ଧୀନଗର: ଗୁଜୁରାଟର ଭଦୋଦରା ଜିଲ୍ଲାର କରଜନ ନିକଟରେ ଏକ ପମ୍ପରେ ଇନ୍ଧନ ଭରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ CNG କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣା ବେଳର ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ କାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ।
ସିସିଟିଭି ଭିଡିଓରେ, ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ରେନୋଲ୍ଟ (Renault) ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ କାର୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । କାରଟି ପମ୍ପରୁ ଏକ ସିଏନଜି (CNG) ରିଫ୍ୟୁଲର୍ ଏଥିସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିଲା । ବିସ୍ଫୋରଣରେ କାର୍ଟି ଖଣ୍ଡ-ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ କାର, ଏକ ସେଡାନ୍ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ହୋଇଛି । ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ବିସ୍ଫୋରଣ ସମୟରେ CNG କାରର ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ିରେ ନଥିଲେ । ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ପଛରେ ଥିବା କାରର ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରଣର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି ।
ଘଟଣାଟି ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରେ ଘଟିଥିବା ବେଳେ, ଶନିବାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ସମୟରେ ସିଏନଜି ପମ୍ପ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ମୋଟର ଚାଳକମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଟି କରଜନ-ଜାତୀୟ ରାଜପଥ-୪୮ ରେ ଅବସ୍ଥିତ ।
ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଏକ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ, CNG ଲିକ୍ ହେବାର ସଠିକ୍ କାରଣ, ଲିକ୍ ହେବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ CNG ଟ୍ୟାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଘଟଣାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ, ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।