ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ୍' ପ୍ରଭାବରେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଛି ଗୋପାଳପୁର ସମୁଦ୍ର କୂଳ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 20, 2026 at 1:56 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର(ଗଞ୍ଜାମ): ବାତ୍ୟା ‘ଅକଭାନ୍’ ଆଜି (ନଭେମ୍ବର ୨୦) ସକାଳ ୭ଟା ୩୦ରୁ ୮ଟା ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ଗୋପାଳପୁର ନିକଟ ଦେଇ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଏହି ସମୟରେ ବାତ୍ୟାର ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୭୦ରୁ ୮୦ କିଲୋମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ଝଟକା ପବନର ବେଗ ୯୦ କିଲୋମିଟର ରହିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଥିଲା । ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୁଆର ଉଠିବା ସହିତ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜିବାରେ ଲାଗିଥିଲା । ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଗୋପାଳପୁରରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲହଡ଼ି । ଏହାକୁ ନେଇ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶିଥିଲା । ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବାରୁ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ୬୦୦ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ୧,୩୮,୩୧୧ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୧୮୦୩ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର(ଗଞ୍ଜାମ): ବାତ୍ୟା ‘ଅକଭାନ୍’ ଆଜି (ନଭେମ୍ବର ୨୦) ସକାଳ ୭ଟା ୩୦ରୁ ୮ଟା ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ଗୋପାଳପୁର ନିକଟ ଦେଇ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଏହି ସମୟରେ ବାତ୍ୟାର ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୭୦ରୁ ୮୦ କିଲୋମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ଝଟକା ପବନର ବେଗ ୯୦ କିଲୋମିଟର ରହିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଥିଲା । ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୁଆର ଉଠିବା ସହିତ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜିବାରେ ଲାଗିଥିଲା । ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଗୋପାଳପୁରରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲହଡ଼ି । ଏହାକୁ ନେଇ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶିଥିଲା । ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବାରୁ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ୬୦୦ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ୧,୩୮,୩୧୧ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୧୮୦୩ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ।