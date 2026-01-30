ETV Bharat / Videos

ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ; ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା - ROAD SAFETY AWARENESS GOPALPUR

ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 30, 2026 at 4:45 PM IST

Road Safety Awareness ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଜାତୀୟ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ମାସରେ ସବୁଠି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ 2026ର ଏକ ଷ୍ଟଲରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଆରା ଉପାୟରେ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ସମୟରେ ହେଲମେଟ ପରିଧାନ କରିବାର କିପରି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହାକୁ ନେଇ ବେଳାଭୂମିର ୬୦ ନମ୍ୱର ଷ୍ଟଲରେ ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି । 

ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ସମୟରେ ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ନକରି ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି । ଫଳରେ ଅନେକ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ନେଇ ଏହି ଷ୍ଟଲରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଉଛି । ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଷ୍ଟଲକୁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଲମ୍ୱା ଧାଡିରେ ଯାଇ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ସହିତ କିପରି ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ସମୟରେ ହେଲମେଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହାରି ଉପରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି । 

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ଦେବାଶିଷ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ବେଳେ ହେଲମେଟ ନପିନ୍ଧିଲେ କ'ଣ ପରିଣାମ ହୁଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଲାଇଟ ଓ ସାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ । ଗଞ୍ଜାମରେ ହେଲମେଟ ନପିନ୍ଧିବାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତାହତ ହେଉଛନ୍ତି । ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ । ଆଶା ରଖିଛୁ ଏହା ସଫଳ ହେବ ।"


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର 

GOPALPUR BEACH FESTIVAL 2026
BEACH FESTIVAL AWARENESS PROGRAM
GOPALPUR COME HOME SAFE
ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ
ROAD SAFETY AWARENESS GOPALPUR

