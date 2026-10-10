ମହାଳୟାରେ ମା' ସମଲେଇଙ୍କ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ: ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 10, 2026 at 5:09 PM IST
Goddess Samalei 'Dhabalamukhi Besha', ବଲାଙ୍ଗିର: ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ତିଥିରେ ମା' ସମଲେଇ ଧବଳ ମୁଖୀ ବେଶରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ । ପିତୃ ପକ୍ଷର ଆଜି ଅନ୍ତିମ ଦିନ । କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦେବୀ ପକ୍ଷ । ଆଜି ମା'ଙ୍କ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ । ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ମା ସମଲେଇଙ୍କ ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ । ଆଜି ଗଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଲେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଲିଥାଏ । ମା ସମଲେଇ ଏହି ବିଧି ବିଧାନକୁ ନିଜେ ଆହରଣ କରି ଆଜି ଧବଳ ମୁଖୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି । ମା' ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଗଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିବାର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ପିତୃ ପକ୍ଷ ବା ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ପକ୍ଷ ଆଜି ମହାଳୟାରେ ଅନ୍ତିମ ଦିନ । ଏହି ତିଥିରେ ଆଜି ମା ସମଲେଇ ମାନବ ଜୀବନର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଧବଳ ମୁଖୀ ଶାନ୍ତି ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି । ବଲାଙ୍ଗିର ମା' ସମଲେଇଙ୍କ ପୀଠରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ।
ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ତଥା ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ଲିକା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ତିଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଛା ଜଣାଉଛି । ଆମେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ପିତୃପିଣ୍ଡ ଦାନ କରାଯାଇଛି । ଆଜି ମା ସମଲେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧବଳ ମୁଖୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଶାନ୍ତି ରୂପରେ ସେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି । ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେ ଶାନ୍ତି ରୂପରେ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ନବରାତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଦେବୀଙ୍କ ଉପାସନା ହେବ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ମା' ସମଲେଇ ପୀଠ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅକ୍ଷୟ ଦିଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି," ଆଜି ପବିତ୍ର ଅମାବାସ୍ୟା ମହାଳୟା ତିଥି ଅଟେ । ପୂର୍ବ ପୁଋଷଙ୍କ ପାଇଁ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦେବା ସହ ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ଲଗାଇଲେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ । ତେବେ ଏହି ବିଧି ବିଧାନ ଆଦିଶକ୍ତି ମା' ସମଲେଇ ନିଜ ଭିତରେ ଆହରଣ କରିଛନ୍ତି । ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ସେ ଧବଳ ମୁଖୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ ଆଜି ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଗଙ୍ଗା ବୁଡ]ର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । ସେହିପରି ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ । ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆଜି ମା' ସମଲେଇ ଏହି ଧବଳମୁଖୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା: କଲେଜ ସିଲ୍, ତଦନ୍ତ ଜାରି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବର୍ଷାରେ ଫୁଲିଲା ହରଭାଙ୍ଗୀ ନଦୀ; ଡଙ୍ଗାରେ ଆସି ପାରିଲେନି, 5କିମି ପାହାଡ଼ ଚଢି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ବଖାଣିଲେ ଘର ଛାଡିବାର ଦୁଃଖ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗିର
Goddess Samalei 'Dhabalamukhi Besha', ବଲାଙ୍ଗିର: ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ତିଥିରେ ମା' ସମଲେଇ ଧବଳ ମୁଖୀ ବେଶରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ । ପିତୃ ପକ୍ଷର ଆଜି ଅନ୍ତିମ ଦିନ । କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦେବୀ ପକ୍ଷ । ଆଜି ମା'ଙ୍କ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ । ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ମା ସମଲେଇଙ୍କ ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ । ଆଜି ଗଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଲେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଲିଥାଏ । ମା ସମଲେଇ ଏହି ବିଧି ବିଧାନକୁ ନିଜେ ଆହରଣ କରି ଆଜି ଧବଳ ମୁଖୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି । ମା' ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଗଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିବାର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ପିତୃ ପକ୍ଷ ବା ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ପକ୍ଷ ଆଜି ମହାଳୟାରେ ଅନ୍ତିମ ଦିନ । ଏହି ତିଥିରେ ଆଜି ମା ସମଲେଇ ମାନବ ଜୀବନର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଧବଳ ମୁଖୀ ଶାନ୍ତି ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି । ବଲାଙ୍ଗିର ମା' ସମଲେଇଙ୍କ ପୀଠରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ।
ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ତଥା ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ଲିକା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ତିଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଛା ଜଣାଉଛି । ଆମେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ପିତୃପିଣ୍ଡ ଦାନ କରାଯାଇଛି । ଆଜି ମା ସମଲେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧବଳ ମୁଖୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଶାନ୍ତି ରୂପରେ ସେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି । ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେ ଶାନ୍ତି ରୂପରେ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ନବରାତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଦେବୀଙ୍କ ଉପାସନା ହେବ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ମା' ସମଲେଇ ପୀଠ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅକ୍ଷୟ ଦିଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି," ଆଜି ପବିତ୍ର ଅମାବାସ୍ୟା ମହାଳୟା ତିଥି ଅଟେ । ପୂର୍ବ ପୁଋଷଙ୍କ ପାଇଁ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦେବା ସହ ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ଲଗାଇଲେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ । ତେବେ ଏହି ବିଧି ବିଧାନ ଆଦିଶକ୍ତି ମା' ସମଲେଇ ନିଜ ଭିତରେ ଆହରଣ କରିଛନ୍ତି । ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ସେ ଧବଳ ମୁଖୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ ଆଜି ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଗଙ୍ଗା ବୁଡ]ର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । ସେହିପରି ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ । ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆଜି ମା' ସମଲେଇ ଏହି ଧବଳମୁଖୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା: କଲେଜ ସିଲ୍, ତଦନ୍ତ ଜାରି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବର୍ଷାରେ ଫୁଲିଲା ହରଭାଙ୍ଗୀ ନଦୀ; ଡଙ୍ଗାରେ ଆସି ପାରିଲେନି, 5କିମି ପାହାଡ଼ ଚଢି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ବଖାଣିଲେ ଘର ଛାଡିବାର ଦୁଃଖ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗିର