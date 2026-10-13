ETV Bharat / Videos

Watch: ପୁରୀର ରେଲୱେ କୋଚିଂ ଡିପୋରୁ ବିଶାଳ ୧୨ ଫୁଟ ଅଜଗର ଉଦ୍ଧାର

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ରେଲୱେ କୋଚିଂ ଡିପୋରୁ ବିଶାଳ ୧୨ ଫୁଟ ଅଜଗର ସାପ ଉଦ୍ଧାର (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 13, 2026 at 5:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ବିରାଟକାୟ ଅଜଗର ସାପ ଉଦ୍ଧାର । ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଥିବା ରେଲୱେ କୋଚିଂ ଡିପୋରୁ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୦ ଟା ୩୦ ରେ ପୁରୀ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପଲାଇନ ସଦସ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ଦାଶ ଓ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ଓଜନ ୧୫ କିଲୋ ଓ ଲମ୍ବ ୧୨ ଫୁଟ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ରେଲୱେ କୋଚିଂ ଡିପୋରୁ ଅଜଗର ସାପ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ଘଟଣା ସମଗ୍ର ପୁରୀ ସହରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । କିପରି ଏଠାକୁ ଅଜଗର ସାପ ଆସିଲା ସେ ନେଇ ସଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । 



ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ୍ ପୁରୀ ସଦସ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଦିନ ୧୦ଟା ୩୦ରେ ପୁରୀ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବା କୋଚିଂ ଡିପୋରୁ ଏକ ସାପ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ ଆସିଥିଲା । ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏକ ଅଜଗର ସାପ ଦେଖି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରେଞ୍ଜରଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି । ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବେ ଅଜଗର ସାପଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲୁ । ଏହା ଏକ ମାଈ ଅଜଗର ସାପ ଥିଲା ଓ ଏହାର ଲମ୍ବ ୧୨ ଫୁଟ ଓ ଓଜନ ୧୫ କେଜି ରହିଥିଲା । 

ତେବେ ରେଲୱେ କୋଚିଂ ଡିପୋକୁ ଅଜଗର ସାପ ଆସିଲା କେମିତି । ଏହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ । ମୁଁ ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ । ଏହା ପଛରେ କିଛି ସାପ ଧରାଳିଙ୍କ ହାତ ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । କିଛି ଦିନ ତଳେ ପୁରୀର ଜଣେ ସାପ ଧରାଳି ଏକ ଅଜଗର ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରିଲ୍ କରିଥିଲେ । ଏଣୁ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଗଲେ ଅଜଗର ସାପ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

କାଳ ସାଜିଲା ରିଲ୍ସ ନିଶା; ସାପ ଚୋଟରେ ଚାଲିଗଲା ସାପ ଧରାଳିଙ୍କ ଜୀବନ !

ବାଣୀବିହାର ଓଭରବ୍ରିଜ୍‌ରେ ଅଜଗର ଆତଙ୍କ, କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏତେ ବଡ଼ ସାପ ?

ଇଟିଭି ଭାରଚ, ପୁରୀ

ପୁରୀ: ବିରାଟକାୟ ଅଜଗର ସାପ ଉଦ୍ଧାର । ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଥିବା ରେଲୱେ କୋଚିଂ ଡିପୋରୁ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୦ ଟା ୩୦ ରେ ପୁରୀ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପଲାଇନ ସଦସ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ଦାଶ ଓ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ଓଜନ ୧୫ କିଲୋ ଓ ଲମ୍ବ ୧୨ ଫୁଟ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ରେଲୱେ କୋଚିଂ ଡିପୋରୁ ଅଜଗର ସାପ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ଘଟଣା ସମଗ୍ର ପୁରୀ ସହରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । କିପରି ଏଠାକୁ ଅଜଗର ସାପ ଆସିଲା ସେ ନେଇ ସଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । 



ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ୍ ପୁରୀ ସଦସ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଦିନ ୧୦ଟା ୩୦ରେ ପୁରୀ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବା କୋଚିଂ ଡିପୋରୁ ଏକ ସାପ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ ଆସିଥିଲା । ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏକ ଅଜଗର ସାପ ଦେଖି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରେଞ୍ଜରଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି । ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବେ ଅଜଗର ସାପଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲୁ । ଏହା ଏକ ମାଈ ଅଜଗର ସାପ ଥିଲା ଓ ଏହାର ଲମ୍ବ ୧୨ ଫୁଟ ଓ ଓଜନ ୧୫ କେଜି ରହିଥିଲା । 

ତେବେ ରେଲୱେ କୋଚିଂ ଡିପୋକୁ ଅଜଗର ସାପ ଆସିଲା କେମିତି । ଏହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ । ମୁଁ ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ । ଏହା ପଛରେ କିଛି ସାପ ଧରାଳିଙ୍କ ହାତ ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । କିଛି ଦିନ ତଳେ ପୁରୀର ଜଣେ ସାପ ଧରାଳି ଏକ ଅଜଗର ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରିଲ୍ କରିଥିଲେ । ଏଣୁ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଗଲେ ଅଜଗର ସାପ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

କାଳ ସାଜିଲା ରିଲ୍ସ ନିଶା; ସାପ ଚୋଟରେ ଚାଲିଗଲା ସାପ ଧରାଳିଙ୍କ ଜୀବନ !

ବାଣୀବିହାର ଓଭରବ୍ରିଜ୍‌ରେ ଅଜଗର ଆତଙ୍କ, କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏତେ ବଡ଼ ସାପ ?

ଇଟିଭି ଭାରଚ, ପୁରୀ

For All Latest Updates

TAGGED:

ଅଜଗର ସାପ ଉଦ୍ଧାର
ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ
ରେଲୱେ କୋଚିଂ ଡିପୋ
PYTHON RESCUE PURI
PYTHON RESCUE

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Navratri third day Kakatpur Maa Mangala Kalakali besha Darshan

ନବରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ଦିନ: କଳାକଲି ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି କାକଟପୁର ମା' ମଙ୍ଗଳା

October 13, 2026 at 1:07 PM IST
Jajpur Maa biraja Rath yatra

ମା’ ବିରଜାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ, ରଥ ଟାଣିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ

October 13, 2026 at 10:03 AM IST
Anganwadi Workers Association

ଅଙ୍ଗନବାଡି ଲେଡିଜ୍ ୱାର୍କସ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ବିକ୍ଷୋଭ, ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ

October 12, 2026 at 6:14 PM IST
Berhampur University students union election

ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାଜି ମାରିଲା ABVP; ସଭାପତି ଭାବେ କୀର୍ତ୍ତିବନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ବରେ ନିର୍ବାଚିତ

October 11, 2026 at 3:27 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.