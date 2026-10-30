Watch: କେଦାରନାଥ ଧାମରେ ପୁଣି ତୁଷାରପାତ, ଭକ୍ତଙ୍କ ଜମୁଛି ଭିଡ଼
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 30, 2026 at 9:00 AM IST
Snowfall in Kedarnath Dham, ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ (ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ): ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କେଦାରନାଥ ଧାମରେ ପୁଣି ତୁଷାରପାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସତ୍ତ୍ବେ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ମନ୍ଦିର ଚାରିପାର୍ଶ୍ବରେ ଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବତମାଳାରେ ତୁଷାରପାତ ଘଟି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ବରଫାବୃତ୍ତ ହୋଇପଡିଛି ।
କେଦାରନାଥ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ମାନେ ତୁଷାରପାତର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି । ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ଭୀଷଣ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ।
ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବିଶାଳ ମିଶ୍ର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଏବଂ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କହିଛନ୍ତି, 'ବାବା କେଦାର'ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉଚିତ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ହୋଇପାରିବ ।
Snowfall in Kedarnath Dham, ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ (ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ): ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କେଦାରନାଥ ଧାମରେ ପୁଣି ତୁଷାରପାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସତ୍ତ୍ବେ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ମନ୍ଦିର ଚାରିପାର୍ଶ୍ବରେ ଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବତମାଳାରେ ତୁଷାରପାତ ଘଟି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ବରଫାବୃତ୍ତ ହୋଇପଡିଛି ।
କେଦାରନାଥ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ମାନେ ତୁଷାରପାତର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି । ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ଭୀଷଣ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ।
ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବିଶାଳ ମିଶ୍ର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଏବଂ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କହିଛନ୍ତି, 'ବାବା କେଦାର'ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉଚିତ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ହୋଇପାରିବ ।