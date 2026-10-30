ETV Bharat / Videos

Watch: କେଦାରନାଥ ଧାମରେ ପୁଣି ତୁଷାରପାତ, ଭକ୍ତଙ୍କ ଜମୁଛି ଭିଡ଼

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
କେଦାରନାଥ ଧାମରେ ପୁଣି ତୁଷାରପାତ, ଭକ୍ତଙ୍କ ଜମୁଛି ଭିଡ଼ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 30, 2026 at 9:00 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Snowfall in Kedarnath Dham, ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ (ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ): ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କେଦାରନାଥ ଧାମରେ ପୁଣି ତୁଷାରପାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସତ୍ତ୍ବେ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ମନ୍ଦିର ଚାରିପାର୍ଶ୍ବରେ ଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବତମାଳାରେ ତୁଷାରପାତ ଘଟି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ବରଫାବୃତ୍ତ ହୋଇପଡିଛି ।  

କେଦାରନାଥ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ମାନେ ତୁଷାରପାତର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି । ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ଭୀଷଣ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ।  

ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବିଶାଳ ମିଶ୍ର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଏବଂ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।

ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କହିଛନ୍ତି, 'ବାବା କେଦାର'ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉଚିତ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ହୋଇପାରିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:

କେଦାରନାଥ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା: ପାହାଡ଼ରୁ ଖସିଲା ବିରାଟ ପଥର, ଜଣେ ମୃତ

୩ ଦିନର ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା, ପାଗ ସୁଧୁରିବା ପରେ ମିଳିଲା ଅନୁମତି

Snowfall in Kedarnath Dham, ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ (ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ): ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କେଦାରନାଥ ଧାମରେ ପୁଣି ତୁଷାରପାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସତ୍ତ୍ବେ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ମନ୍ଦିର ଚାରିପାର୍ଶ୍ବରେ ଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବତମାଳାରେ ତୁଷାରପାତ ଘଟି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ବରଫାବୃତ୍ତ ହୋଇପଡିଛି ।  

କେଦାରନାଥ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ମାନେ ତୁଷାରପାତର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି । ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ଭୀଷଣ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ।  

ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବିଶାଳ ମିଶ୍ର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଏବଂ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।

ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କହିଛନ୍ତି, 'ବାବା କେଦାର'ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉଚିତ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ହୋଇପାରିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:

କେଦାରନାଥ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା: ପାହାଡ଼ରୁ ଖସିଲା ବିରାଟ ପଥର, ଜଣେ ମୃତ

୩ ଦିନର ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା, ପାଗ ସୁଧୁରିବା ପରେ ମିଳିଲା ଅନୁମତି

For All Latest Updates

TAGGED:

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କେଦାରନାଥ ଧାମ
କେଦାରନାଥ ଧାମ ତୁଷାରପାତ
କେଦାରନାଥ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ସତର୍କତା
SNOWFALL IN KEDARNATH DHAM
KEDARNATH DHAM

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

mahadev_water_script

ବୁଡିଲା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପୀଠ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉପରେ କଟକଣା

October 29, 2026 at 11:02 PM IST
deputy cm

ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'; ରାୟଗଡାରେ ବିଶେଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ କହିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

October 29, 2026 at 10:59 PM IST
CYCLONE ARNAB

ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବେହାଲ ! ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ଜନଜୀବନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା

October 29, 2026 at 8:54 PM IST
Coconuts Sent From Pipili To Puri Srimandir For Kotha Bhoga

କୋଠ ଭୋଗ ପାଇଁ ପିପିଲିରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା ନଡ଼ିଆ

October 29, 2026 at 2:18 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.