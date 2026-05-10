ETV Bharat / Videos

ସହରରେ ପଶିଲା ହାତୀ, ଆକ୍ରମଣରେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଗୁରୁତର - ELEPHANT ATTACK ANGUL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଅନୁଗୋଳ ସହରରେ ପଶିଲା ହାତୀ, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡଙ୍କୁ କଲା ଆକ୍ରମଣ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 10, 2026 at 9:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଅନୁଗୋଳ: ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଗୁରୁତର । ଗୋଟିଏ ଦନ୍ତାହାତୀ ଅନୁଗୋଳ ସହର ମଧ୍ୟକୁ ପଶି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦିନ ତମାମ୍ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ରହିଥିଲେ । ହାତୀଟି ସହରର ସୌଭାଗ୍ୟ ନଗର ପାଖ ହୋମଗାର୍ଡ ଅଫିସ ପିଟିସି ମେଡ଼ିକାଲ କଲୋନୀ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନ ସାରା ରହିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ହାତୀଟିକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଫରେଷ୍ଟର ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ।

ଅନୁଗୋଳ DFO, ନୀତିଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଅନୁଗୋଳ ସହର ଭିତରକୁ ଏକ ହାତୀ ପଶି ଆସିଥିଲା । ହାତୀଟିକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିୟୋଜିତ ରହିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ହାତୀଟି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ବେଳେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ସେ ତଳେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ହାତୀଟି ଶୁଣ୍ଢରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଡ଼ାହାଣ ହାତରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି । ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।" 

ଅନୁଗୁଳ ଡିଏଫଓ, ଏସିଏଫ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ତେବେ ହାତୀଟି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯାଇଛି । ସେପଟେ ଏବେବି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ  ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ।  

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବାଲେଶ୍ବରରେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଆତଙ୍କ, ଦୁଇ ଦିନରେ ବୁଲିଲାଣି ୫୦ କିଲୋମିଟର, ଭୟରେ ଲୋକେ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବହଳଦା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ବନ କର୍ମଚାରୀ: ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ କାରଣରୁ ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗିବା ସହ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ମାଡ଼

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ 

ଅନୁଗୋଳ: ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଗୁରୁତର । ଗୋଟିଏ ଦନ୍ତାହାତୀ ଅନୁଗୋଳ ସହର ମଧ୍ୟକୁ ପଶି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦିନ ତମାମ୍ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ରହିଥିଲେ । ହାତୀଟି ସହରର ସୌଭାଗ୍ୟ ନଗର ପାଖ ହୋମଗାର୍ଡ ଅଫିସ ପିଟିସି ମେଡ଼ିକାଲ କଲୋନୀ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନ ସାରା ରହିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ହାତୀଟିକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଫରେଷ୍ଟର ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ।

ଅନୁଗୋଳ DFO, ନୀତିଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଅନୁଗୋଳ ସହର ଭିତରକୁ ଏକ ହାତୀ ପଶି ଆସିଥିଲା । ହାତୀଟିକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିୟୋଜିତ ରହିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ହାତୀଟି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ବେଳେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ସେ ତଳେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ହାତୀଟି ଶୁଣ୍ଢରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଡ଼ାହାଣ ହାତରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି । ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।" 

ଅନୁଗୁଳ ଡିଏଫଓ, ଏସିଏଫ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ତେବେ ହାତୀଟି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯାଇଛି । ସେପଟେ ଏବେବି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ  ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ।  

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବାଲେଶ୍ବରରେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଆତଙ୍କ, ଦୁଇ ଦିନରେ ବୁଲିଲାଣି ୫୦ କିଲୋମିଟର, ଭୟରେ ଲୋକେ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବହଳଦା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ବନ କର୍ମଚାରୀ: ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ କାରଣରୁ ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗିବା ସହ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ମାଡ଼

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ 

For All Latest Updates

TAGGED:

ELEPHANT ATTACK NEWS
ANGUL FOREST DIVISION
ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଗୁରୁତର
FOREST GUARD INJURED ANGUL
ELEPHANT ATTACK ANGUL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

...view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Kendrapara Police Host JUVENTICA Conclave on Childrens Digital Rights

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ୧୬ ଥାନାରେ ଡିଜିଟାଲ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 'ଜୁଭେଣ୍ଟିକା'

May 9, 2026 at 2:57 PM IST
Congress and BJD lost strongholds in Niali 700 party workers join BJP

ନିଆଳିରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ଗଡ଼ ! 700ରୁ ଅଧିକ କର୍ମୀ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ

May 9, 2026 at 12:50 PM IST
Begunia Block Sub Registrar Felicitates Students Who Excelled in 10th Exam

ମାଟ୍ରିକରେ A1 ଗ୍ରେଡ୍‌ରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା; ନିଜ ଦରମା ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବେଗୁନିଆ ଉପନିବନ୍ଧକ

May 5, 2026 at 9:00 AM IST
Puri Rath Yatra

ରଥଖଳା ହାଲଚାଲ: ତିନି ରଥର ନାହାକା ଚକ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ

May 5, 2026 at 7:32 AM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.