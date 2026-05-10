ସହରରେ ପଶିଲା ହାତୀ, ଆକ୍ରମଣରେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଗୁରୁତର - ELEPHANT ATTACK ANGUL
Published : May 10, 2026 at 9:22 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଗୁରୁତର । ଗୋଟିଏ ଦନ୍ତାହାତୀ ଅନୁଗୋଳ ସହର ମଧ୍ୟକୁ ପଶି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦିନ ତମାମ୍ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ରହିଥିଲେ । ହାତୀଟି ସହରର ସୌଭାଗ୍ୟ ନଗର ପାଖ ହୋମଗାର୍ଡ ଅଫିସ ପିଟିସି ମେଡ଼ିକାଲ କଲୋନୀ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନ ସାରା ରହିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ହାତୀଟିକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଫରେଷ୍ଟର ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ।
ଅନୁଗୋଳ DFO, ନୀତିଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଅନୁଗୋଳ ସହର ଭିତରକୁ ଏକ ହାତୀ ପଶି ଆସିଥିଲା । ହାତୀଟିକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିୟୋଜିତ ରହିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ହାତୀଟି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ବେଳେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ସେ ତଳେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ହାତୀଟି ଶୁଣ୍ଢରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଡ଼ାହାଣ ହାତରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି । ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।"
ଅନୁଗୁଳ ଡିଏଫଓ, ଏସିଏଫ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ତେବେ ହାତୀଟି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯାଇଛି । ସେପଟେ ଏବେବି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ
