ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଲେ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ସେୟାର କଲେ ସୁଦର୍ଶନ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 24, 2026 at 1:53 PM IST
ପୁରୀ: ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅବସରରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ଗାଁଠୁ ସହର । ଆ କା ମା ବୈ ଧ୍ୱନିରେ ପୁରି ଉଠୁଛି ନଦୀ ନାଳ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଘାଟ । ଆଜିର ଦିନରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କିଛି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଡ଼ଙ୍ଗା ଭସାଇଛନ୍ତି । ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କହିଥିଲେ । ପରେ ଏହାକୁ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିଛନ୍ତି ।
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସେୟାର କରିଥିବା ଭିଡିଓରେ କିଛି ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ମାନେ ହାତରେ କଦଳୀ ପଟୁକାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡଙ୍ଗାରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମ ଓଡିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସ୍ମୃତିକୁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ପାଳନ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ୍ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ପୁରୀ ନିଳାଦ୍ରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ ମନମୁଗ୍ଧକର । ଆମର ଐତିହ୍ୟ, କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବା ଓ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବର ବିଷୟ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ପାରାଦୀପର ଐତିହାସିକ କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ, ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ବିକାଶର ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ:
ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ଓଡିଶାର ଅତୀତର ସମୃଦ୍ଧ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଥାଉ । ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ମହନୀୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବାର ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ୍ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଛି ।
ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ହବିଷ୍ୟାଳୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଆଜି ଦିନର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖିଛନ୍ତି । ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ମହୋଦଧି ତଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପୂଣ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ଆଜିର ଦିନରେ ମହୋଦଧିରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ଅଶେଷ ପୂଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପୁରୀ ରଘୁରାଜପୁରରୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବାଲି: ଓଡ଼ିଶା କଳା ବଖାଣିବ ସଞ୍ଜୁ ସ୍ବାଇଁଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
ପୁରୀ: ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅବସରରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ଗାଁଠୁ ସହର । ଆ କା ମା ବୈ ଧ୍ୱନିରେ ପୁରି ଉଠୁଛି ନଦୀ ନାଳ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଘାଟ । ଆଜିର ଦିନରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କିଛି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଡ଼ଙ୍ଗା ଭସାଇଛନ୍ତି । ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କହିଥିଲେ । ପରେ ଏହାକୁ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିଛନ୍ତି ।
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସେୟାର କରିଥିବା ଭିଡିଓରେ କିଛି ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ମାନେ ହାତରେ କଦଳୀ ପଟୁକାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡଙ୍ଗାରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମ ଓଡିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସ୍ମୃତିକୁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ପାଳନ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ୍ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ପୁରୀ ନିଳାଦ୍ରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ ମନମୁଗ୍ଧକର । ଆମର ଐତିହ୍ୟ, କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବା ଓ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବର ବିଷୟ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ପାରାଦୀପର ଐତିହାସିକ କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ, ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ବିକାଶର ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ:
ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ଓଡିଶାର ଅତୀତର ସମୃଦ୍ଧ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଥାଉ । ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ମହନୀୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବାର ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ୍ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଛି ।
ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ହବିଷ୍ୟାଳୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଆଜି ଦିନର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖିଛନ୍ତି । ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ମହୋଦଧି ତଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପୂଣ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ଆଜିର ଦିନରେ ମହୋଦଧିରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ଅଶେଷ ପୂଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପୁରୀ ରଘୁରାଜପୁରରୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବାଲି: ଓଡ଼ିଶା କଳା ବଖାଣିବ ସଞ୍ଜୁ ସ୍ବାଇଁଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ