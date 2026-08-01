ETV Bharat / Videos

ବନ୍ୟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ପନିପରିବା ଚାଷ ନଷ୍ଟ - ଯାଜପୁର ବନ୍ୟା ଅପଡେଟ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ବନ୍ୟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ପନିପରିବା ଚାଷ ନଷ୍ଟ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 1, 2026 at 4:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

JAJPUR FLOOD CROP LOSS, ଯାଜପୁର: ବନ୍ୟା ପାଣି ଛାଡ଼ିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଇଯାଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ । ଯେଉଁ ଜମିରେ ସବୁଜ ଫସଲ ଲହରୀ ଖେଳିବା କଥା, ସେଠାରେ ଏବେ କେବଳ କାଦୁଅ ଓ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଫସଲର ଚିତ୍ର । ଋଣ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଆଜି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ବ୍ଲକ ତାଣ୍ଡରା ପଂଚାୟତରେ l ଏହି ପଂଚାୟତ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଖରାସ୍ରୋତା ନଦୀ l ଏହି ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁ ତାଣ୍ଡରା ପଂଚାୟତର ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପଶି ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ଏଠାରେ କିଭଳି ଅଛି ସ୍ଥିତି ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଖସୁଛି ଜଳସ୍ତର କମୁନି ଯାଜପୁରବାସୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଏବେବି 8 ବ୍ଲକ ଜଳବନ୍ଦୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଯାଜପୁରରେ ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି: ଖରସ୍ରୋତାରେ 50 ଫୁଟ ଘାଇ, 15ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଫୁଲୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏବଂ ବୈତରଣୀ, କାଣୀ ନଦୀରେ ଘାଇ; ଯାଜପୁରର 31 ପଞ୍ଚାୟତର 25 ହଜାର ଲୋକ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଯାଜପୁରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ: ଗାଁଠୁ ସହର ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ପରିସ୍ଥିତି, ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

JAJPUR FLOOD CROP LOSS, ଯାଜପୁର: ବନ୍ୟା ପାଣି ଛାଡ଼ିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଇଯାଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ । ଯେଉଁ ଜମିରେ ସବୁଜ ଫସଲ ଲହରୀ ଖେଳିବା କଥା, ସେଠାରେ ଏବେ କେବଳ କାଦୁଅ ଓ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଫସଲର ଚିତ୍ର । ଋଣ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଆଜି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ବ୍ଲକ ତାଣ୍ଡରା ପଂଚାୟତରେ l ଏହି ପଂଚାୟତ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଖରାସ୍ରୋତା ନଦୀ l ଏହି ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁ ତାଣ୍ଡରା ପଂଚାୟତର ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପଶି ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ଏଠାରେ କିଭଳି ଅଛି ସ୍ଥିତି ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଖସୁଛି ଜଳସ୍ତର କମୁନି ଯାଜପୁରବାସୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଏବେବି 8 ବ୍ଲକ ଜଳବନ୍ଦୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଯାଜପୁରରେ ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି: ଖରସ୍ରୋତାରେ 50 ଫୁଟ ଘାଇ, 15ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଫୁଲୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏବଂ ବୈତରଣୀ, କାଣୀ ନଦୀରେ ଘାଇ; ଯାଜପୁରର 31 ପଞ୍ଚାୟତର 25 ହଜାର ଲୋକ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଯାଜପୁରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ: ଗାଁଠୁ ସହର ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ପରିସ୍ଥିତି, ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

For All Latest Updates

TAGGED:

JAJPUR FLOOD CROP LOSS
JAJPUR FLOOD UPDATE
JAJPUR VILLAGES FACING PROBLEM
ଯାଜପୁର ବନ୍ୟା ଅପଡେଟ
JAJPUR FLOOD UPDATE

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Rescued elderly Man

ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ବନ୍ୟା ଜଳ, ଜଳପ୍ରଳୟରୁ ଜୀବନ ବାଜି ଲଗାଇ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ବେଗୁନିଆ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ

August 1, 2026 at 11:00 AM IST
FLOOD WATER RELEASED IN RENGALI DAM

ଖୋଲିଲା ରେଙ୍ଗାଲି ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗେଟ୍, ୮ ନଂ ଗେଟ୍ ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ

July 30, 2026 at 7:20 PM IST
Scooty rider washed away while crossing Balighat Gujuri Bazaar road; rescued by locals and Odraf team

ବାଲିଘାଟ ଗୁଜୁରୀ ବଜାର ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭାସି ଯାଉଥିଲେ ସ୍କୁଟି ଚାଳକ; ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ଦ୍ବାରା ଉଦ୍ଧାର

July 29, 2026 at 10:40 PM IST
Heavy rainfall caused severe waterlogging in puri

ପୁରୀ ସହରରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି; ମହାନଗର ନିଗମର ଖାମଖିଆଲ ନୀତିକୁ ସହରବାସୀଙ୍କ କଡା ସମାଲୋଚନା

July 27, 2026 at 9:14 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.