ବନ୍ୟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ପନିପରିବା ଚାଷ ନଷ୍ଟ - ଯାଜପୁର ବନ୍ୟା ଅପଡେଟ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 1, 2026 at 4:28 PM IST
JAJPUR FLOOD CROP LOSS, ଯାଜପୁର: ବନ୍ୟା ପାଣି ଛାଡ଼ିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଇଯାଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ । ଯେଉଁ ଜମିରେ ସବୁଜ ଫସଲ ଲହରୀ ଖେଳିବା କଥା, ସେଠାରେ ଏବେ କେବଳ କାଦୁଅ ଓ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଫସଲର ଚିତ୍ର । ଋଣ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଆଜି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ବ୍ଲକ ତାଣ୍ଡରା ପଂଚାୟତରେ l ଏହି ପଂଚାୟତ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଖରାସ୍ରୋତା ନଦୀ l ଏହି ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁ ତାଣ୍ଡରା ପଂଚାୟତର ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପଶି ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ଏଠାରେ କିଭଳି ଅଛି ସ୍ଥିତି ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଖସୁଛି ଜଳସ୍ତର କମୁନି ଯାଜପୁରବାସୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଏବେବି 8 ବ୍ଲକ ଜଳବନ୍ଦୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଯାଜପୁରରେ ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି: ଖରସ୍ରୋତାରେ 50 ଫୁଟ ଘାଇ, 15ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଫୁଲୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏବଂ ବୈତରଣୀ, କାଣୀ ନଦୀରେ ଘାଇ; ଯାଜପୁରର 31 ପଞ୍ଚାୟତର 25 ହଜାର ଲୋକ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଯାଜପୁରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ: ଗାଁଠୁ ସହର ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ପରିସ୍ଥିତି, ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର
JAJPUR FLOOD CROP LOSS, ଯାଜପୁର: ବନ୍ୟା ପାଣି ଛାଡ଼ିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଇଯାଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ । ଯେଉଁ ଜମିରେ ସବୁଜ ଫସଲ ଲହରୀ ଖେଳିବା କଥା, ସେଠାରେ ଏବେ କେବଳ କାଦୁଅ ଓ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଫସଲର ଚିତ୍ର । ଋଣ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଆଜି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ବ୍ଲକ ତାଣ୍ଡରା ପଂଚାୟତରେ l ଏହି ପଂଚାୟତ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଖରାସ୍ରୋତା ନଦୀ l ଏହି ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁ ତାଣ୍ଡରା ପଂଚାୟତର ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପଶି ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ଏଠାରେ କିଭଳି ଅଛି ସ୍ଥିତି ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଖସୁଛି ଜଳସ୍ତର କମୁନି ଯାଜପୁରବାସୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଏବେବି 8 ବ୍ଲକ ଜଳବନ୍ଦୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଯାଜପୁରରେ ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି: ଖରସ୍ରୋତାରେ 50 ଫୁଟ ଘାଇ, 15ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଫୁଲୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏବଂ ବୈତରଣୀ, କାଣୀ ନଦୀରେ ଘାଇ; ଯାଜପୁରର 31 ପଞ୍ଚାୟତର 25 ହଜାର ଲୋକ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଯାଜପୁରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ: ଗାଁଠୁ ସହର ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ପରିସ୍ଥିତି, ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର