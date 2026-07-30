ETV Bharat / Videos

ଖୋଲିଲା ରେଙ୍ଗାଲି ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗେଟ୍, ୮ ନଂ ଗେଟ୍ ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ - ରେଙ୍ଗାଲି ଜଳଭଣ୍ଡାର

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଖୋଲିଲା ରେଙ୍ଗାଲି ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗେଟ୍, ୮ ନଂ ଗେଟ୍ ଦେଇ ନିଷ୍କସିତ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 30, 2026 at 7:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଅନୁଗୋଳ: ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ଵିତୀୟ ବୃହତ ଜଳଭଣ୍ଡାର ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ଚଳିତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ । ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ୧୨୩.୫୦ ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଚ୍ଛିତ ଜଳରାଶି ୧୨୨.୨୪ ମିଟର ରହିଛି । ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟକୁ ୨୭୩୫ ଘନମିଟର ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଓ ଖୋଲାଥିବା ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ରେ ମୋଟ ୧୩୯୪.୬୦ ଘନମିଟର ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି । ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଇ ୫୦୧ ଘନମିଟର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି । ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାତର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । 

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଆଗକୁ ଏଭଳି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରୁହେ ତେବେ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଯଥା:- କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଯାଜପୁର, ଅନୁଗୋଳ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳର ନଦୀ କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବା ରେଙ୍ଗାଲି ଜଳଭଣ୍ଡାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସହରାଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା ରୋକିବାକୁ ଯୋଜନା; ୧୦ ସହର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ, IIT ରୁର୍କୀକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ମହାନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢିବା ସହ ଫୁଲୁଛି ଶାଖା ନଦୀ; ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

ଅନୁଗୋଳ: ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ଵିତୀୟ ବୃହତ ଜଳଭଣ୍ଡାର ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ଚଳିତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ । ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ୧୨୩.୫୦ ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଚ୍ଛିତ ଜଳରାଶି ୧୨୨.୨୪ ମିଟର ରହିଛି । ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟକୁ ୨୭୩୫ ଘନମିଟର ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଓ ଖୋଲାଥିବା ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ରେ ମୋଟ ୧୩୯୪.୬୦ ଘନମିଟର ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି । ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଇ ୫୦୧ ଘନମିଟର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି । ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାତର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । 

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଆଗକୁ ଏଭଳି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରୁହେ ତେବେ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଯଥା:- କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଯାଜପୁର, ଅନୁଗୋଳ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳର ନଦୀ କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବା ରେଙ୍ଗାଲି ଜଳଭଣ୍ଡାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସହରାଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା ରୋକିବାକୁ ଯୋଜନା; ୧୦ ସହର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ, IIT ରୁର୍କୀକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ମହାନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢିବା ସହ ଫୁଲୁଛି ଶାଖା ନଦୀ; ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

For All Latest Updates

TAGGED:

ANGUL FLOOD SITUATION
RENGALI DAM GATE OPEN
FLOOD WATER RELEASE
ରେଙ୍ଗାଲି ଜଳଭଣ୍ଡାର
FLOOD WATER RELEASE IN RENGALI DAM

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Scooty rider washed away while crossing Balighat Gujuri Bazaar road; rescued by locals and Odraf team

ବାଲିଘାଟ ଗୁଜୁରୀ ବଜାର ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭାସି ଯାଉଥିଲେ ସ୍କୁଟି ଚାଳକ; ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ଦ୍ବାରା ଉଦ୍ଧାର

July 29, 2026 at 10:40 PM IST
Heavy rainfall caused severe waterlogging in puri

ପୁରୀ ସହରରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି; ମହାନଗର ନିଗମର ଖାମଖିଆଲ ନୀତିକୁ ସହରବାସୀଙ୍କ କଡା ସମାଲୋଚନା

July 27, 2026 at 9:14 PM IST
Dhenkanal flood update

ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲା ବ୍ରିଜ; ଭାସିଗଲେ ବାଇକ୍ ସହ ଯୁବକ, ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ

July 27, 2026 at 6:30 PM IST
RASAGOLA DIBASA SAND SCULPTURE

ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ରସଗୋଲା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ

July 27, 2026 at 6:27 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.