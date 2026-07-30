ଖୋଲିଲା ରେଙ୍ଗାଲି ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗେଟ୍, ୮ ନଂ ଗେଟ୍ ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ - ରେଙ୍ଗାଲି ଜଳଭଣ୍ଡାର
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 30, 2026 at 7:20 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ଵିତୀୟ ବୃହତ ଜଳଭଣ୍ଡାର ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ଚଳିତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ । ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ୧୨୩.୫୦ ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଚ୍ଛିତ ଜଳରାଶି ୧୨୨.୨୪ ମିଟର ରହିଛି । ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟକୁ ୨୭୩୫ ଘନମିଟର ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଓ ଖୋଲାଥିବା ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ରେ ମୋଟ ୧୩୯୪.୬୦ ଘନମିଟର ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି । ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଇ ୫୦୧ ଘନମିଟର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି । ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାତର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଆଗକୁ ଏଭଳି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରୁହେ ତେବେ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଯଥା:- କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଯାଜପୁର, ଅନୁଗୋଳ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳର ନଦୀ କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବା ରେଙ୍ଗାଲି ଜଳଭଣ୍ଡାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସହରାଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା ରୋକିବାକୁ ଯୋଜନା; ୧୦ ସହର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ, IIT ରୁର୍କୀକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ମହାନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢିବା ସହ ଫୁଲୁଛି ଶାଖା ନଦୀ; ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ
ଅନୁଗୋଳ: ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ଵିତୀୟ ବୃହତ ଜଳଭଣ୍ଡାର ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ଚଳିତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ । ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ୧୨୩.୫୦ ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଚ୍ଛିତ ଜଳରାଶି ୧୨୨.୨୪ ମିଟର ରହିଛି । ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟକୁ ୨୭୩୫ ଘନମିଟର ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଓ ଖୋଲାଥିବା ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ରେ ମୋଟ ୧୩୯୪.୬୦ ଘନମିଟର ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି । ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଇ ୫୦୧ ଘନମିଟର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି । ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାତର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଆଗକୁ ଏଭଳି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରୁହେ ତେବେ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଯଥା:- କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଯାଜପୁର, ଅନୁଗୋଳ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳର ନଦୀ କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବା ରେଙ୍ଗାଲି ଜଳଭଣ୍ଡାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସହରାଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା ରୋକିବାକୁ ଯୋଜନା; ୧୦ ସହର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ, IIT ରୁର୍କୀକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ମହାନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢିବା ସହ ଫୁଲୁଛି ଶାଖା ନଦୀ; ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ