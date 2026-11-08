ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି; ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବଜାରରେ ଚାଲିଛି ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ, ସବୁଜ ବାଣ କିଣିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 8, 2026 at 1:10 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି । ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି । ଏଭଳି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ସମେତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ବଜାରରେ ଚାଲିଛି ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ । ଚଳିତବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ବନ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜିଲ୍ଲା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି । ଫଳରେ ଦୀପାବଳିକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଫିକା କରିଦେଇଛି ବନ୍ୟା । ତେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ସମେତ ସମଗ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ବାଣ ବଜାର ଗୁଡିକରେ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଚଳିତବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଡେଙ୍ଗାପଦର ଠାରେ ହୋଲସେଲର ବାଣ ବଜାର ରହିଥିବା ବେଳେ ସହରର ଅନ୍ଧପସରା ରାସ୍ତା, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଭଳି କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବାଣ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ମା' କାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ହେବାକୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦାନ ଏବଂ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳି ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଡାକିବାର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବିଧି ଚାଲିଛି ।
ସେପଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ସହରରେ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ ଟିକେ ଭଲ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ପ୍ରମୁଖ ବାଣ ବଜାର ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ । ଯେଉଁଥିରେ ବାଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଓ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୪୦୪ ଜଣଙ୍କୁ ବାଣ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ (ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ୧୨୭, ଛତ୍ରପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ୧୫୪ ଓ ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଖଣ୍ଡରେ ୧୨୩) ସବୁଜ ବାଣ (Green Crackers) ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ ସହିତ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ମାତ୍ର ତିନି ଦିନ ଅନୁମତି ମିଳିଛି । ବାତ୍ୟା-ବନ୍ୟାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ସତ୍ତ୍ଵେ ଆଜି ଦୀପାବଳି ପାଳନକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଦୀପାବଳିରେ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଲେ ସ୍ବେଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟ ଓ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି । ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି । ଏଭଳି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ସମେତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ବଜାରରେ ଚାଲିଛି ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ । ଚଳିତବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ବନ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜିଲ୍ଲା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି । ଫଳରେ ଦୀପାବଳିକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଫିକା କରିଦେଇଛି ବନ୍ୟା । ତେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ସମେତ ସମଗ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ବାଣ ବଜାର ଗୁଡିକରେ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଚଳିତବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଡେଙ୍ଗାପଦର ଠାରେ ହୋଲସେଲର ବାଣ ବଜାର ରହିଥିବା ବେଳେ ସହରର ଅନ୍ଧପସରା ରାସ୍ତା, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଭଳି କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବାଣ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ମା' କାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ହେବାକୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦାନ ଏବଂ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳି ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଡାକିବାର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବିଧି ଚାଲିଛି ।
ସେପଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ସହରରେ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ ଟିକେ ଭଲ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ପ୍ରମୁଖ ବାଣ ବଜାର ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ । ଯେଉଁଥିରେ ବାଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଓ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୪୦୪ ଜଣଙ୍କୁ ବାଣ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ (ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ୧୨୭, ଛତ୍ରପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ୧୫୪ ଓ ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଖଣ୍ଡରେ ୧୨୩) ସବୁଜ ବାଣ (Green Crackers) ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ ସହିତ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ମାତ୍ର ତିନି ଦିନ ଅନୁମତି ମିଳିଛି । ବାତ୍ୟା-ବନ୍ୟାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ସତ୍ତ୍ଵେ ଆଜି ଦୀପାବଳି ପାଳନକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଦୀପାବଳିରେ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଲେ ସ୍ବେଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟ ଓ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର