ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା ହୋଟେଲ, ନିଆଁ ଲାଗି ସବୁ ପାଉଁଶ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 22, 2026 at 10:07 AM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ବାଲେଶ୍ୱର ଓଟି ରୋଡରେ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ହୋଟେଲରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଫାଟିଯିବା ପରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଥିଲା । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଆସବାବପତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ଜଳିପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଦୁଇରୁ ତିନିଟି ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ । ହୋଟେଲ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଇଭି ସ୍କୁଟି ମଧ୍ୟ ନିଆଁରେ ଜଳିପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ।
ବାଲେଶ୍ୱର ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନର ଏଏଫ୍ଓ ଅଜୟ ବରାଳ କହିଛନ୍ତି," ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ନେଇ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନକୁ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିଥିଲେ । ପରେ ଆଉ ଏକ ଗାଡ଼ି ପଠା ଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଲିକେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ମୋଟ ୩ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇଥିଲା ।"
ହୋଟେଲର ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ଘଟଣାଦିନ ସାନଭାଇ ଓ ଶାଳକ ମଧ୍ୟ ସକାଳ ୯ଟାରେ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ହଠାତ୍ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ କମର୍ସିଆଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କିର ପାଇପ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା । ସିଲିଣ୍ଡରରୁ ନିଆଁ ବାହାରୁଥିବା ନେଇ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଜଣାଇବା ପରେ ଓଦା କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ କହିଥିଲି । ଟାଙ୍କିଟି ଗଡ଼ିଯିବା ପରେ ନିଆଁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା । ହୋଟେଲ ଭିତରେ ଅଗ୍ନିନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଇପାରିନଥିଲା । ଏହାପରେ କମର୍ସିଆଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଫାଟିଥିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ହୋଟେଲର ଇଣ୍ଟେରିଅର୍, ଫ୍ରିଜ୍, ଆସବାବପତ୍ର, ଗ୍ରୋସରୀ, ପନିପରିବା ସମେତ ବହୁ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପ୍ରାୟ ୧୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଚଳନ୍ତା ବସରୁ ବାହାରିଲା ଧୂଆଁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦୌଡିଲେ ଯାତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର
ବାଲେଶ୍ୱର: ବାଲେଶ୍ୱର ଓଟି ରୋଡରେ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ହୋଟେଲରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଫାଟିଯିବା ପରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଥିଲା । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଆସବାବପତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ଜଳିପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଦୁଇରୁ ତିନିଟି ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ । ହୋଟେଲ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଇଭି ସ୍କୁଟି ମଧ୍ୟ ନିଆଁରେ ଜଳିପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ।
ବାଲେଶ୍ୱର ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନର ଏଏଫ୍ଓ ଅଜୟ ବରାଳ କହିଛନ୍ତି," ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ନେଇ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନକୁ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିଥିଲେ । ପରେ ଆଉ ଏକ ଗାଡ଼ି ପଠା ଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଲିକେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ମୋଟ ୩ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇଥିଲା ।"
ହୋଟେଲର ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ଘଟଣାଦିନ ସାନଭାଇ ଓ ଶାଳକ ମଧ୍ୟ ସକାଳ ୯ଟାରେ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ହଠାତ୍ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ କମର୍ସିଆଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କିର ପାଇପ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା । ସିଲିଣ୍ଡରରୁ ନିଆଁ ବାହାରୁଥିବା ନେଇ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଜଣାଇବା ପରେ ଓଦା କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ କହିଥିଲି । ଟାଙ୍କିଟି ଗଡ଼ିଯିବା ପରେ ନିଆଁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା । ହୋଟେଲ ଭିତରେ ଅଗ୍ନିନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଇପାରିନଥିଲା । ଏହାପରେ କମର୍ସିଆଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଫାଟିଥିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ହୋଟେଲର ଇଣ୍ଟେରିଅର୍, ଫ୍ରିଜ୍, ଆସବାବପତ୍ର, ଗ୍ରୋସରୀ, ପନିପରିବା ସମେତ ବହୁ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପ୍ରାୟ ୧୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଚଳନ୍ତା ବସରୁ ବାହାରିଲା ଧୂଆଁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦୌଡିଲେ ଯାତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର