Watch: ବିଘ୍ନନାଶକଙ୍କ ପୂଜାରେ ବିଘ୍ନ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବେଳେ ମଣ୍ଡପରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 15, 2026 at 10:24 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ । ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟା 30ରେ ସମ୍ବଲପୁର ଫାଟକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଦେହେରୀ ପାଲି ଗଣେଶ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ତେବେ ସର୍ଟସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଏହି ନିଆଁ ଲାଗିଥାଇ ପାରେ ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ସୁଦାମ କିସ୍କୋ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ଏନେଇ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଏକ ଟିମ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା l ତେବେ ରାତିରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି l ତେବେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା l
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ସୁଦାମ କିସ୍କୋ ଲୋକଙ୍କୁ ସାବଧାନତା ସହ ପୂଜା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି l କୌଣସି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ସେ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି l ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁ କାହାରି କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଧନୀଠୁ ଗରିବ...ଖୁସିରେ ଜମିବ ସଭିଙ୍କ ନୂଆଖାଇ, 118 ଗରିବ ପରିବାର ପାଇଁ ବର୍ଷକର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ଯୁବ ଜନପ୍ରତିନିଧି
ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଣେଶ ମେଢ଼; ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜାରେ ଝଲସିଲା ଚାନ୍ଦି, ମୂଲ୍ୟ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ, ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଳି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର
ସମ୍ବଲପୁର: ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ । ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟା 30ରେ ସମ୍ବଲପୁର ଫାଟକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଦେହେରୀ ପାଲି ଗଣେଶ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ତେବେ ସର୍ଟସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଏହି ନିଆଁ ଲାଗିଥାଇ ପାରେ ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ସୁଦାମ କିସ୍କୋ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ଏନେଇ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଏକ ଟିମ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା l ତେବେ ରାତିରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି l ତେବେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା l
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ସୁଦାମ କିସ୍କୋ ଲୋକଙ୍କୁ ସାବଧାନତା ସହ ପୂଜା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି l କୌଣସି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ସେ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି l ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁ କାହାରି କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଧନୀଠୁ ଗରିବ...ଖୁସିରେ ଜମିବ ସଭିଙ୍କ ନୂଆଖାଇ, 118 ଗରିବ ପରିବାର ପାଇଁ ବର୍ଷକର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ଯୁବ ଜନପ୍ରତିନିଧି
ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଣେଶ ମେଢ଼; ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜାରେ ଝଲସିଲା ଚାନ୍ଦି, ମୂଲ୍ୟ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ, ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଳି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର