ETV Bharat / Videos

Watch: ବିଘ୍ନନାଶକଙ୍କ ପୂଜାରେ ବିଘ୍ନ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବେଳେ ମଣ୍ଡପରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାଲିଥିଲା ଗଣେଶ ପୂଜା, ମଣ୍ଡପରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 15, 2026 at 10:24 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ । ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟା 30ରେ ସମ୍ବଲପୁର ଫାଟକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଦେହେରୀ ପାଲି ଗଣେଶ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
 

ତେବେ ସର୍ଟସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଏହି ନିଆଁ ଲାଗିଥାଇ ପାରେ ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ସୁଦାମ କିସ୍କୋ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ଏନେଇ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଏକ ଟିମ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା l ତେବେ ରାତିରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି l ତେବେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା l 
 


ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ସୁଦାମ କିସ୍କୋ ଲୋକଙ୍କୁ ସାବଧାନତା ସହ ପୂଜା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି l କୌଣସି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ସେ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି l ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁ କାହାରି କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ l 

 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଧନୀଠୁ ଗରିବ...ଖୁସିରେ ଜମିବ ସଭିଙ୍କ ନୂଆଖାଇ, 118 ଗରିବ ପରିବାର ପାଇଁ ବର୍ଷକର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ଯୁବ ଜନପ୍ରତିନିଧି

ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଣେଶ ମେଢ଼; ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜାରେ ଝଲସିଲା ଚାନ୍ଦି, ମୂଲ୍ୟ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ, ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଳି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର 

ସମ୍ବଲପୁର: ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ । ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟା 30ରେ ସମ୍ବଲପୁର ଫାଟକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଦେହେରୀ ପାଲି ଗଣେଶ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
 

ତେବେ ସର୍ଟସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଏହି ନିଆଁ ଲାଗିଥାଇ ପାରେ ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ସୁଦାମ କିସ୍କୋ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ଏନେଇ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଏକ ଟିମ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା l ତେବେ ରାତିରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି l ତେବେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା l 
 


ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ସୁଦାମ କିସ୍କୋ ଲୋକଙ୍କୁ ସାବଧାନତା ସହ ପୂଜା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି l କୌଣସି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ସେ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି l ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁ କାହାରି କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ l 

 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଧନୀଠୁ ଗରିବ...ଖୁସିରେ ଜମିବ ସଭିଙ୍କ ନୂଆଖାଇ, 118 ଗରିବ ପରିବାର ପାଇଁ ବର୍ଷକର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ଯୁବ ଜନପ୍ରତିନିଧି

ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଣେଶ ମେଢ଼; ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜାରେ ଝଲସିଲା ଚାନ୍ଦି, ମୂଲ୍ୟ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ, ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଳି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର 

For All Latest Updates

TAGGED:

GANESH PANDAL FIRE
SAMBALPUR FIRE INCIDENT
ଗଣେଶ ପଣ୍ଡାଲ ନିଆଁ
ସମ୍ବଲପୁର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
FIRE MISHAP

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

sand-animation

ସ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଆନିମେସନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ

September 14, 2026 at 8:09 PM IST
Elephants Arrive At Mysuru

WATCH: ଦଶରା ଉତ୍ସବ; ମହୀଶୂର ପ୍ୟାଲେସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ୩ ହାତୀ

September 14, 2026 at 5:09 PM IST
Sand Animation To Welcome BRICS Leaders

ବାଲୁକା ଆନିମେସନରେ 'ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବଃ' ବାର୍ତ୍ତା, ବ୍ରିକ୍ସ ନେତାଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କଲେ ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ

September 11, 2026 at 2:21 PM IST
siddha_vinayak_temple_in_panchama

ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚମାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଦଶଶମ୍ଭୁର ମହାମିଳନ

September 10, 2026 at 6:30 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.