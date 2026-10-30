Watch: ନୀଳଗିରି ବନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମାଲଖାନାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 30, 2026 at 2:03 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ନୀଳଗିରି ବନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମାଲଖାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ଗୋଦାମ ଘରେ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ସକାଳୁ ହଠାତ୍ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବା ସହ କଳା ଧୂଆଁ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା । ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିପଦ ଟଳିଯାଇଛି । ତେବେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ରୁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ୨ଟି ବାଇକ୍ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନୀଳଗିରି ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଛି । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମାଲଖାନାରେ ଥିବା ଏକ ବାଇକ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବନ କର୍ମଚାରୀ ପରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଥ କହିଛନ୍ତି," ନିଆଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆୟତ୍ତକୁ ଆସିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନିଆଁର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହା ବ୍ୟାପିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ, ବାଇକ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀରେ ସର୍ଟସର୍କିଟ୍ ହେବାରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା । ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରି ଓ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ତେବେ ବାରୁଦରେ ନିଆଁ ଲାଗିନାହିଁ । ସେଠାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଜବତ ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ ନିଆଁର ପ୍ରଭାବରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି । ଯଦି ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବ୍ୟାପି ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥାନ୍ତା ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜଳିଗଲା ବୋଲେରୋ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପାଇପ ଲାଇନରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା: ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର
ବାଲେଶ୍ବର: ନୀଳଗିରି ବନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମାଲଖାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ଗୋଦାମ ଘରେ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ସକାଳୁ ହଠାତ୍ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବା ସହ କଳା ଧୂଆଁ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା । ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିପଦ ଟଳିଯାଇଛି । ତେବେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ରୁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ୨ଟି ବାଇକ୍ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନୀଳଗିରି ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଛି । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମାଲଖାନାରେ ଥିବା ଏକ ବାଇକ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବନ କର୍ମଚାରୀ ପରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଥ କହିଛନ୍ତି," ନିଆଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆୟତ୍ତକୁ ଆସିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନିଆଁର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହା ବ୍ୟାପିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ, ବାଇକ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀରେ ସର୍ଟସର୍କିଟ୍ ହେବାରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା । ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରି ଓ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ତେବେ ବାରୁଦରେ ନିଆଁ ଲାଗିନାହିଁ । ସେଠାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଜବତ ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ ନିଆଁର ପ୍ରଭାବରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି । ଯଦି ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବ୍ୟାପି ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥାନ୍ତା ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜଳିଗଲା ବୋଲେରୋ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପାଇପ ଲାଇନରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା: ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର