ETV Bharat / Videos

Watch: ନୀଳଗିରି ବନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମାଲଖାନାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ନୀଳଗିରି ବନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 30, 2026 at 2:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବାଲେଶ୍ବର: ନୀଳଗିରି ବନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମାଲଖାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ଗୋଦାମ ଘରେ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ସକାଳୁ ହଠାତ୍ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବା ସହ କଳା ଧୂଆଁ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା । ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିପଦ ଟଳିଯାଇଛି । ତେବେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍‌ରୁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ୨ଟି ବାଇକ୍ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ।

ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନୀଳଗିରି ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଛି । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମାଲଖାନାରେ ଥିବା ଏକ ବାଇକ୍‌ର ବ୍ୟାଟେରୀରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।


ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବନ କର୍ମଚାରୀ ପରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଥ କହିଛନ୍ତି," ନିଆଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆୟତ୍ତକୁ ଆସିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନିଆଁର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହା ବ୍ୟାପିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ, ବାଇକ୍‌ର ବ୍ୟାଟେରୀରେ ସର୍ଟସର୍କିଟ୍ ହେବାରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା । ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରି ଓ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ତେବେ ବାରୁଦରେ ନିଆଁ ଲାଗିନାହିଁ । ସେଠାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଜବତ ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ ନିଆଁର ପ୍ରଭାବରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି । ଯଦି ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବ୍ୟାପି ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥାନ୍ତା ।" 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜଳିଗଲା ବୋଲେରୋ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପାଇପ ଲାଇନରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା: ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

ବାଲେଶ୍ବର: ନୀଳଗିରି ବନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମାଲଖାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ଗୋଦାମ ଘରେ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ସକାଳୁ ହଠାତ୍ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବା ସହ କଳା ଧୂଆଁ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା । ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିପଦ ଟଳିଯାଇଛି । ତେବେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍‌ରୁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ୨ଟି ବାଇକ୍ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ।

ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନୀଳଗିରି ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଛି । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମାଲଖାନାରେ ଥିବା ଏକ ବାଇକ୍‌ର ବ୍ୟାଟେରୀରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।


ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବନ କର୍ମଚାରୀ ପରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଥ କହିଛନ୍ତି," ନିଆଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆୟତ୍ତକୁ ଆସିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନିଆଁର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହା ବ୍ୟାପିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ, ବାଇକ୍‌ର ବ୍ୟାଟେରୀରେ ସର୍ଟସର୍କିଟ୍ ହେବାରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା । ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରି ଓ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ତେବେ ବାରୁଦରେ ନିଆଁ ଲାଗିନାହିଁ । ସେଠାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଜବତ ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ ନିଆଁର ପ୍ରଭାବରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି । ଯଦି ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବ୍ୟାପି ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥାନ୍ତା ।" 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜଳିଗଲା ବୋଲେରୋ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପାଇପ ଲାଇନରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା: ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

For All Latest Updates

TAGGED:

ନୀଳଗିରି ବନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
FIRE NILAGIRI FOREST OFFICE
BALASORE FIRE ACCIDENT

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Fresh Snowfall in kedarnath temperature dropped

Watch: କେଦାରନାଥ ଧାମରେ ପୁଣି ତୁଷାରପାତ, ଭକ୍ତଙ୍କ ଜମୁଛି ଭିଡ଼

October 30, 2026 at 9:00 AM IST
mahadev_water_script

ବୁଡିଲା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପୀଠ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉପରେ କଟକଣା

October 29, 2026 at 11:02 PM IST
deputy cm

ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'; ରାୟଗଡାରେ ବିଶେଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ କହିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

October 29, 2026 at 10:59 PM IST
CYCLONE ARNAB

ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବେହାଲ ! ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ଜନଜୀବନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା

October 29, 2026 at 8:54 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.