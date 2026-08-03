ETV Bharat / Videos

Watch: ହୁତୁହୁତୁ ଜଳିଲା ଟ୍ରେନ କୋଚ୍‌, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଶହ ଶହ ଯାତ୍ରୀ - ବିହାର ଟ୍ରେନ ନିଆଁ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 3, 2026 at 1:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Fire Breaks Out In Train ସହର୍ସା (ବିହାର): ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ବିହାରର ସହର୍ସା ଜିଲ୍ଲାର ସିମରି ବଖତିୟାରପୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଆଜି ସକାଳୁ ସମସ୍ତିପୁର-ସହର୍ସା ଟ୍ରେନର ଇଞ୍ଜିନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ନିଆଁ ଲାଗି ଟ୍ରେନର ତିନୋଟି କୋଚ୍‌ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ଯାଇଛି । ଭୋର ପ୍ରାୟ 3:25 ସମୟରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର 2ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆହତ କିମ୍ବା ମୃତାହତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ ।

ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଲା ଟ୍ରେନ କୋଚ୍‌:

ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମେ ଇଞ୍ଜିନ ନିକଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ​​। ପରେ ଏହା ତିନୋଟି କୋଚକୁ ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା । ଧୂଆଁ ସହ ଟ୍ରେନ କୋଚ୍‌ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିବାକୁ ଲଗିଥିଲା । ନିଆଁ ଲାଗିବା ସମୟରେ ଶହଶହ ଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନରେ ଥିଲେ । ନିଆଁ ଲାଗିବା ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ । ଫଳରେ ଷ୍ଟେସନରେ ଦଳାଚକଟା ଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଟ୍ରେନରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟଳିଯାଇଥିଲା ।

ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଫଳରେ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ ସେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସିମ୍ରି ବଖତିଆରପୁର ଷ୍ଟେସନ ଅଧୀକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାଜନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଘଟଣାରେ କୋସି ଏକ୍ସପ୍ରେସ (ସାହାରା-ପାଟନା), ଜାନକୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (ମଣିହାରୀ - ଜୟନଗର), ସାହାରା - ସମସ୍ତିପୁର ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶ୍ରାବଣୀ ସ୍ପେଶାଲ (ସାହାରା-ଦେଓଗର) ଟ୍ରେନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ।

ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ସର୍ଟସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଘଟଣା ପରେ ରେଳବାଇ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ପ୍ରଭାବିତ ତିନୋଟି କୋଚର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯିବ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେଉଛି ଯେ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଆହତ ହେବାର କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; ଜଳିଗଲା ସପିଙ୍ଗ ମଲ୍ ଓ ଗହଣା ଦୋକାନ

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସର ନାପ୍ଥା ପାଇପଲାଇନ୍‌ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ

Fire Breaks Out In Train ସହର୍ସା (ବିହାର): ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ବିହାରର ସହର୍ସା ଜିଲ୍ଲାର ସିମରି ବଖତିୟାରପୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଆଜି ସକାଳୁ ସମସ୍ତିପୁର-ସହର୍ସା ଟ୍ରେନର ଇଞ୍ଜିନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ନିଆଁ ଲାଗି ଟ୍ରେନର ତିନୋଟି କୋଚ୍‌ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ଯାଇଛି । ଭୋର ପ୍ରାୟ 3:25 ସମୟରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର 2ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆହତ କିମ୍ବା ମୃତାହତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ ।

ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଲା ଟ୍ରେନ କୋଚ୍‌:

ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମେ ଇଞ୍ଜିନ ନିକଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ​​। ପରେ ଏହା ତିନୋଟି କୋଚକୁ ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା । ଧୂଆଁ ସହ ଟ୍ରେନ କୋଚ୍‌ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିବାକୁ ଲଗିଥିଲା । ନିଆଁ ଲାଗିବା ସମୟରେ ଶହଶହ ଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନରେ ଥିଲେ । ନିଆଁ ଲାଗିବା ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ । ଫଳରେ ଷ୍ଟେସନରେ ଦଳାଚକଟା ଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଟ୍ରେନରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟଳିଯାଇଥିଲା ।

ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଫଳରେ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ ସେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସିମ୍ରି ବଖତିଆରପୁର ଷ୍ଟେସନ ଅଧୀକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାଜନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଘଟଣାରେ କୋସି ଏକ୍ସପ୍ରେସ (ସାହାରା-ପାଟନା), ଜାନକୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (ମଣିହାରୀ - ଜୟନଗର), ସାହାରା - ସମସ୍ତିପୁର ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶ୍ରାବଣୀ ସ୍ପେଶାଲ (ସାହାରା-ଦେଓଗର) ଟ୍ରେନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ।

ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ସର୍ଟସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଘଟଣା ପରେ ରେଳବାଇ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ପ୍ରଭାବିତ ତିନୋଟି କୋଚର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯିବ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେଉଛି ଯେ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଆହତ ହେବାର କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; ଜଳିଗଲା ସପିଙ୍ଗ ମଲ୍ ଓ ଗହଣା ଦୋକାନ

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସର ନାପ୍ଥା ପାଇପଲାଇନ୍‌ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ

For All Latest Updates

TAGGED:

SAMASTIPUR SAHARSA PASSENGER TRAIN
BIHAR TRAIN FIRE
TRAIN FIRE NEWS
ବିହାର ଟ୍ରେନ ନିଆଁ
PASSENGER TRAIN FIRE BREAKS OUT

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Floods break farmers' backbone, hectares of vegetable crops destroyed

ବନ୍ୟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ପନିପରିବା ଚାଷ ନଷ୍ଟ

August 1, 2026 at 4:28 PM IST
Rescued elderly Man

ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ବନ୍ୟା ଜଳ, ଜଳପ୍ରଳୟରୁ ଜୀବନ ବାଜି ଲଗାଇ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ବେଗୁନିଆ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ

August 1, 2026 at 11:00 AM IST
FLOOD WATER RELEASED IN RENGALI DAM

ଖୋଲିଲା ରେଙ୍ଗାଲି ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗେଟ୍, ୮ ନଂ ଗେଟ୍ ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ

July 30, 2026 at 7:20 PM IST
Scooty rider washed away while crossing Balighat Gujuri Bazaar road; rescued by locals and Odraf team

ବାଲିଘାଟ ଗୁଜୁରୀ ବଜାର ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭାସି ଯାଉଥିଲେ ସ୍କୁଟି ଚାଳକ; ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ଦ୍ବାରା ଉଦ୍ଧାର

July 29, 2026 at 10:40 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.