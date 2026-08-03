Watch: ହୁତୁହୁତୁ ଜଳିଲା ଟ୍ରେନ କୋଚ୍, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଶହ ଶହ ଯାତ୍ରୀ - ବିହାର ଟ୍ରେନ ନିଆଁ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 3, 2026 at 1:40 PM IST
Fire Breaks Out In Train ସହର୍ସା (ବିହାର): ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ବିହାରର ସହର୍ସା ଜିଲ୍ଲାର ସିମରି ବଖତିୟାରପୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଆଜି ସକାଳୁ ସମସ୍ତିପୁର-ସହର୍ସା ଟ୍ରେନର ଇଞ୍ଜିନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ନିଆଁ ଲାଗି ଟ୍ରେନର ତିନୋଟି କୋଚ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ଯାଇଛି । ଭୋର ପ୍ରାୟ 3:25 ସମୟରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର 2ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆହତ କିମ୍ବା ମୃତାହତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ ।
ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଲା ଟ୍ରେନ କୋଚ୍:
ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମେ ଇଞ୍ଜିନ ନିକଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା । ପରେ ଏହା ତିନୋଟି କୋଚକୁ ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା । ଧୂଆଁ ସହ ଟ୍ରେନ କୋଚ୍ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିବାକୁ ଲଗିଥିଲା । ନିଆଁ ଲାଗିବା ସମୟରେ ଶହଶହ ଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନରେ ଥିଲେ । ନିଆଁ ଲାଗିବା ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ । ଫଳରେ ଷ୍ଟେସନରେ ଦଳାଚକଟା ଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଟ୍ରେନରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟଳିଯାଇଥିଲା ।
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଫଳରେ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ ସେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସିମ୍ରି ବଖତିଆରପୁର ଷ୍ଟେସନ ଅଧୀକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାଜନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଘଟଣାରେ କୋସି ଏକ୍ସପ୍ରେସ (ସାହାରା-ପାଟନା), ଜାନକୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (ମଣିହାରୀ - ଜୟନଗର), ସାହାରା - ସମସ୍ତିପୁର ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶ୍ରାବଣୀ ସ୍ପେଶାଲ (ସାହାରା-ଦେଓଗର) ଟ୍ରେନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ।
ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ସର୍ଟସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଘଟଣା ପରେ ରେଳବାଇ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ପ୍ରଭାବିତ ତିନୋଟି କୋଚର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯିବ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେଉଛି ଯେ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଆହତ ହେବାର କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ ।"
Fire Breaks Out In Train ସହର୍ସା (ବିହାର): ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ବିହାରର ସହର୍ସା ଜିଲ୍ଲାର ସିମରି ବଖତିୟାରପୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଆଜି ସକାଳୁ ସମସ୍ତିପୁର-ସହର୍ସା ଟ୍ରେନର ଇଞ୍ଜିନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ନିଆଁ ଲାଗି ଟ୍ରେନର ତିନୋଟି କୋଚ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ଯାଇଛି । ଭୋର ପ୍ରାୟ 3:25 ସମୟରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର 2ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆହତ କିମ୍ବା ମୃତାହତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ ।
ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଲା ଟ୍ରେନ କୋଚ୍:
ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମେ ଇଞ୍ଜିନ ନିକଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା । ପରେ ଏହା ତିନୋଟି କୋଚକୁ ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା । ଧୂଆଁ ସହ ଟ୍ରେନ କୋଚ୍ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିବାକୁ ଲଗିଥିଲା । ନିଆଁ ଲାଗିବା ସମୟରେ ଶହଶହ ଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନରେ ଥିଲେ । ନିଆଁ ଲାଗିବା ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ । ଫଳରେ ଷ୍ଟେସନରେ ଦଳାଚକଟା ଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଟ୍ରେନରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟଳିଯାଇଥିଲା ।
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଫଳରେ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ ସେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସିମ୍ରି ବଖତିଆରପୁର ଷ୍ଟେସନ ଅଧୀକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାଜନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଘଟଣାରେ କୋସି ଏକ୍ସପ୍ରେସ (ସାହାରା-ପାଟନା), ଜାନକୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (ମଣିହାରୀ - ଜୟନଗର), ସାହାରା - ସମସ୍ତିପୁର ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶ୍ରାବଣୀ ସ୍ପେଶାଲ (ସାହାରା-ଦେଓଗର) ଟ୍ରେନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ।
ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ସର୍ଟସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଘଟଣା ପରେ ରେଳବାଇ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ପ୍ରଭାବିତ ତିନୋଟି କୋଚର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯିବ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେଉଛି ଯେ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଆହତ ହେବାର କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ ।"