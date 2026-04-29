Watch: ଚଷମା ଦୋକାନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଅନୁମାନ - SAMBALPUR FIRE INCIDENT

ଚଷମା ଦୋକାନରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 29, 2026 at 10:58 AM IST

ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ସହର ବୁଢାରଜା ଫାଟକ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଚଷମା ଦୋକାନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଆଜି ଭୋର ପ୍ରାୟ ସାଢେ 5ଟା ସମୟରେ ଦୋକାନ ଜଳୁଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଟିମ୍‌ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଉଦ୍ୟମ ପରେ ନିଆଁ ଲିଭିଥିଲା । 

ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ସୁଦାମ କିସ୍କୋ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ରାତିରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ଜୋରରେ ପବନ ବହିଥିଲା । ଫଳରେ ସାରା ସହରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା । ଆଜି ସକାଳୁ ପୁଣି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କରାଯିବା ସମୟରେ କୌଣସି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଏହି ନିଆଁ ଲାଗି ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । 

ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ସୁଦାମ କିସ୍କୋ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ଆମେ ସକାଳ ପ୍ରୟ 6ଟା 15 ମିନିଟରେ ସୂଚନା ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ତୁରନ୍ତ ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ।"

 

ତେବେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଚଷମା ଦୋକାନ ପାଖରେ ଏକ ବଦ୍ୟୁତ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମର ରହିଛି । ପ୍ରଥମେ ସେଠାରେ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଚଷମା ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ବ୍ୟାପି ଥାଇପାରେ l ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତାହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ହୁତୁହୁତୁ ଜଳିଗଲା ଟ୍ରକ୍, ଅସମ୍ଭାଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମରେ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ

ହାଇକୋର୍ଟ ସମୁଖ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ, ଜାଣିଶୁଣି ମହିଳା ଲଗାଇଥିଲେ ନିଆଁ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ହୁତୁହୁତୁ ଜଳିଗଲା ଟ୍ରକ୍, ଅସମ୍ଭାଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମରେ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ

ହାଇକୋର୍ଟ ସମୁଖ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ, ଜାଣିଶୁଣି ମହିଳା ଲଗାଇଥିଲେ ନିଆଁ

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Rath Yatra 2026 Rathakhala Update

ରଥଖଳା: ଅନୁକୂଳ ପୂଜା ପରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତିନି ରଥର ତୁମ୍ବ ବିନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ

April 29, 2026 at 10:45 AM IST
Utkal Gaurav Madhusudan Das 178th birth anniversary celebrated

ନିମାପଡ଼ାରେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଓ ଆଇନଜୀବୀ ଦିବସ ପାଳିତ

April 28, 2026 at 8:21 PM IST
CENSUS OFFICER DEMANDS PROTECTION

Watch: ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଡ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା: SOP ଆସିଛି, ମନରୁ ଭୟ ଯାଇନି

April 24, 2026 at 2:55 PM IST
puri rathakhala

ନିହଣ ମୁନରେ କମ୍ପୁଛି ରଥଖଳା; ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତିନି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ

April 23, 2026 at 9:14 PM IST

