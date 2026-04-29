Watch: ଚଷମା ଦୋକାନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଅନୁମାନ - SAMBALPUR FIRE INCIDENT
Published : April 29, 2026 at 10:58 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ସହର ବୁଢାରଜା ଫାଟକ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଚଷମା ଦୋକାନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଆଜି ଭୋର ପ୍ରାୟ ସାଢେ 5ଟା ସମୟରେ ଦୋକାନ ଜଳୁଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଉଦ୍ୟମ ପରେ ନିଆଁ ଲିଭିଥିଲା ।
ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ସୁଦାମ କିସ୍କୋ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ରାତିରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ଜୋରରେ ପବନ ବହିଥିଲା । ଫଳରେ ସାରା ସହରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା । ଆଜି ସକାଳୁ ପୁଣି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କରାଯିବା ସମୟରେ କୌଣସି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଏହି ନିଆଁ ଲାଗି ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ସୁଦାମ କିସ୍କୋ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ଆମେ ସକାଳ ପ୍ରୟ 6ଟା 15 ମିନିଟରେ ସୂଚନା ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ତୁରନ୍ତ ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ।"
ତେବେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଚଷମା ଦୋକାନ ପାଖରେ ଏକ ବଦ୍ୟୁତ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମର ରହିଛି । ପ୍ରଥମେ ସେଠାରେ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଚଷମା ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ବ୍ୟାପି ଥାଇପାରେ l ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତାହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର
