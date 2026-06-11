ETV Bharat / Videos

କେରଳମରେ ଫିଫା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଫିଭର୍: ମନ ମୋହୁଛି ବ୍ରାଜିଲ ଖେଳାଳିଙ୍କ 400 ଫୁଟର ବିଶାଳ ଫ୍ଲେକ୍ସ - BRAZIL FANS ERECT GIANT FLEX

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
କେରଳମରେ ଫିଫା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଫିଭର୍: ମନ ମୋହୁଛି ବ୍ରାଜିଲ ଖେଳାଳିଙ୍କ 400 ଫୁଟ ବିଶାଳ ଫ୍ଲେକ୍ସ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 11, 2026 at 5:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ମଲ୍ଲପୁରମ୍ (କେରଳମ୍): ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଫୁଟବଲ ମହାକୁମ୍ଭ ଫିଫା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ । ଏଥିପାଇଁ କେରଳମ୍‌ରେ ବ୍ରାଜିଲ ଫ୍ୟାନ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ମଲ୍ଲପୁରମ୍‌ର ମୁଣ୍ଡା ଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ଫ୍ଲେକ୍ସ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 400 ଫୁଟ ରହଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 12 ଫୁଟ ରହିଛି । ମୁଣ୍ଡା ଜାଜ୍ କ୍ଲବ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ବୃହତ୍ତ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଲଗାଯାଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ।    

ଏହି ବିଶାଳ ଫ୍ଲେକ୍ସରେ ବହୁ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଚିତ୍ର ସ୍ଥାନୀତ କରାଯାଇଛି । ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରାଜିଲର ସୁପରଷ୍ଟାର ନେମାର ଓ ତାଙ୍କ କୋଚଙ୍କ ଫଟୋ ସ୍ଥାନୀତ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ଚଳିତବର୍ଷ ବ୍ରାଜିଲ ଦଳରେ ସାମିଲ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଫଟୋ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀତ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ଫ୍ଲେକ୍ସରେ ଭାରତୀୟଫୁଟବଲ ଟିମର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ନିଜ ଦେଶର ଦଳ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଫ୍ଲେକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବିଶାଳ ଫ୍ଲେକ୍ସ ସମ୍ମୁଖରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଓ ଦର୍ଶକ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।  

ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାଜିଲ ଫ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲବ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ଫ୍ଲେକ୍ସର ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 4 ଦିନର ସମୟ ଲାଗିଥିଲା । କ୍ଲବର 60 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନକରି ଏପରି ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାନର ଲଗାଇବାକୁ ପାଖାପାଖି 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ।

ମଲ୍ଲପୁରମ୍ (କେରଳମ୍): ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଫୁଟବଲ ମହାକୁମ୍ଭ ଫିଫା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ । ଏଥିପାଇଁ କେରଳମ୍‌ରେ ବ୍ରାଜିଲ ଫ୍ୟାନ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ମଲ୍ଲପୁରମ୍‌ର ମୁଣ୍ଡା ଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ଫ୍ଲେକ୍ସ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 400 ଫୁଟ ରହଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 12 ଫୁଟ ରହିଛି । ମୁଣ୍ଡା ଜାଜ୍ କ୍ଲବ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ବୃହତ୍ତ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଲଗାଯାଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ।    

ଏହି ବିଶାଳ ଫ୍ଲେକ୍ସରେ ବହୁ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଚିତ୍ର ସ୍ଥାନୀତ କରାଯାଇଛି । ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରାଜିଲର ସୁପରଷ୍ଟାର ନେମାର ଓ ତାଙ୍କ କୋଚଙ୍କ ଫଟୋ ସ୍ଥାନୀତ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ଚଳିତବର୍ଷ ବ୍ରାଜିଲ ଦଳରେ ସାମିଲ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଫଟୋ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀତ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ଫ୍ଲେକ୍ସରେ ଭାରତୀୟଫୁଟବଲ ଟିମର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ନିଜ ଦେଶର ଦଳ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଫ୍ଲେକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବିଶାଳ ଫ୍ଲେକ୍ସ ସମ୍ମୁଖରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଓ ଦର୍ଶକ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।  

ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାଜିଲ ଫ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲବ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ଫ୍ଲେକ୍ସର ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 4 ଦିନର ସମୟ ଲାଗିଥିଲା । କ୍ଲବର 60 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନକରି ଏପରି ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାନର ଲଗାଇବାକୁ ପାଖାପାଖି 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ।

For All Latest Updates

TAGGED:

LONGEST FOOTBALL FAN FLEX
FIFA WORLD CUP FLEX
MALAPPURAM
MUNDA
BRAZIL FANS ERECT GIANT FLEX

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

MAYURBHANJ MP NABA CHARAN MAJHI OFFERED PRAYER AT PURNESHWAR MAHADEV TEMPLE AS PM MODI

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା, ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ବର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ MP ନବଚରଣ

June 11, 2026 at 10:00 AM IST
impact of Kalbaisakhi rains in Odisha

ସ୍ମାର୍ଟସିଟିରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ, ଉପୁଡ଼ିଲା ଗଛ, ଭାଙ୍ଗିଲା ହୋଡିଂ

June 6, 2026 at 5:55 PM IST
WORLD ENVIRONMENT DAY ARTIST MANAS KUMAR SAHOO SAND ANIMATION MESSAGE

Watch: ଆଜି ବିଶ୍ଵ ପରିବେଶ ଦିବସ: ବାଲୁକା ଆନିମେସନରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ

June 5, 2026 at 7:59 AM IST
Mahendra Purushottam Mela and Vishwa Shanti Maha yagya Begins at Mahendragiri Gajapati

ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମହେନ୍ଦ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମେଳା ଓ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ

June 3, 2026 at 8:25 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.