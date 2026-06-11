କେରଳମରେ ଫିଫା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଫିଭର୍: ମନ ମୋହୁଛି ବ୍ରାଜିଲ ଖେଳାଳିଙ୍କ 400 ଫୁଟର ବିଶାଳ ଫ୍ଲେକ୍ସ - BRAZIL FANS ERECT GIANT FLEX
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 11, 2026 at 5:34 PM IST
ମଲ୍ଲପୁରମ୍ (କେରଳମ୍): ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଫୁଟବଲ ମହାକୁମ୍ଭ ଫିଫା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ । ଏଥିପାଇଁ କେରଳମ୍ରେ ବ୍ରାଜିଲ ଫ୍ୟାନ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ମଲ୍ଲପୁରମ୍ର ମୁଣ୍ଡା ଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ଫ୍ଲେକ୍ସ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 400 ଫୁଟ ରହଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 12 ଫୁଟ ରହିଛି । ମୁଣ୍ଡା ଜାଜ୍ କ୍ଲବ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ବୃହତ୍ତ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଲଗାଯାଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ।
ଏହି ବିଶାଳ ଫ୍ଲେକ୍ସରେ ବହୁ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଚିତ୍ର ସ୍ଥାନୀତ କରାଯାଇଛି । ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରାଜିଲର ସୁପରଷ୍ଟାର ନେମାର ଓ ତାଙ୍କ କୋଚଙ୍କ ଫଟୋ ସ୍ଥାନୀତ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ଚଳିତବର୍ଷ ବ୍ରାଜିଲ ଦଳରେ ସାମିଲ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଫଟୋ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀତ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ଫ୍ଲେକ୍ସରେ ଭାରତୀୟଫୁଟବଲ ଟିମର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ନିଜ ଦେଶର ଦଳ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଫ୍ଲେକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବିଶାଳ ଫ୍ଲେକ୍ସ ସମ୍ମୁଖରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଓ ଦର୍ଶକ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାଜିଲ ଫ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲବ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ଫ୍ଲେକ୍ସର ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 4 ଦିନର ସମୟ ଲାଗିଥିଲା । କ୍ଲବର 60 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନକରି ଏପରି ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାନର ଲଗାଇବାକୁ ପାଖାପାଖି 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ।
ମଲ୍ଲପୁରମ୍ (କେରଳମ୍): ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଫୁଟବଲ ମହାକୁମ୍ଭ ଫିଫା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ । ଏଥିପାଇଁ କେରଳମ୍ରେ ବ୍ରାଜିଲ ଫ୍ୟାନ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ମଲ୍ଲପୁରମ୍ର ମୁଣ୍ଡା ଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ଫ୍ଲେକ୍ସ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 400 ଫୁଟ ରହଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 12 ଫୁଟ ରହିଛି । ମୁଣ୍ଡା ଜାଜ୍ କ୍ଲବ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ବୃହତ୍ତ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଲଗାଯାଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ।
ଏହି ବିଶାଳ ଫ୍ଲେକ୍ସରେ ବହୁ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଚିତ୍ର ସ୍ଥାନୀତ କରାଯାଇଛି । ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରାଜିଲର ସୁପରଷ୍ଟାର ନେମାର ଓ ତାଙ୍କ କୋଚଙ୍କ ଫଟୋ ସ୍ଥାନୀତ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ଚଳିତବର୍ଷ ବ୍ରାଜିଲ ଦଳରେ ସାମିଲ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଫଟୋ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀତ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ଫ୍ଲେକ୍ସରେ ଭାରତୀୟଫୁଟବଲ ଟିମର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ନିଜ ଦେଶର ଦଳ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଫ୍ଲେକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବିଶାଳ ଫ୍ଲେକ୍ସ ସମ୍ମୁଖରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଓ ଦର୍ଶକ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାଜିଲ ଫ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲବ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ଫ୍ଲେକ୍ସର ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 4 ଦିନର ସମୟ ଲାଗିଥିଲା । କ୍ଲବର 60 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନକରି ଏପରି ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାନର ଲଗାଇବାକୁ ପାଖାପାଖି 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ।