ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିକିତା ପରୱାଲ: "କୌଣସି ସ୍ବପ୍ନ ଛୋଟ ବଡ଼ ନଥାଏ.. ଆଗକୁ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବି"- ନିକିତା - FEMINA MISS INDIA NIKITA
Published : April 14, 2026 at 9:10 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2024, ନିକିତା ପରୱାଲ୍ । ଭୁବନେଶ୍ବର ଗସ୍ତ ଅବସରରେ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିକିତା ପରୱାଲ । ନିକିତା ପରୱାଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ । ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ । ମୋତେ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆ ଡାଲମା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ । ଯହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ସକାହାରି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଥାଳିରେ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯାହା ଏତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେହି ବି ହୋଇନଥିଲେ । ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ ସହରରୁ ଆସିଛି । ଯେଉଁ ସମାଜରେ କି ଫ୍ୟାସନକୁ ନେଇ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ମୋର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ, ଜଣେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, ତାହାକୁ ନେଇ କିଛି ଫରକ ନଥାଏ । ଏତିକି ଫରକ ଥାଏ ଯେ, ଜଣେ କେତେ ଦୂର ଯାଇପାରିବ । ଯଦି ତୁମର ନିଷ୍ପତି ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ କୌଣସି ସ୍ବପ୍ନ ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ହୋଇ ନଥାଏ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିକିତା । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରିଛି । ମୋତେ ଦହିବରା ଖାଇବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ । ତେବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ଭାବନା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରେରଣା । ଯାହା ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏପ୍ରିଲ ୧୮ ତାରିଖରେ କିଟ୍ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ୬୧ତମ ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ୩୦ ଜଣ ରାଜ୍ୟ ବିଜେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ । ସେମାନଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2024 ନିକିତା ପରୱାଲ୍ । ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ସହମତି କ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମି ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ସେମାନେ ହେରିଟେଜ ୱାକ୍ କରିବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି; ଘଟଗାଁ ମା' ତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ ଆମ ସରକାର ଫୋକସରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉନ୍ନତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭାରତ ରତ୍ନ ବାବାସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ, ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି; ଘଟଗାଁ ମା' ତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ ଆମ ସରକାର ଫୋକସରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉନ୍ନତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭାରତ ରତ୍ନ ବାବାସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ, ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
