Watch: କାମନା ଦେବଙ୍କ ପୀଠରେ ମେରୁଯାତ୍ରା, କଣ୍ଟାରେ ଗଡ଼ିଲେ, ନିଆଁରେ ଝୁଲିଲେ - KAMANA DEVA PITHA MERU YATRA
Published : April 14, 2026 at 11:37 AM IST
ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପରସାହି କାମନା ଦେବଙ୍କ ପୀଠରେ ମେରୁଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ବିରାଟ ପଟୁଆରେ ଝୁଣା, ଧୂପ ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସହର ପରିକ୍ରମା କରାଇଥିଲେ । ଦିନ ଦ୍ଵିପ୍ରହରରେ ଘଣ୍ଟ-ଘଣ୍ଟା, କାହାଳି, ମୃଦଙ୍ଗ, ଶଙ୍ଖ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ପାଣି ଦଣ୍ଡ:
ମେରୁ ଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ହରିଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀରେ ଦଣ୍ଡୁଆ ମାନେ ପାଣି ଦଣ୍ଡ କରିଥିଲେ । ମେରୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପୋଖରୀ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିଥିବା କୋଇଲେଖାଁ କଣ୍ଟାକୁ କାନ୍ଧରେ ବୁହାଇ ମନ୍ଦିରର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ଵ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ । ଅପରାହ୍ନରେ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଫୁଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ ବିଛାଯାଇଥିବା କୋଇଲେଖାଁ କଣ୍ଟାରେ ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ଗଡ଼ିଥିଲେ । ଭକ୍ତ ଓ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ତାପଦଣ୍ଡ:
ସେହିପରି ଏହି ପୀଠରେ ଆଉ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ତାପଦଣ୍ଡ । ଅର୍ଥାତ ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ଗୋଡ଼ ଉପରକୁ କରି ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ନିଆଁହୁଳାରେ ଝୁଲିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ କଣ୍ଟାରେ ଗଡ଼ିବା ପରେ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାୟ ୨ ଫୁଟ୍ ଗଭୀର ଗାତରେ ଜଳନ୍ତା ନିଆଁ ହୁଳାରେ ଗୋଡ଼ ଉପରକୁ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଝୁଲିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଉକ୍ତ ଉର୍ଦ୍ଧତାପ ଦଣ୍ଡ ସମୟରେ ଉପରେ ଝୁଲା ହୋଇଥିବା ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ ।
ଆମ୍ବ ଭୋଗ:
ବିଶ୍ଵାସ ରହିଛି ଉକ୍ତ ଆମ୍ବକୁ ନିଃସନ୍ତାନମାନେ ପ୍ରସାଦ ଭାବେ ସେବନ କଲେ ସନ୍ତାନପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏଠାରେ ମେରୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାକ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା । ଉପରସାହି ଓ ବାସେଳିସାହିର ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯୁବକମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମେରୁ ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ । ସେହିଭଳି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମେରୁ ପର୍ବ ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି ।
ମେରୁଯାତ୍ରା ସହ ସରିଲା ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା, ବ୍ରତ ସମାପନ କଲେ ଦଣ୍ଡୁଆ
ପାରମ୍ପାରିକ ରୀତିନୀତିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମେତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶେଷହେଲା ମେରୁଯାତ୍ରା - Meru Yatra in Ganjam
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା
