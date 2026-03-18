ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ 'ମାଇପି ମେଳା'; ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲେ ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ - MAIPI MELA 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 18, 2026 at 6:40 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ (ନିଆଳି)
ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ 'ମାଇପି ମେଳା' । ଚୈତ୍ର ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକ ନରିଶୋ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ଛିଟିକଣାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବନ ବିହାରୀଙ୍କ 'ମାଇପି ମେଳା'। ପାଞ୍ଚ ଶହ ବର୍ଷ ତଳୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି ଏହି ମେଳା । ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି ଏଠାରେ ମନସ୍କାମନା ପୁରଣ ପାଇଁ ଅଧିଆ ପଡିଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ପୁରଣ ହୋଇଥାଏ । ବନବିହାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭୋଗ କୋରାଖଇ ଏବଂ ପତକା ଲାଗିଥାଏ । ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳୁ ଶତାଧିକ ମହିଳା ମୁଣ୍ତ ଉପରେ ନଡିଆ ଓ ଗୁଆ ରଖି ଅଧିଆ ପଡିଥିଲେ । ଏହି ମେଳା ତିନିଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ପୁରୀ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ । ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକ ନରିଶୋ ପଞ୍ଚାୟତ ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ୬୦ ଖଣ୍ତର ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଶି ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଇପି ମେଳା । ମେଳାର ବିଶେଷତ୍ବ ରହିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ବନବିହିରୀଙ୍କ ମେଳାକୁ 'ମାଇପି ମେଳା' ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଆଜି ୭୩ ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଅଧିଆ ପଡିଥିଲେ ।
'ମାଇପି ମେଳା' ନାମ କରଣ ପଛରେ ରହସ୍ୟ ?
ବନବିହାରୀ ପୀଠର ପୂଜକ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି," ଏହି 'ମାଇପି ମେଳା' ଛିଟିକଣା ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପସରା ମୁଣ୍ତେଇ ହାଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ । ଏଠାରେ ବଣବୁଦା ଥିଲା ।ଗୋଟିଏ ଝଙ୍କାଳିଆ ବର ଗଛଟିଏ ଥିଲା । ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଥକ୍କା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ବସି ଯାଇଥିଲେ । ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ସ୍ବପ୍ନଦେଶ ହୋଇଥିଲା । ଏଠି ବନବିହାରୀ ଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ବନବିହାରୀ ନାଁରେ ପରିଚିତ । ମା"ଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନାଦେଶରେ ମାନସିକ କରିବା ପାଇଁ କହିବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାନସିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ସେବେଠାରୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ସହ କୋରା ଖଇ ଏବଂ ପତକା ଭୋଗ କରିଯାଇଥାଏ । ଏଠାରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ମନରେ ମାନସିକ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ମୁଣ୍ତ ନିକଟରେ ନଡିଆ ଗୁଆ ରଖିଲେ ମାନସିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ଵାସ ରହିଛି ।"
ମାଇପି ମେଳା କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ?
ସେହିପରି ବନବିହାରୀ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଜେନା କହିଛନ୍ତି," ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ଅଚିହ୍ନା ଗଛକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ । ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବାରୁ ସେବେଠାରୁ ମାଇପି ମେଳା ବୋଲି କୁହାଗଲା । ସେହିଦିନ ଠାରୁ ମହିଳାମାନେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ନଡିଆ ରଖି ଅଧିଆ ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ନଡ଼ିଆରେ କିଛି ସଂକେତ ମିଳିଲେ ମାନସିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ଵାସ ରହିଛି ।"
କାହିଁକି ଅଧିଆ ପଡ଼ନ୍ତି ?
ସେହିପରି ଜଣେ ମହିଳା ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି,"ଏ ହେଉଛି ବହୁ ପୁରାତନ ମେଳା । ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ ବନବିହାରୀଙ୍କ ଅଶେଷ କୃପା ରହିଛି । ସେତେବେଳ ବାଟଘାଟର ସୁବିଧା ନଥିଲା । ମହିଳାମାନେ ହାଟକୁ ଯାଉଥିଲା ସମୟରେ ଏଠାରେ ଏକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ । ମହିଳା ମାନେ ଯାହା ଆଣନ୍ତି ଠାକୁର ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି । ସେବେଠାରୁ ଏହି ମେଳା ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଛି । ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ 'ମାଇପି ମେଳା' କୁହାଯାଉଛି । ମହିଳାମାନ ଅଧିଆ ପଡିଲେ ମାନସିକ ପୂରଣ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ: ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ - BARUNI SNANA JAJPUR
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...Watch: ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ନାଦରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ମେଳଣ ଆରମ୍ଭ, ଜମୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ - KENDRAPARA DOLA PURNIMA CELEBRATION
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିଆଳି
