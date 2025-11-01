ବ୍ୟାସନଗରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା' ଶ୍ୟାମା କାଳୀଙ୍କ ଭଷାଣ ଯାତ୍ରା, ଜମିଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ - KALI PUJA BHASANI BYASANAGAR JAJPUR
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 1, 2025 at 7:45 PM IST
ଯାଜପୁର: ବ୍ୟାସନଗରରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ସହରର ଗଣପର୍ବ କାଳୀପୂଜା । ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା କାଳୀ ପୂଜା ମେଲଣ ଉତ୍ସବ । ସହରର ସମସ୍ତ ମେଢ ମେଳଣ ପଡିଆରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବାର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ନିଆରା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ସହରର ୧୮ଟି ମଣ୍ଡପରେ ଦୀର୍ଘ ୧୧ ଦିନ ଧରି ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା କାଳୀପୂଜା । ଶେଷରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ମେଳଣ ଓ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ।
ଭସାଣ ଯାତ୍ରା ଓ ମେଳଣ ଉତ୍ସବକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଦର୍ଶକ:
ସହରର ସମସ୍ତ ମେଢ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ଆସି କାଳୀ ମେଳଣ ପଡିଆରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ । ଭସାଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକକଳା ଓ ଲୋକନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ସାରା ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା । ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଦର୍ଶକ । ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଲୋକାରଣ୍ୟ । ନାଚଗୀତ ଓ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ମା'ଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ମେଳଣ ପଡିଆକୁ । ସେଠାରେ ହିଁ ସହରର ସମସ୍ତ ମେଢ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ମେଳଣ ଉତ୍ସବରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ସ୍ଥାନୀୟ କୋରାଇ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସନାୟକ ଓ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁବାସ ବଳ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । ଭସାଣ ସାଙ୍ଗକୁ ମେଳଣ ଉତ୍ସବ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଦର୍ଶକ ।
ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମେଳଣ ଦେଖିବାକୁ:
ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାରେ କାଳିପୂଜା ବୁଲି ଦର୍ଶନ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଯାଜପୁର ରୋଡରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭବ୍ୟ ପୋଗ୍ରାମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି l ଏହାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆସୁଛି । ଏଠାରେ ଏତେ ଜନ ସମୁଦ୍ର ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗୁଛି l ଏଠାରେ କାଳୀପୂଜାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି l କାଳୀପୂଜା ପାଇଁ ଏଠି ମେଳା ଲାଗିଛି । ମେଳା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ।"
ମା' ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ:
ଦର୍ଶକ ମାମିନା ରଥ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ମା' କାଳୀଙ୍କ ଭଷାଣ ଉତ୍ସବ l ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛୁ l ଏଥର କାଳୀପୂଜା ଟିକେ ନିଆରା ହୋଇଛି l ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆମେ ମା' କାଳୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଛୁ । ମା' ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ l"
22 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ:
ସପନ କୁମାର ନନ୍ଦ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି, "ବ୍ୟାସନଗରର ଗଣପର୍ବ କାଳୀପୂଜାର ଶେଷ ଦିନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପାଳନ ପାଇଁ 22 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି l ଭଷାଣି ଉତ୍ସବ ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲିଛି l କିନ୍ତୁ ଠିକ ସମୟରେ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରିଛୁ l ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ ଅଛି ଆଶା କରିଛୁ ଭଷାଣି ଉତ୍ସବ ସୂଚାରୁ ରୂପେ ଶେଷ ହେବ ।"
ଲକ୍ଷାଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗମନ:
ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମୋର ସ୍ୱଭାଗ୍ୟ ବ୍ୟାସନଗର ଭଳି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଏଵଂ ଏକ ପବିତ୍ର ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଆସି ପାରିଛି । ଏହି ଉତ୍ସବ ଯେଭଳି 28 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ମୁଁ ଆଶା କରେ ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ । ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗମନ ସହିତ ଭଷାଣି ଉତ୍ସବ ଶେଷ ହେଉ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର
ଯାଜପୁର: ବ୍ୟାସନଗରରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ସହରର ଗଣପର୍ବ କାଳୀପୂଜା । ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା କାଳୀ ପୂଜା ମେଲଣ ଉତ୍ସବ । ସହରର ସମସ୍ତ ମେଢ ମେଳଣ ପଡିଆରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବାର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ନିଆରା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ସହରର ୧୮ଟି ମଣ୍ଡପରେ ଦୀର୍ଘ ୧୧ ଦିନ ଧରି ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା କାଳୀପୂଜା । ଶେଷରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ମେଳଣ ଓ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ।
ଭସାଣ ଯାତ୍ରା ଓ ମେଳଣ ଉତ୍ସବକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଦର୍ଶକ:
ସହରର ସମସ୍ତ ମେଢ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ଆସି କାଳୀ ମେଳଣ ପଡିଆରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ । ଭସାଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକକଳା ଓ ଲୋକନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ସାରା ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା । ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଦର୍ଶକ । ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଲୋକାରଣ୍ୟ । ନାଚଗୀତ ଓ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ମା'ଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ମେଳଣ ପଡିଆକୁ । ସେଠାରେ ହିଁ ସହରର ସମସ୍ତ ମେଢ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ମେଳଣ ଉତ୍ସବରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ସ୍ଥାନୀୟ କୋରାଇ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସନାୟକ ଓ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁବାସ ବଳ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । ଭସାଣ ସାଙ୍ଗକୁ ମେଳଣ ଉତ୍ସବ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଦର୍ଶକ ।
ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମେଳଣ ଦେଖିବାକୁ:
ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାରେ କାଳିପୂଜା ବୁଲି ଦର୍ଶନ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଯାଜପୁର ରୋଡରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭବ୍ୟ ପୋଗ୍ରାମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି l ଏହାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆସୁଛି । ଏଠାରେ ଏତେ ଜନ ସମୁଦ୍ର ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗୁଛି l ଏଠାରେ କାଳୀପୂଜାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି l କାଳୀପୂଜା ପାଇଁ ଏଠି ମେଳା ଲାଗିଛି । ମେଳା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ।"
ମା' ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ:
ଦର୍ଶକ ମାମିନା ରଥ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ମା' କାଳୀଙ୍କ ଭଷାଣ ଉତ୍ସବ l ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛୁ l ଏଥର କାଳୀପୂଜା ଟିକେ ନିଆରା ହୋଇଛି l ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆମେ ମା' କାଳୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଛୁ । ମା' ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ l"
22 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ:
ସପନ କୁମାର ନନ୍ଦ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି, "ବ୍ୟାସନଗରର ଗଣପର୍ବ କାଳୀପୂଜାର ଶେଷ ଦିନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପାଳନ ପାଇଁ 22 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି l ଭଷାଣି ଉତ୍ସବ ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲିଛି l କିନ୍ତୁ ଠିକ ସମୟରେ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରିଛୁ l ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ ଅଛି ଆଶା କରିଛୁ ଭଷାଣି ଉତ୍ସବ ସୂଚାରୁ ରୂପେ ଶେଷ ହେବ ।"
ଲକ୍ଷାଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗମନ:
ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମୋର ସ୍ୱଭାଗ୍ୟ ବ୍ୟାସନଗର ଭଳି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଏଵଂ ଏକ ପବିତ୍ର ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଆସି ପାରିଛି । ଏହି ଉତ୍ସବ ଯେଭଳି 28 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ମୁଁ ଆଶା କରେ ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ । ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗମନ ସହିତ ଭଷାଣି ଉତ୍ସବ ଶେଷ ହେଉ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର