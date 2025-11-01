ETV Bharat / Videos

ବ୍ୟାସନଗରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା' ଶ୍ୟାମା କାଳୀଙ୍କ ଭଷାଣ ଯାତ୍ରା, ଜମିଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ - KALI PUJA BHASANI BYASANAGAR JAJPUR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 1, 2025 at 7:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଯାଜପୁର: ବ୍ୟାସନଗରରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ସହରର ଗଣପର୍ବ କାଳୀପୂଜା । ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା କାଳୀ ପୂଜା ମେଲଣ ଉତ୍ସବ । ସହରର ସମସ୍ତ ମେଢ ମେଳଣ ପଡିଆରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବାର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ନିଆରା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ସହରର ୧୮ଟି ମଣ୍ଡପରେ ଦୀର୍ଘ ୧୧ ଦିନ ଧରି ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା କାଳୀପୂଜା । ଶେଷରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ମେଳଣ ଓ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ । 

ଭସାଣ ଯାତ୍ରା ଓ ମେଳଣ ଉତ୍ସବକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଦର୍ଶକ:

ସହରର ସମସ୍ତ ମେଢ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ଆସି କାଳୀ ମେଳଣ ପଡିଆରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ । ଭସାଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକକଳା ଓ ଲୋକନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ସାରା ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା । ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଦର୍ଶକ । ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଲୋକାରଣ୍ୟ । ନାଚଗୀତ ଓ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ମା'ଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ମେଳଣ ପଡିଆକୁ । ସେଠାରେ ହିଁ ସହରର ସମସ୍ତ ମେଢ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ମେଳଣ ଉତ୍ସବରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ସ୍ଥାନୀୟ କୋରାଇ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସନାୟକ ଓ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁବାସ ବଳ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । ଭସାଣ ସାଙ୍ଗକୁ ମେଳଣ ଉତ୍ସବ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଦର୍ଶକ । 

ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମେଳଣ ଦେଖିବାକୁ:

ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାରେ କାଳିପୂଜା ବୁଲି ଦର୍ଶନ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଯାଜପୁର ରୋଡରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭବ୍ୟ ପୋଗ୍ରାମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି l ଏହାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆସୁଛି । ଏଠାରେ ଏତେ ଜନ ସମୁଦ୍ର ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗୁଛି l ଏଠାରେ କାଳୀପୂଜାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି l କାଳୀପୂଜା ପାଇଁ ଏଠି ମେଳା ଲାଗିଛି । ମେଳା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ।"

ମା' ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ:

ଦର୍ଶକ ମାମିନା ରଥ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ମା' କାଳୀଙ୍କ ଭଷାଣ ଉତ୍ସବ l ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛୁ l ଏଥର କାଳୀପୂଜା ଟିକେ ନିଆରା ହୋଇଛି l ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆମେ ମା' କାଳୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଛୁ । ମା' ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ l"


22 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ:

ସପନ କୁମାର ନନ୍ଦ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି, "ବ୍ୟାସନଗରର ଗଣପର୍ବ କାଳୀପୂଜାର ଶେଷ ଦିନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପାଳନ ପାଇଁ 22 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି l ଭଷାଣି ଉତ୍ସବ ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲିଛି l କିନ୍ତୁ ଠିକ ସମୟରେ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରିଛୁ l ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ ଅଛି ଆଶା କରିଛୁ ଭଷାଣି ଉତ୍ସବ ସୂଚାରୁ ରୂପେ ଶେଷ ହେବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: କାର୍ତ୍ତିକମାସର ପହିଲି ପଞ୍ଚୁକ, ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର

ଲକ୍ଷାଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗମନ:

ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମୋର ସ୍ୱଭାଗ୍ୟ ବ୍ୟାସନଗର ଭଳି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଏଵଂ ଏକ ପବିତ୍ର ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଆସି ପାରିଛି । ଏହି ଉତ୍ସବ ଯେଭଳି 28 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ମୁଁ ଆଶା କରେ ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ । ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗମନ ସହିତ ଭଷାଣି ଉତ୍ସବ ଶେଷ ହେଉ ।" 

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର  

ଯାଜପୁର: ବ୍ୟାସନଗରରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ସହରର ଗଣପର୍ବ କାଳୀପୂଜା । ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା କାଳୀ ପୂଜା ମେଲଣ ଉତ୍ସବ । ସହରର ସମସ୍ତ ମେଢ ମେଳଣ ପଡିଆରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବାର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ନିଆରା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ସହରର ୧୮ଟି ମଣ୍ଡପରେ ଦୀର୍ଘ ୧୧ ଦିନ ଧରି ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା କାଳୀପୂଜା । ଶେଷରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ମେଳଣ ଓ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ । 

ଭସାଣ ଯାତ୍ରା ଓ ମେଳଣ ଉତ୍ସବକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଦର୍ଶକ:

ସହରର ସମସ୍ତ ମେଢ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ଆସି କାଳୀ ମେଳଣ ପଡିଆରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ । ଭସାଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକକଳା ଓ ଲୋକନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ସାରା ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା । ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଦର୍ଶକ । ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଲୋକାରଣ୍ୟ । ନାଚଗୀତ ଓ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ମା'ଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ମେଳଣ ପଡିଆକୁ । ସେଠାରେ ହିଁ ସହରର ସମସ୍ତ ମେଢ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ମେଳଣ ଉତ୍ସବରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ସ୍ଥାନୀୟ କୋରାଇ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସନାୟକ ଓ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁବାସ ବଳ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । ଭସାଣ ସାଙ୍ଗକୁ ମେଳଣ ଉତ୍ସବ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଦର୍ଶକ । 

ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମେଳଣ ଦେଖିବାକୁ:

ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାରେ କାଳିପୂଜା ବୁଲି ଦର୍ଶନ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଯାଜପୁର ରୋଡରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭବ୍ୟ ପୋଗ୍ରାମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି l ଏହାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆସୁଛି । ଏଠାରେ ଏତେ ଜନ ସମୁଦ୍ର ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗୁଛି l ଏଠାରେ କାଳୀପୂଜାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି l କାଳୀପୂଜା ପାଇଁ ଏଠି ମେଳା ଲାଗିଛି । ମେଳା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ।"

ମା' ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ:

ଦର୍ଶକ ମାମିନା ରଥ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ମା' କାଳୀଙ୍କ ଭଷାଣ ଉତ୍ସବ l ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛୁ l ଏଥର କାଳୀପୂଜା ଟିକେ ନିଆରା ହୋଇଛି l ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆମେ ମା' କାଳୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଛୁ । ମା' ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ l"


22 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ:

ସପନ କୁମାର ନନ୍ଦ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି, "ବ୍ୟାସନଗରର ଗଣପର୍ବ କାଳୀପୂଜାର ଶେଷ ଦିନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପାଳନ ପାଇଁ 22 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି l ଭଷାଣି ଉତ୍ସବ ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲିଛି l କିନ୍ତୁ ଠିକ ସମୟରେ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରିଛୁ l ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ ଅଛି ଆଶା କରିଛୁ ଭଷାଣି ଉତ୍ସବ ସୂଚାରୁ ରୂପେ ଶେଷ ହେବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: କାର୍ତ୍ତିକମାସର ପହିଲି ପଞ୍ଚୁକ, ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର

ଲକ୍ଷାଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗମନ:

ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମୋର ସ୍ୱଭାଗ୍ୟ ବ୍ୟାସନଗର ଭଳି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଏଵଂ ଏକ ପବିତ୍ର ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଆସି ପାରିଛି । ଏହି ଉତ୍ସବ ଯେଭଳି 28 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ମୁଁ ଆଶା କରେ ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ । ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗମନ ସହିତ ଭଷାଣି ଉତ୍ସବ ଶେଷ ହେଉ ।" 

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର  

For All Latest Updates

TAGGED:

MAA KALI PUJA BHASANI JAJPUR
KALI PUJA IMMERSION CEREMONY JAJPUR
KALI PUJA BYASANAGAR JAJPUR
ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ
KALI PUJA BHASANI BYASANAGAR JAJPUR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

...view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

African Tulip Spathodea blooms in Keralas Idukki creates mesmerizing view

କେରଳର ପାହାଡ଼ରେ ମନଲୋଭା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି 'ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଟୁଲିପ୍'

November 1, 2025 at 5:04 PM IST
ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର

କାର୍ତ୍ତିକମାସର ପହିଲି ପଞ୍ଚୁକ, ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର

November 1, 2025 at 4:28 PM IST
Anla Navami Odiani Besha Maa Radha Pada Darshan at Radhakanta Matha in Niali

ଅଁଳା ନବମୀ: ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ମା' ରାଧାରାଣୀ, ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ବ୍ରଜବାସୀ

October 31, 2025 at 11:36 AM IST
Boita tradition of Odisha to be highlight of Historic Cuttack Baliyatra 2025

ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବ ବୋଇତ, ଲାଗିଛନ୍ତି 60 କାରିଗର

October 30, 2025 at 4:11 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.