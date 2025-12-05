ଚୁଡାଖାଇ ଯାତ୍ରା; ଦେବୀ ସତୀ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ହେଲା ନୂଆ ଚୁଡା - CHUDA KHAI YATRA BOUDH
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : December 5, 2025 at 6:12 PM IST
ବୌଦ୍ଧ: ମା' ସତୀ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଗଲା ନୂଆ ଚୁଡ଼ା । ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମର୍ଯ୍ୟାକୁଦରେ ପାଳନ ହେଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚୁଡ଼ାଖାଇ ଯାତ୍ରା । ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଶେଷ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଯାତ୍ରା । ଏଥିରେ ଚାଷୀମାନେ ନୂଆ ଧାନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚୁଡା ମା' ସତୀ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଚୁଡାଖାଇ ଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଜିଲ୍ଲାର ମର୍ଯ୍ୟାକୁଦ ସମେତ ଋଷିବନ୍ଧ, କଣ୍ଟିଆପଦର ଭଳି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଚୁଡାଖାଇ ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଏ ।
ଗୋଟିଏ ପଟରେ ମାର୍ଗଶୀର ମାସର ଶେଷ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ମା'ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ମା' ସତୀ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ । ତେବେ ଏଠାକାର ବିଶେଷତ୍ବ ହେଉଛି ମା' ସତୀ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପୂଜା କରାଯିବ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ।
ଏନେଇ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଡ଼ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ ସେତେବେଳେ କୃଷି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ସବୁ ପାଳନ କରାଯାଏ । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଚୁଡ଼ାଖାଇ ଯାତ୍ରା ଅନ୍ୟତମ । ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଶେଷ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଚାଷୀମାନେ ନୂଆ ଧାନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚୁଡାକୁ ମା' ସତୀ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଚୁଡାଖାଇ ଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।"
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ନୟାଗଡ଼ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାପନ୍ତରିଆ, ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବୌଦ୍ଧ
ବୌଦ୍ଧ: ମା' ସତୀ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଗଲା ନୂଆ ଚୁଡ଼ା । ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମର୍ଯ୍ୟାକୁଦରେ ପାଳନ ହେଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚୁଡ଼ାଖାଇ ଯାତ୍ରା । ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଶେଷ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଯାତ୍ରା । ଏଥିରେ ଚାଷୀମାନେ ନୂଆ ଧାନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚୁଡା ମା' ସତୀ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଚୁଡାଖାଇ ଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଜିଲ୍ଲାର ମର୍ଯ୍ୟାକୁଦ ସମେତ ଋଷିବନ୍ଧ, କଣ୍ଟିଆପଦର ଭଳି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଚୁଡାଖାଇ ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଏ ।
ଗୋଟିଏ ପଟରେ ମାର୍ଗଶୀର ମାସର ଶେଷ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ମା'ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ମା' ସତୀ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ । ତେବେ ଏଠାକାର ବିଶେଷତ୍ବ ହେଉଛି ମା' ସତୀ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପୂଜା କରାଯିବ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ।
ଏନେଇ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଡ଼ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ ସେତେବେଳେ କୃଷି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ସବୁ ପାଳନ କରାଯାଏ । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଚୁଡ଼ାଖାଇ ଯାତ୍ରା ଅନ୍ୟତମ । ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଶେଷ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଚାଷୀମାନେ ନୂଆ ଧାନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚୁଡାକୁ ମା' ସତୀ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଚୁଡାଖାଇ ଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।"
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ନୟାଗଡ଼ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାପନ୍ତରିଆ, ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବୌଦ୍ଧ