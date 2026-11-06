ETV Bharat / Videos

ଆସାମ 'ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ'ର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଫାର୍ମରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଓ ବିସ୍ଫୋରଣ; 5 ଶ୍ରମିକ ଆହତ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଆସାମ 'ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ'ର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଫାର୍ମରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଓ ବିସ୍ଫୋରଣ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 6, 2026 at 2:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଗୌହାଟି: ଆସାମର ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ତେଙ୍ଗାଖତରେ ଥିବା ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ (OIL)ର ଏକ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ଫାର୍ମ (ITF)ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିବାରୁ ପାଖାପାଖି 5 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । କାରଖାନାର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଭାଗରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କାରଖାନାର ଏକ ଭଲଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା ।  

ଆହତମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାପସ ଗୋଗୋଇ, ଶୈଲେନ ଗୋଗୋଇ, କୁମୁଦ ଗୋଗୋଇ, ଗୋଲାପ ଦତ୍ତ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋଗୋଇ । ଆହତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ AMCHରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ବିସ୍ଫୋରଣର ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଆହତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି । ଆହତ ଶ୍ରମିକମାନେ ମୁମ୍ବାଇର ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡର କ୍ଷେତ୍ର ପରିଚାଳକ କମଲ ଫୁକାନ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ 5 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡିବ୍ରୁଗଡ଼ର ଆସାମ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ (ଏଏମସିଏଚ)କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ବିସ୍ଫୋରଣ: କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ମାଲିକ ସମେତ 3 ଅଟକ

Watch: ପମ୍ପରେ CNG କାର ବିସ୍ଫୋରଣ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା CCTV ଭିଡିଓ

ଗୌହାଟି: ଆସାମର ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ତେଙ୍ଗାଖତରେ ଥିବା ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ (OIL)ର ଏକ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ଫାର୍ମ (ITF)ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିବାରୁ ପାଖାପାଖି 5 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । କାରଖାନାର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଭାଗରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କାରଖାନାର ଏକ ଭଲଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା ।  

ଆହତମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାପସ ଗୋଗୋଇ, ଶୈଲେନ ଗୋଗୋଇ, କୁମୁଦ ଗୋଗୋଇ, ଗୋଲାପ ଦତ୍ତ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋଗୋଇ । ଆହତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ AMCHରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ବିସ୍ଫୋରଣର ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଆହତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି । ଆହତ ଶ୍ରମିକମାନେ ମୁମ୍ବାଇର ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡର କ୍ଷେତ୍ର ପରିଚାଳକ କମଲ ଫୁକାନ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ 5 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡିବ୍ରୁଗଡ଼ର ଆସାମ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ (ଏଏମସିଏଚ)କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ବିସ୍ଫୋରଣ: କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ମାଲିକ ସମେତ 3 ଅଟକ

Watch: ପମ୍ପରେ CNG କାର ବିସ୍ଫୋରଣ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା CCTV ଭିଡିଓ

For All Latest Updates

TAGGED:

EXPLOSION AT OIL INDIATANK FARM
ASSAM EXPLOSION
OIL INDIA TANK FARM DIBRUGARH
ଆସାମ ବିସ୍ଫୋରଣ
ଅଏଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଫାର୍ମ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

gaja Laxmi immersion

ଶିଳ୍ପ ନଗରୀରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ମା' ଧନଦାତ୍ରୀ

November 5, 2026 at 7:43 AM IST
dhenkanal gajalaxmi puja

Watch: ଭକ୍ତି ଆଗରେ ହାର୍‌ ମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ନିଆରା ଥିମରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବାଜିଚୌକ ପୂଜାମଣ୍ଡପ ଦେଲା ବାର୍ତ୍ତା

November 4, 2026 at 1:30 PM IST
The grand immersion procession of Dhenkanal Gaja Laxmi Puja

କାଳୀ ନୃତ୍ୟରେ ଦୁଲୁକୁଛି ଢେଙ୍କାନାଳ, ଆଜି ମା'ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ

November 4, 2026 at 1:20 PM IST
DHENKANAL PALLISHREE MELA

ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଜମୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ସାଙ୍ଗକୁ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା

November 3, 2026 at 3:20 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.