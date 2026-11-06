ଆସାମ 'ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ'ର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଫାର୍ମରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଓ ବିସ୍ଫୋରଣ; 5 ଶ୍ରମିକ ଆହତ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 6, 2026 at 2:32 PM IST
ଗୌହାଟି: ଆସାମର ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ତେଙ୍ଗାଖତରେ ଥିବା ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ (OIL)ର ଏକ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ଫାର୍ମ (ITF)ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିବାରୁ ପାଖାପାଖି 5 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । କାରଖାନାର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଭାଗରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କାରଖାନାର ଏକ ଭଲଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା ।
ଆହତମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାପସ ଗୋଗୋଇ, ଶୈଲେନ ଗୋଗୋଇ, କୁମୁଦ ଗୋଗୋଇ, ଗୋଲାପ ଦତ୍ତ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋଗୋଇ । ଆହତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ AMCHରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ବିସ୍ଫୋରଣର ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଆହତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି । ଆହତ ଶ୍ରମିକମାନେ ମୁମ୍ବାଇର ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡର କ୍ଷେତ୍ର ପରିଚାଳକ କମଲ ଫୁକାନ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ 5 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡିବ୍ରୁଗଡ଼ର ଆସାମ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ (ଏଏମସିଏଚ)କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ।"
ଗୌହାଟି: ଆସାମର ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ତେଙ୍ଗାଖତରେ ଥିବା ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ (OIL)ର ଏକ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ଫାର୍ମ (ITF)ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିବାରୁ ପାଖାପାଖି 5 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । କାରଖାନାର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଭାଗରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କାରଖାନାର ଏକ ଭଲଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା ।
ଆହତମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାପସ ଗୋଗୋଇ, ଶୈଲେନ ଗୋଗୋଇ, କୁମୁଦ ଗୋଗୋଇ, ଗୋଲାପ ଦତ୍ତ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋଗୋଇ । ଆହତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ AMCHରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ବିସ୍ଫୋରଣର ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଆହତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି । ଆହତ ଶ୍ରମିକମାନେ ମୁମ୍ବାଇର ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡର କ୍ଷେତ୍ର ପରିଚାଳକ କମଲ ଫୁକାନ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ 5 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡିବ୍ରୁଗଡ଼ର ଆସାମ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ (ଏଏମସିଏଚ)କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ।"