Exclusive Interview; କାହିଁକି ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କଲା ବିଜେଡି ? ସାଙ୍ଘାତିକ ବୟାନରେ କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା... - PRAVAT BISWAL REACTION BJD ACTION

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 1, 2026 at 8:05 PM IST

ସାକ୍ଷାତକାର- ନାରାୟଣ ସାହୁ 

କଟକ: ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ଵାଳଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲା ବିଜେଡି । ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭାତ । ଏପରିକି ନବୀନଙ୍କ ସହିତ ନବୀନ ନିବାସରେ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଘଟିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା । ଆଉ ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଯାହା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା । ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିଧିକୁ ଆସିଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ । ସେ ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ବିଷ ଓଗାଳିଥିଲେ । ଆଉ ଆଜି ଏହାର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ । ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କର ପୋଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ । 

ତେବେ ଆଜି 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରଭାତ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ।  ମଦୁଆ, ଗୁଣ୍ଡା, ଚରିତ୍ରହୀନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ । ସେ ସ୍ଵାଧୀନ ଭାବେ କର୍ପୋରେଟର ହୋଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢନ୍ତୁ।  ବିଜେଡିକୁ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । AT ଚିଟଫଣ୍ଡ ଠକେଇରେ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ସଂପୃକ୍ତି ରହିଥିଲା । କଟକ ସହରରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ । ସେ ନିଜେ କହୁଥିଲେ ନବୀନ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ମୋର ରାଜନୀତିକ କ୍ୟାରିଅର ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ଯେତେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ ବି ମତେ ଜେଲ ପଠେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ  ।  ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ବାଳଙ୍କ ଘରେ ସିବିଆଇ ରେଡ୍ କଲା, କିଛି ପାଇଲା ନାହିଁ ।  ନୀତିକୁ ବନ୍ଧା ପକେଇ କେବେ କିଛି କାମ କରିନାହିଁ ।  ମଦୁଆଙ୍କ ଶେଷ ସୀମା ହେଲେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ । ବ୍ୟାପାର କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ସହ ଅଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ । ଲୋକଙ୍କ ସହ କେବେ ଦିନଟିଏ ବି ଆସି ନାହାଁନ୍ତି । ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଚନ୍ଦ୍ର ସାରଥୀ ବେହେରା, ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ଵାଳ, ପ୍ରଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚୌଦ୍ଵାର ଜେଲରୁ ଚିଠି ଆସିଥିଲା । ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ନାଲି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛି ।  ମୁଁ  ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରି ଆସୁଛି ।" 

ପ୍ରଭାତ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ବିଜେଡିର ଦିଲ୍ଲୀରେ କଣ ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଗଲା । କିଏ ଖୋଲିଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି । ମୁଁ ଯିଏ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇବାକୁ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲି । 

ଏହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ-Interview; ଧାନକିଣା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା - ODISHA ASSEMBLY BUDGET SESSION 2026

