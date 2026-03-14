'ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ଫୋନ ଆସିଥିଲା, ହେଲେ...' - CPIM MLA LAXMAN MUNDA
Published : March 14, 2026 at 7:18 PM IST
ସାକ୍ଷାତକାର- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାକି ରହିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନରେ ଘୋଡା ବ୍ୟାପାର ଏବେ ବିରୋଧୀ ଦଳୀର ମୁଖିଆଙ୍କ ଛାତିରେ ଛନକା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ଏକ ହୋଇ ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ବାମଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦିଆଯାଇଛି ।
ତେବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଣେଇର ସିପିଆଇଏମ୍ ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡା ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ବରଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ମୋ ଜିଲ୍ଲାର ନେତା, ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ମୋତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ହେଲେ ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି । ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସର କମନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବି । 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ । ତେବେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନକୁ ଆସୁନଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ । ଆଜି ମକ୍ ପୋଲିଂ ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ଆସିଥିଲେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- 'ମୋ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଭୋଟ ଦେବି' - BASTA MLA SUBASINI JENA
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- 'ମୋ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଭୋଟ ଦେବି' - BASTA MLA SUBASINI JENA
