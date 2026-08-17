ETV Bharat / Videos

ଦେଶ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ପୂର୍ବତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ - EX MINISTER HONOUR BRAVE SOLDIERS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଦେଶ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ପୂର୍ବତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 17, 2026 at 4:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Ex Minister Honour brave soldiers, ଅନୁଗୋଳ: ଦେଶ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ ବୀର ଜବାନମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ସାହସକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସାହୁ । ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଲ୍ଲିକ ନିର୍ଵାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ତିନି ତିନି ଥରର ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ସାହୁ ଆଜି (ସୋମବାର) ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନୀତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି ।  ସବୁ କିଛି ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରିଥିବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକମାନେ ଆଜି ଅବହେଳିତ । ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିଥିବା ବୀର ସୈନିକମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପାଇବା ଉଚିତ । ଏହାକୁ ହୃଦବୋଧ କରି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଜୀବ ସାହୁ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଆଠମଲିକ ଉପଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ଚାରମଲ୍ଲିକ ଭେଟେରାନ ଆସୋସିଏସନର ଦେଢ଼ଶହରୁ ଅଧିକ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ଅଙ୍ଗପଡ଼ା ଠାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳୀ ଦେଇଥିବା ଅଙ୍ଗପଡ଼ାର ସହିଦ ଯବାନ ଦେବାଶିଷ ସେଠୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଜୀବ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣକରି ସାଲାମ ଜଣାଇଥିଲେ । ସେଠାରୁ ଜୟ ଯବାନ, ଜୟ କିଷାନ ନାରା ଦେଇ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ହୋଇଥିଲା । ସମସ୍ତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ, ଡାଏରୀ ଓ କଲମ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରା ଜିଲାରେ ପ୍ରଥମ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୀର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ୧୦୨ ବର୍ଷୀୟ ପଦ୍ମଚରଣଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ, ୬୩ ଦିନର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବେ ଗାଁ ମୁହାଁ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଦିନର ସ୍ମୃତି: ଅବିଭକ୍ତ ଗଞ୍ଜାମରେ ରହିଛି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟର ଦୁଇଟି ତୋପ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

Ex Minister Honour brave soldiers, ଅନୁଗୋଳ: ଦେଶ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ ବୀର ଜବାନମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ସାହସକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସାହୁ । ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଲ୍ଲିକ ନିର୍ଵାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ତିନି ତିନି ଥରର ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ସାହୁ ଆଜି (ସୋମବାର) ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନୀତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି ।  ସବୁ କିଛି ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରିଥିବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକମାନେ ଆଜି ଅବହେଳିତ । ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିଥିବା ବୀର ସୈନିକମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପାଇବା ଉଚିତ । ଏହାକୁ ହୃଦବୋଧ କରି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଜୀବ ସାହୁ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଆଠମଲିକ ଉପଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ଚାରମଲ୍ଲିକ ଭେଟେରାନ ଆସୋସିଏସନର ଦେଢ଼ଶହରୁ ଅଧିକ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ଅଙ୍ଗପଡ଼ା ଠାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳୀ ଦେଇଥିବା ଅଙ୍ଗପଡ଼ାର ସହିଦ ଯବାନ ଦେବାଶିଷ ସେଠୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଜୀବ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣକରି ସାଲାମ ଜଣାଇଥିଲେ । ସେଠାରୁ ଜୟ ଯବାନ, ଜୟ କିଷାନ ନାରା ଦେଇ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ହୋଇଥିଲା । ସମସ୍ତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ, ଡାଏରୀ ଓ କଲମ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରା ଜିଲାରେ ପ୍ରଥମ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୀର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ୧୦୨ ବର୍ଷୀୟ ପଦ୍ମଚରଣଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ, ୬୩ ଦିନର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବେ ଗାଁ ମୁହାଁ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଦିନର ସ୍ମୃତି: ଅବିଭକ୍ତ ଗଞ୍ଜାମରେ ରହିଛି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟର ଦୁଇଟି ତୋପ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

For All Latest Updates

TAGGED:

ANUGOLA SAINIKA
ଅନୁଗୋଳ ସୈନିକ ସମ୍ମାନୀତ
EX MINISTER SANJEEB SAHU
EX MINISTER HONOUR BRAVE SOLDIERS
EX MINISTER HONOUR BRAVE SOLDIERS

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Khordha Atri Baba Hatakeswar Shravan Monday Sankranti Kaudias holy water to offer

ଅଟ୍ରି ହଟକେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର; ଜଳାଭିଷେକ ପାଇଁ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼

August 17, 2026 at 10:32 AM IST
80th independence day celebration

ଶିଶୁ ସୈନିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୮୦ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ

August 15, 2026 at 7:14 PM IST
independence day celebration

ବିକଶିତ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦାନ ଅଧିକ ରହିବ: ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି

August 15, 2026 at 3:29 PM IST
Independence day in sand art

ବାଲୁକା ଆନିମେସନରେ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ମାନସ ସାହୁ

August 15, 2026 at 12:08 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.