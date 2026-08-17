ଦେଶ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ପୂର୍ବତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ - EX MINISTER HONOUR BRAVE SOLDIERS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 17, 2026 at 4:12 PM IST
Ex Minister Honour brave soldiers, ଅନୁଗୋଳ: ଦେଶ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ ବୀର ଜବାନମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ସାହସକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସାହୁ । ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଲ୍ଲିକ ନିର୍ଵାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ତିନି ତିନି ଥରର ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ସାହୁ ଆଜି (ସୋମବାର) ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନୀତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି । ସବୁ କିଛି ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରିଥିବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକମାନେ ଆଜି ଅବହେଳିତ । ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିଥିବା ବୀର ସୈନିକମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପାଇବା ଉଚିତ । ଏହାକୁ ହୃଦବୋଧ କରି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଜୀବ ସାହୁ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଆଠମଲିକ ଉପଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ଚାରମଲ୍ଲିକ ଭେଟେରାନ ଆସୋସିଏସନର ଦେଢ଼ଶହରୁ ଅଧିକ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ଅଙ୍ଗପଡ଼ା ଠାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳୀ ଦେଇଥିବା ଅଙ୍ଗପଡ଼ାର ସହିଦ ଯବାନ ଦେବାଶିଷ ସେଠୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଜୀବ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣକରି ସାଲାମ ଜଣାଇଥିଲେ । ସେଠାରୁ ଜୟ ଯବାନ, ଜୟ କିଷାନ ନାରା ଦେଇ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ହୋଇଥିଲା । ସମସ୍ତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ, ଡାଏରୀ ଓ କଲମ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରା ଜିଲାରେ ପ୍ରଥମ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୀର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ୧୦୨ ବର୍ଷୀୟ ପଦ୍ମଚରଣଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ, ୬୩ ଦିନର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବେ ଗାଁ ମୁହାଁ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଦିନର ସ୍ମୃତି: ଅବିଭକ୍ତ ଗଞ୍ଜାମରେ ରହିଛି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟର ଦୁଇଟି ତୋପ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ
Ex Minister Honour brave soldiers, ଅନୁଗୋଳ: ଦେଶ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ ବୀର ଜବାନମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ସାହସକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସାହୁ । ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଲ୍ଲିକ ନିର୍ଵାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ତିନି ତିନି ଥରର ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ସାହୁ ଆଜି (ସୋମବାର) ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନୀତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି । ସବୁ କିଛି ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରିଥିବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକମାନେ ଆଜି ଅବହେଳିତ । ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିଥିବା ବୀର ସୈନିକମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପାଇବା ଉଚିତ । ଏହାକୁ ହୃଦବୋଧ କରି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଜୀବ ସାହୁ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଆଠମଲିକ ଉପଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ଚାରମଲ୍ଲିକ ଭେଟେରାନ ଆସୋସିଏସନର ଦେଢ଼ଶହରୁ ଅଧିକ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ଅଙ୍ଗପଡ଼ା ଠାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳୀ ଦେଇଥିବା ଅଙ୍ଗପଡ଼ାର ସହିଦ ଯବାନ ଦେବାଶିଷ ସେଠୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଜୀବ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣକରି ସାଲାମ ଜଣାଇଥିଲେ । ସେଠାରୁ ଜୟ ଯବାନ, ଜୟ କିଷାନ ନାରା ଦେଇ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ହୋଇଥିଲା । ସମସ୍ତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ, ଡାଏରୀ ଓ କଲମ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରା ଜିଲାରେ ପ୍ରଥମ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୀର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ୧୦୨ ବର୍ଷୀୟ ପଦ୍ମଚରଣଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ, ୬୩ ଦିନର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବେ ଗାଁ ମୁହାଁ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଦିନର ସ୍ମୃତି: ଅବିଭକ୍ତ ଗଞ୍ଜାମରେ ରହିଛି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟର ଦୁଇଟି ତୋପ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ