INTERVIEW: ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର - PADMA SHRI CHARAN HEMBRAM
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 26, 2026 at 9:20 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କୁ ଦେଶର ସମ୍ମାନଜନକ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ଖବର ମିଳିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଗତ ତିନି ଦଶକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ବିକାଶ, ଆଦିବାସୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଚେତନତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି ।
ଆଜି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନୂଆଗାଁସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଫେରିବା ପରେ ଶହୀଦ ନୁଦୁରାମ ସୋରେନ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପ୍ରତିନିଧି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପରିଡ଼ା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଲେ ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଦ୍ବାରା ହେଲେ ସମ୍ମାନିତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ
ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କୁ ଦେଶର ସମ୍ମାନଜନକ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ଖବର ମିଳିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଗତ ତିନି ଦଶକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ବିକାଶ, ଆଦିବାସୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଚେତନତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି ।
ଆଜି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନୂଆଗାଁସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଫେରିବା ପରେ ଶହୀଦ ନୁଦୁରାମ ସୋରେନ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପ୍ରତିନିଧି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପରିଡ଼ା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଲେ ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଦ୍ବାରା ହେଲେ ସମ୍ମାନିତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ