ETV Bharat / Videos

Watch: ଗାଁକୁ ଆସି ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ଫସିଗଲା ହାତୀ, ଘଣ୍ଟାଏ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଉଦ୍ଧାର କଲା ବନବିଭାଗ - ELEPHANT FELL INTO SEPTIC TANK

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଗାଁକୁ ଆସି ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ଫସିଗଲା ହାତୀ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 31, 2026 at 5:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଢେଙ୍କାନାଳ: ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ପଡିଲା ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲା ହାତୀ । ଜେସିବିରେ ଖୋଳି ଘଣ୍ଟାଏ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଉଦ୍ଧାର କଲା ବନବିଭାଗ । ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡ ସଦର ବନାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଦାଶିଳା ସେକ୍ସନର ଚାଇଁପୁର ଗାଁରେ । ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ହାତୀଟି ଚାଇଁପୁର ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିଲା । ଚାଇଁପୁର ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ବାଡ଼ି ପଛରେ ଥିବା ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କି ଉପର ଦେଇ ଯାଉଥିବାବେଳେ ସ୍ଲାବ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ହାତୀଟି ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ପଡିଯାଇ ଆଉ ବାହାରି ପାରି ନଥିଲା । ହାତୀର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ଘର ମାଲିକ ବାଡ଼ି ପଛପଟକୁ ଯାଇ ହାତୀଟି ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ପଡିଥିବା ଦେଖି ବନବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ବନ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ଜେସିବି ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଳି ହାତୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟାଏ ପରିଶ୍ରମ କରି ଉଦ୍ଧାର ପରେ ହାତୀଟି ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇ ଯାଇଛି । ହାତୀର ବୟସ ପ୍ରାୟ ୭ରୁ ୮ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । 
 

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ

For All Latest Updates

TAGGED:

DHENKANAL ELEPHANT NEWS
DHENKANAL ELEPHANT SEPTIC TANK
ELEPHANT RESCUE
ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କି ହାତୀ
ELEPHANT FELL INTO SEPTIC TANK

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

...view details

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.