PM LIVE: ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ - ASSEMBLY ELECTION RESULT 2026
Published : May 4, 2026 at 7:33 PM IST|
Updated : May 4, 2026 at 8:04 PM IST
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି । ବଙ୍ଗରେ ବୃହତ ବିଜୟ ପରେ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ । ସେହିପରି ଆସାମରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଦଳୀୟ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ, ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଦିନ । ବର୍ଷ ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସଫଳତାରେ ପରିଣତ ହେଲେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଆସେ, ତାହା ମୁଁ ଆଜି ସାରା ଦେଶ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦେଖୁଛି ।"
