ETV Bharat / Videos

WATCH LIVE: 4ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା - 2026 ELECTION DATES ANNOUNCED

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
୨୦୨୬ ନିର୍ବାଚନ (ANI)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 15, 2026 at 4:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

4ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ ବାଜିଛି । ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ 2026 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ଆସାମ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀ/ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ବିଧାନସଭାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମେ' ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେଉଛି । 

ଆସାମ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମେ' 20 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସେହିପରି କେରଳ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମେ' 23 ତାରିଖ, ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମେ' 10 ତାରିଖ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମେ' 7  ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ । ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR)ର ଅଂଶ ଭାବରେ ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ପୁଡୁଚେରୀର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ।

ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସୁଖବୀର ସିଂହ ସାନ୍ଧୁ ଏବଂ ବିବେକ ଜୋଶୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ପ୍ୟାନେଲ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛନ୍ତି ।

For All Latest Updates

TAGGED:

WEST BENGAL ELECTION DATE 2026
KERALA ELECTION DATE 2026
TAMIL NADU ELECTION DATE 2026
ASSAM ELECTION DATE 2026
2026 ELECTION DATES ANNOUNCED

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

...view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Ministry of External Affairs (MEA) spokesperson Randhir Jaiswal

WATCH Live: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ଯ ସଙ୍କଟ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ

March 14, 2026 at 4:01 PM IST
Amit Shah Odisha

ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ; CISF ରାଇଜିଂ ଡେ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ, ଦେଖନ୍ତୁ LIVE..

March 6, 2026 at 10:06 AM IST
ODISHA ASSEMBLY

Odisha Budget: ବିଧାନସଭାରେ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ, ଦେଖନ୍ତୁ LIVE

February 20, 2026 at 4:23 PM IST
ODISHA ASSEMBLY LIVE STREAMING

ASSEMBLY LIVE: ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାପ୍ରସାରଣ...

February 17, 2026 at 11:07 AM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.