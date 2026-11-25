କଟକ ଲିଙ୍କରୋଡ଼ରେ ପାର୍କିଂରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା 8ଟି ବସ୍
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 25, 2026 at 11:40 AM IST
କଟକ: ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କଟକରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। କଟକ ଲିଙ୍କ୍ ରୋଡ ଓଏସଏଲ ଟାୱାର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ପାର୍କିଂରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଜଳି ଯାଇଛି ୮ ଟି ବସ୍ । ତିନିଟି ବସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାକି ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ତିନିଟି ଟିମ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏକ ଗ୍ୟାରେଜ ପାର୍କିଂରେ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାର୍କିଂ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା।
ପାର୍କିଂରେ ଜଳିଗଲା ବସ୍:
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପ୍ରଥମେ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଆସି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ସ୍ଥିତି ବିଗିଡି ବାରୁ ଆହୁରି 2 ଟି ଟିମ ଆସି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ । କେଉଁ କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରି ନଥିବା ବେଳେ ଅନେକ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ
ବାଣରୁ ଘରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ: ନାତି ମୃତ, ଜେଜେ ଗୁରୁତର
କଟକ ଜୋନ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଧଳଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ 112 ରେ ଖବର ପାଇ ଚାଉଳିଆ ଗଞ୍ଜ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ପରେ ଆହୁରି 2 ଟି ଟିମ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 5ଟି ବସ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇ ଯାଇଥିବାବେଳେ 3ଟି ବସ୍ ଆଂଶିକ ଜଳି ଯାଇଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି । ବସ୍ ସିଟରେ ତୁଳା ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସାମଗ୍ରୀ ଲାଗିଥିବାରୁ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ବଡ଼ ଚାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ସେହିପରି ବସରେ ଥିବା ତେଲ ଏବଂ ମୋବିଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କମ୍ ସମୟରେ ବ୍ୟାପୀ ଯାଇଥିଲା । ଫୋମ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ
ଦୀପାବଳିରେ ଅଘଟଣ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 6 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ 13 ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ
25 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ । ବସ ଗୁଡିକ ମରାମତି ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଜ ଆସିଥିଲା। ସେଥିରେ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା । କାରଣ ଜଣାପଡ଼ି ନଥିଲେ ବି ଅନେକ ଦିଗ କୁ ବିଚାର କରାଯାଉଛି । କେହି ଧୂମପାନ କରି ପକାଇବା ବି କାରଣ ହୋଇପାରେ । ସେହିପରି ବସରେ ଥିବା ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ
କଟକ: ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କଟକରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। କଟକ ଲିଙ୍କ୍ ରୋଡ ଓଏସଏଲ ଟାୱାର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ପାର୍କିଂରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଜଳି ଯାଇଛି ୮ ଟି ବସ୍ । ତିନିଟି ବସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାକି ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ତିନିଟି ଟିମ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏକ ଗ୍ୟାରେଜ ପାର୍କିଂରେ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାର୍କିଂ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା।
ପାର୍କିଂରେ ଜଳିଗଲା ବସ୍:
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପ୍ରଥମେ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଆସି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ସ୍ଥିତି ବିଗିଡି ବାରୁ ଆହୁରି 2 ଟି ଟିମ ଆସି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ । କେଉଁ କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରି ନଥିବା ବେଳେ ଅନେକ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ
ବାଣରୁ ଘରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ: ନାତି ମୃତ, ଜେଜେ ଗୁରୁତର
କଟକ ଜୋନ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଧଳଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ 112 ରେ ଖବର ପାଇ ଚାଉଳିଆ ଗଞ୍ଜ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ପରେ ଆହୁରି 2 ଟି ଟିମ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 5ଟି ବସ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇ ଯାଇଥିବାବେଳେ 3ଟି ବସ୍ ଆଂଶିକ ଜଳି ଯାଇଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି । ବସ୍ ସିଟରେ ତୁଳା ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସାମଗ୍ରୀ ଲାଗିଥିବାରୁ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ବଡ଼ ଚାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ସେହିପରି ବସରେ ଥିବା ତେଲ ଏବଂ ମୋବିଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କମ୍ ସମୟରେ ବ୍ୟାପୀ ଯାଇଥିଲା । ଫୋମ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ
ଦୀପାବଳିରେ ଅଘଟଣ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 6 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ 13 ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ
25 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ । ବସ ଗୁଡିକ ମରାମତି ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଜ ଆସିଥିଲା। ସେଥିରେ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା । କାରଣ ଜଣାପଡ଼ି ନଥିଲେ ବି ଅନେକ ଦିଗ କୁ ବିଚାର କରାଯାଉଛି । କେହି ଧୂମପାନ କରି ପକାଇବା ବି କାରଣ ହୋଇପାରେ । ସେହିପରି ବସରେ ଥିବା ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ