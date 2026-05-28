ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ହସ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ ହେଲା 'ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଅଦାହ' - EID AL ADHA

ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଅଦାହ ପାଳନ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 28, 2026 at 2:30 PM IST

ବଲାଙ୍ଗୀର: ଆଜି ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସମର୍ପଣର ପର୍ବ 'ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଜୁହା' ବା 'ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଅଦାହ'। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ମଧ୍ୟ ହସ ଉଲ୍ଲାସରେ ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହ ମୁସଲମାନ ଭାଇ-ଭଉଣୀମାନେ 'ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଅଦାହ' ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ସାମୁହିକ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । 

ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଦ୍ଵିତୀୟ ବଡ଼ ପର୍ବ 'ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଅଦାହ' । ଏହା ମୁସଲମାନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହିଜା ଅନୁସାରେ ଶେଷ ମାସରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ । ଯେଉଁଥିରେ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠି ମୁସଲମାନ ଭାଇ-ଭଉଣୀମାନେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ସବୁଠି ସାମୁହିକ ନମାଜ ପାଠ କରି ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । ବଲାଙ୍ଗୀର ସୁନ୍ନି ସଦର ମସଜିଦ, ପାଟଣାଗଡ଼ ମସଜିଦ, ଟିଟିଲଗଡ଼ ମସଜିଦ, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ମସଜିଦ, ତୁସୁରା ଓ ଲୋଇସିଂହା ମସଜିଦରେ ମୁସଲିମ ଭାଇମାନେ ଏକାଠି ନମାଜ ପାଠ କରିଛନ୍ତି । ନମାଜ ପରେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଓ ମୈତ୍ରୀ ସ୍ଥାପନ ସହ ଭାଇଚାରା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଦର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ନିଜ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଆହ୍ଲାଙ୍କ ଠାରେ କୁର୍ବାନୀ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । 


ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ମୁସଲମାନ, ଇହୁଦି ଓ ଜୀଉମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଗୁରୁ ଆବ୍ରହାମ ଅଲି୍ ଇସଲାମ ଥିଲେ । ଯାହାଙ୍କୁ ମୁସଲିମ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ନିଜ ଷଷ୍ଠ ଧର୍ମ ଗୁରୁ ଭାବରେ ମାନନ୍ତି । ସେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲେ । ସେ ଆହ୍ଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ସମର୍ପଣରେ ନିଜ ପୁଅ ଇସମାଇଲଙ୍କୁ ଆହ୍ଲାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁର୍ବାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଛେଳି କୁର୍ବାନି ସେଠି ହୋଇଥିଲା । ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏହି ଦିବସକୁ ମୁସଲମାନମାନେ କୁର୍ବାନି ବା ସମର୍ପଣର ପର୍ବ ବକ୍ରି ଇଦ୍‌ ଭାବରେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । 

ଏହି ଅବସରରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଇମାମ ସୟଦ ମୌସୁଦ ରାଜା କହିଛନ୍ତି," ଆଜି ଆମ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଇଦ ଉଲ୍ ଅଦାହ ପର୍ବ । ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମସଜିଦରେ ସମୁହ ନମାଜ ପାଠ କରିଛୁ । ଇଦ ଉଲ୍ ଅଦାହର ନମାଜ ପଢିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛୁ । ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଓ ଭାରତରେ ଶାନ୍ତି ଭାଇଚାରା ବଜାୟ ରହିବା ପାଇଁ ସାମୁହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି । "

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର

