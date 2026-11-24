'ମୁରୁଜରେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ' ପଥ ମହୋତ୍ସବ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୟାସ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 24, 2026 at 6:32 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଚଳିତ ଥର ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି । ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗୋଲିରେ ମୁରୁଜ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ହଜି ଯାଉଥିବା ପୁରାତନ ପରମ୍ପରାକୁ ପୁଣି ଉଦଜୀବିତ କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ 'ମୁରୁଜରେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ' ପଥ ମହୋତ୍ସବ- ୨୦୨୬ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁରୁଜ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଚଳିତ ଥର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଥିଲା "ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ"।
ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ମୋଟ ୨୮ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ମୁରୁଜ ଆଙ୍କିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏଡିଏମ୍ ଅଜିତ କୁମାର ଯୋଗ ଦେଇ ସୁସଜ୍ଜିତ ମୁରୁଜ ଦାଣ୍ଡ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍କିତ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ମୁରୁଜ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅନେକ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା । ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ପଞ୍ଚୁକର ଅନେକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି । ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଘରର ମହିଳା ମାନେ ତୁଳସୀ ଚୌରା ମୂଳେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ମୁରୁଜ ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି । ତେବେ କାଳକ୍ରମେ ତାହା ଆଧୁନିକ ସମାଜରୁ ହଜି ଯାଉଥିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଏକ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା: ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ଭାସିଲା ୧୫ ଫୁଟର ବୋଇତ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଛାଡ଼ି ଗୋବର ଡଙ୍ଗାକୁ ଆପଣାଇଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ
ଏହିପରି ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଓ ମହିଳା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ରାଇରଙ୍ଗପୁର ରେ ଭକ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ମୁରୁଜ ରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥାଏ । ପରେ ମୁରୁଜ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତିନିଟି ଦଳକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବା ସହ ଚତୁର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଦଳକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ)
ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଚଳିତ ଥର ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି । ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗୋଲିରେ ମୁରୁଜ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ହଜି ଯାଉଥିବା ପୁରାତନ ପରମ୍ପରାକୁ ପୁଣି ଉଦଜୀବିତ କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ 'ମୁରୁଜରେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ' ପଥ ମହୋତ୍ସବ- ୨୦୨୬ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁରୁଜ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଚଳିତ ଥର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଥିଲା "ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ"।
ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ମୋଟ ୨୮ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ମୁରୁଜ ଆଙ୍କିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏଡିଏମ୍ ଅଜିତ କୁମାର ଯୋଗ ଦେଇ ସୁସଜ୍ଜିତ ମୁରୁଜ ଦାଣ୍ଡ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍କିତ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ମୁରୁଜ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅନେକ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା । ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ପଞ୍ଚୁକର ଅନେକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି । ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଘରର ମହିଳା ମାନେ ତୁଳସୀ ଚୌରା ମୂଳେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ମୁରୁଜ ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି । ତେବେ କାଳକ୍ରମେ ତାହା ଆଧୁନିକ ସମାଜରୁ ହଜି ଯାଉଥିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଏକ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା: ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ଭାସିଲା ୧୫ ଫୁଟର ବୋଇତ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଛାଡ଼ି ଗୋବର ଡଙ୍ଗାକୁ ଆପଣାଇଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ
ଏହିପରି ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଓ ମହିଳା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ରାଇରଙ୍ଗପୁର ରେ ଭକ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ମୁରୁଜ ରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥାଏ । ପରେ ମୁରୁଜ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତିନିଟି ଦଳକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବା ସହ ଚତୁର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଦଳକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ)