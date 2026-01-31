ETV Bharat / Videos

ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବ: ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦୁଲୁକୁଛି ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ - EAST ZONE YOUTH FESTIVAL

ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବ 2026 (ETV Bharat Odisha)

Published : January 31, 2026 at 10:56 AM IST

EAST ZONE YOUTH FESTIVAL  ବାଲେଶ୍ବର: ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗତ ୨୭ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 'ଯୁବ ମହୋତ୍ସବ'। ଯେଉଁଥିରେ ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟର ୨୦ଟି ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରୁଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତୀୟ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଘ(AIU)। ଯାହା ୩୯ ତମ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଆନ୍ତଃ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବ ।  ଆଜି ଉତ୍ସବର ଉଦଯାପନୀ ଦିବସ ।

ମହୋତ୍ସବରେ  ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଚାରୋଟି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟର ୨୦ ଟି ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରାୟ ୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ନାଟକ, ସାହିତ୍ୟ , ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳା, ରଙ୍ଗୋଲି, ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ସହିତ ୧୭ଟି ବିଭାଗର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । 

ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି," ୨୦ଟି ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ୭୬୦ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ୯୨୦ ଜଣ ଅଛନ୍ତି।  ସେମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ଚିତ୍ରକଳା, କ୍ଲାସିକାଲ ନୃତ୍ୟୁ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ୨୦ ଜଣ ଜୁରୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ଵିତୀୟ, ତୃତୀୟ ବଛା ହେବେ । ପରେ ଏମାନେ ଚେନ୍ନାଇରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜାତୀୟ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମିଳନୀରେ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ। "

ଆନ୍ତଃ ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ବିହାର ବିଏନ ମଣ୍ଡଳ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀ ରାଜ ନନ୍ଦିନୀ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି," ମୁଁ ଏଇଠି ରଙ୍ଗୋଲି, ସ୍କିଡ଼ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଛି । ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରିବେ । କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଯେ ସବୁକିଛି ତାହା ନୁହେଁ । ଚିତ୍ର, ନାଚ, ଡ୍ରାମା, ସ୍କିଡ଼, ସଙ୍ଗୀତ ସବୁକିଛିରେ ଯଦି କେହି ଜଣେ ଭାଗ ନିଏ, ତେବେ ତା' ରୁଚି ଅନୁସାରେ ସେ ସେହି କଳାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବ । "

 " ଏଠି ଆସିବା ପରେ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞତା ମିଳିଲା । ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଭାଗରେ ଭାଗ ନେଇ ପାରେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଏଠି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛୁ । ଆମେ ଏଠାରେ ମଣିପୁରୀ ନୃତ୍ୟ 'ଲାଇମା ଜଗୋଇ' ନାଚ ପରିବେଷଣ କରିଛୁ "  ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱ ଭାରତୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ। 

