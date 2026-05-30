Watch: ଦିନରେ ହେଲା ରାତି ଭ୍ରମ, ଭୀଷଣ ଧୂଳି ଝଡ଼ରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଗଲା ଆକାଶ - CHURU RAJASTHAN SANDSTORM

ଦିନରେ ହେଲା ରାତି ଭ୍ରମ, ଭୀଷଣ ଧୂଳି ଝଡ଼ରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଗଲା ଆକାଶ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 30, 2026 at 6:50 PM IST

ଚୁରୁ (ରାଜସ୍ଥାନ): ଦିନରେ ହୋଇଗଲା ରାତି । ଭୀଷଣ ଧୂଳି ଝଡ଼ ସାରା ଆକାଶକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଥିଲା । ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଠାତ ରାତି ନଇଁ ଆସିବାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏପରି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ରାଜସ୍ଥାନର ଚୁରୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଆଜି ହଠାତ ସହରର ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଯାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିୟମିତ ଜୀବନକୁ ସାମାନ୍ୟ ଧିମା କରି ଦେଇଥିଲା ।

ଦ୍ବିପହର 2ଟା ପାଖାପାଖି ହଠାତ୍ ଧୂଳି ଝଡ଼ ମାଡ଼ିଆସିବା କାରଣରୁ ରାସ୍ତାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ଏହି କାରଣରୁ ସଡକରେ ଚାଲୁଥିବା ଗାଡ଼ିର ଗତି ଧିମା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଚାଳକ ରାସ୍ତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଡଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡିଥିଲା । ଧୂଳିଝଡର ଘନତ୍ବ ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ, ଏଥିରେ କିଛି ମିଟର ଆଗକୁ ଦେଖିବା ବହୁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଥିଲା ।

ଅଚାନକ ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୌଡ଼ାଦୌଡି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା । ଲୋକ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ଦୋକାନ ବଜାରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ । ଏହି ଝଡ଼ ସମୟରେ ବହୁ ଗଛ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭୀଷଣ ଗରମରେ ପୀଡିତ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାତିରୁ ସାମାନ୍ୟ ନିସ୍ତାର ମିଳିଛି । ମାତ୍ର ଧୂଳିଝଡ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ।  

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state.

