ETV Bharat / Videos

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦଶହରାରେ ସପ୍ତମୀ ପୂଜାକୁ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ, କାରଣ କ'ଣ ?

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
କଟକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 17, 2026 at 8:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦଶହରାରେ, ସପ୍ତମୀ ପୂଜାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ । ପ୍ରାୟ 90 ପ୍ରତିଶତ ମଣ୍ଡପ ଗୁଡିକରେ ଆଜି ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 10 ପ୍ରତିଶତ ମଣ୍ଡପରେ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଆସନ୍ତାକାଲି ସେଠାରେ ଅଧିସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ମାତ୍ର ଅନେକ ମଣ୍ଡପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ତେବେ କାହିଁକି ଏବଂ ଏହାର କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ।

ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ବାଙ୍ଗୀୟ ରୀତିନୀତିରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଧିସପ୍ତମୀ ପୂଜା । ମାତ୍ର ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପରେ ଓଡ଼ିଆ ପାଞ୍ଜିରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ହିଁ ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା କରିବେ । ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୂଜକ ବଂଶୀଧର ଶତପଥି । 

ସେ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 55 ବର୍ଷ ହେବ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜକ ଭାବରେ ପୂଜା କରୁଛି । ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟିଛି । ପୂର୍ବରୁ ପୂଜା ସମୟରେ ବିଶ୍ରାମ ରହୁଥିଲା ମାତ୍ର ଏପରି ଦୁଇ ଦିନିଆ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ପ୍ରଥମ ଥର । ବଙ୍ଗୀୟ ପଞ୍ଜିକା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା । ଏହି ପଞ୍ଜିକା ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା କରାଯାଇଛି । ଘଟ ପୂଜା କରାଯିବା ସହ ନବପତ୍ରିକା ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ନଦୀକୁ ଯାଇ ଘଟ ପୂଜା କରାଯିବା ସହ ମଣ୍ଡପରେ ମା'ଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ସପ୍ତମୀ ବିହିତ ପୂଜା କରାଯାଇଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି କଟକ ଖାନ ନଗର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମୀ ବିହିତ ପୂଜା କରାଯାଇଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସିଂହବାହିନୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି କାକଟପୁର ମା' ମଙ୍ଗଳା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ୩୨ ପ୍ରକାର ଫଳ ଓ ପନିପରିବାରେ ନିର୍ମିତ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବାଲୁକା କଳା

ଇଟିଭି ଭାରତ,କଟକ

କଟକ: ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦଶହରାରେ, ସପ୍ତମୀ ପୂଜାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ । ପ୍ରାୟ 90 ପ୍ରତିଶତ ମଣ୍ଡପ ଗୁଡିକରେ ଆଜି ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 10 ପ୍ରତିଶତ ମଣ୍ଡପରେ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଆସନ୍ତାକାଲି ସେଠାରେ ଅଧିସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ମାତ୍ର ଅନେକ ମଣ୍ଡପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ତେବେ କାହିଁକି ଏବଂ ଏହାର କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ।

ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ବାଙ୍ଗୀୟ ରୀତିନୀତିରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଧିସପ୍ତମୀ ପୂଜା । ମାତ୍ର ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପରେ ଓଡ଼ିଆ ପାଞ୍ଜିରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ହିଁ ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା କରିବେ । ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୂଜକ ବଂଶୀଧର ଶତପଥି । 

ସେ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 55 ବର୍ଷ ହେବ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜକ ଭାବରେ ପୂଜା କରୁଛି । ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟିଛି । ପୂର୍ବରୁ ପୂଜା ସମୟରେ ବିଶ୍ରାମ ରହୁଥିଲା ମାତ୍ର ଏପରି ଦୁଇ ଦିନିଆ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ପ୍ରଥମ ଥର । ବଙ୍ଗୀୟ ପଞ୍ଜିକା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା । ଏହି ପଞ୍ଜିକା ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା କରାଯାଇଛି । ଘଟ ପୂଜା କରାଯିବା ସହ ନବପତ୍ରିକା ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ନଦୀକୁ ଯାଇ ଘଟ ପୂଜା କରାଯିବା ସହ ମଣ୍ଡପରେ ମା'ଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ସପ୍ତମୀ ବିହିତ ପୂଜା କରାଯାଇଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି କଟକ ଖାନ ନଗର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମୀ ବିହିତ ପୂଜା କରାଯାଇଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସିଂହବାହିନୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି କାକଟପୁର ମା' ମଙ୍ଗଳା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ୩୨ ପ୍ରକାର ଫଳ ଓ ପନିପରିବାରେ ନିର୍ମିତ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବାଲୁକା କଳା

ଇଟିଭି ଭାରତ,କଟକ

For All Latest Updates

TAGGED:

KHAN NAGAR PUJA MANDAP
CUTTACK DURGA PUJA
ଦୁର୍ଗା ପୂଜା 2026
କଟକ ଖାନ ନଗର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ
MAHA SAPTAMI

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

today MahaSaptami Kakatpur Maa Mangala Singhabahini besha

ସିଂହବାହିନୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି କାକଟପୁର ମା' ମଙ୍ଗଳା

October 17, 2026 at 11:40 AM IST
Maa Durga Sand Sculpture

୩୨ ପ୍ରକାର ଫଳ ଓ ପନିପରିବାରେ ନିର୍ମିତ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବାଲୁକା କଳା

October 16, 2026 at 8:56 PM IST
80th Birthday Wish to Naveen Patnaik through Sand Animation

80 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍‌ରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଶିଳ୍ପୀ

October 16, 2026 at 10:13 AM IST
President Droupadi murmu Visits Vijayawada Kanakdurga Temple

ବିଜୟୱାଡ଼ା କନକଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

October 15, 2026 at 3:21 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.